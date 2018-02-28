Body-­скульптурирование: эффект и противопоказания

Красивое рельефное тело, будто вышедшее из-под руки скульптора, — заветная мечта многих современных женщин и мужчин. Худосочные тела эпохи «героинового шика», модного в 1990-х годах, ушли в прошлое, уступив место спортивной и подтянутой фигуре.

Однако не у всех получается избавиться от ненавистной жировой прослойки в области живота и бедер с помощью тренировок и правильного питания. Те, кто не желает мириться с собственными недостатками на пути к идеальному телу, нередко обращаются к пластическим хирургам и прибегают к липосакции. Наиболее эффективной методикой липосакции эксперты считают body-скульптурирование. Подробнее об этой методике рассказывает пластический хирург Тимур Хайдаров.

Body-скульптурирование — что это?

Body-скульптурирование — технология, при помощи которой хирурги «вытачивают» красивые изгибы и округлости, тем самым придавая телу желаемую форму.

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Избавиться от лишней жировой ткани можно все более щадящими способами. Новейшие методики позволяют говорить о 4D-липосакции, так как в ходе операции, в частности, при помощи Vaser-технологии, можно одновременно выполнить несколько задач: провести липофилинг (коррекцию тела собственным жиром), липосакцию (хирургический забор жира) и body-скульптурирование. Расщепление жировой прослойки происходит за счет воздействия ультразвуковых волн, которые локально выводят жировую ткань, в то же время сохраняя ее жизнеспособность. Со временем жировые клетки пациента можно ввести обратно в те зоны, которые чаще всего нуждаются в коррекции в эстетических целях: у мужчин это грудные мышцы, а у женщин — ягодицы. Подобная операция стала возможной благодаря особой конструкции канюлей и запатентованному режиму ультразвуковых импульсов.

Какие зоны стоит оперировать

Самая частая зона body-скульптурирования — внешняя и внутренняя поверхность бедер, галифе и зоны фланков (бока). Параллельно хирург может произвести забор излишков жира из области голеней, над коленями и из зоны под ягодицами. В результате объемного скульптурирования тела пациент на выходе имеет стройные ноги, рельефный пресс, аккуратные выпуклые ягодицы и подтянутые грудные мышцы. Исправление жировых «ловушек» хирургическим путем возможно и в других зонах: передней брюшной полости, надлобковой зоне, в области плеч и ягодиц.

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Существует одна достаточно спорная зона, липоксировать которую некоторые специалисты считают нецелесообразным, — это область спины.

Многие пациенты нацелены на коррекцию торса и удаление жировых складок в области подмышечных впадин, однако врачи настаивают на строгом разграничении оперируемых зон на две зоны над лопатками и две зоны в области поясницы. Говоря о зонах, в которых липосакция не рекомендуется, стоит упомянуть переднюю поверхность голеней и предплечья. Тем не менее хирург должен найти индивидуальный подход к каждому пациенту и тщательно изучить потребности и пожелания последнего.

Кому противопоказано body-скульптурирование

На первой консультации специалист должен предупредить пациента о том, что ультразвуковая липосакция противопоказана в следующих случаях:

сердечно-сосудистые заболевания,

хронические заболевания внутренних органов,

плохая свертываемость крови,

злокачественные новообразования,

декомпенсированный сахарный диабет,

нарушения психоэмоционального состояния,

заболевания вирусного и инфекционного характера,

менструация,

беременность,

период грудного вскармливания,

несовершеннолетие.

Если в результатах анализов и обследований не выявляется факторов, которые могли бы негативно повлиять на ход операции и восстановление, то можно начать подготовку к body-скульптурированию.

Как готовиться к процедуре body-скульптурирования

На предоперационной консультации врач-специалист делает разметку на краях мышц для того, чтобы точно знать особенности организма и прорисовать наиболее подходящий силуэт.

Перед операцией в клинике обязательно фотографируют пациента в разных ракурсах и проекциях, чтобы в ходе процедуры врач мог учитывать внешний вид каждой зоны.

Как проходит операция

Во время операции врач создает рельефную поверхность тела путем проникновения в глубокие жировые ткани. При этом на мышцах остается тонкая прослойка, которая подчеркивает их.

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Хирург тщательно прорисовывает края каждой мышцы и формирует «тени» на теле, которые визуально создают четкий рельеф.

Ультразвуковые импульсы точечно воздействуют на жировую прослойку, в результате чего жировые клетки расщепляются и откачиваются при помощи канюли.

Процедура проходит быстро и безопасно благодаря специальным щадящим зондам, которые деликатно разжижают жировые ткани. В ходе процедуры соединительный эпителий, нервы и кровеносные сосуды остаются нетронутыми, что делает последующий восстановительный период легким и безболезненным. Кроме того, методика body-скульптурирования дает эффект общего омоложения тела благодаря липомоделированию.

Каковы преимущества методики

Body-скульптурирование оказывает двойной эффект на тело: убирает жир и подтягивает кожу одновременно. К тому же body-скульптурирование не только формирует мышечный рельеф, но и позволяет распределить остаток жира в другие зоны, например, подтянуть ягодицы или увеличить грудь собственным жиром, который гарантированно не вызовет отторжения. Операция практически не оставляет неэстетичных следов или шрамов, поскольку проводится через микроскопические проколы. А для мужчин с чрезмерно увеличенными молочными железами body-скульптурирование — почти единственный способ избавиться от гинекомастии.

Тимур Хайдаров — пластический хирург клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic, ведущий эксперт по пластике груди и body-скульптурированию