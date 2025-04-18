Международный турнир по бальным танцам "Кубок Кремля – Гордость России!" пройдет в 7 раз

26 апреля 2025 года в Государственном Кремлевском дворце состоится одно из самых ярких событий в мире спортивного танца – международный турнир "Кубок Кремля – Гордость России!". Праздник элегантности, грации и вдохновляющей энергии пройдет в атмосфере настоящего светского вечера, где каждый сможет почувствовать себя частью большого танцевального мира.





На кремлевский паркет выйдут 110 пар из 15 стран мира, в том числе из Японии, Канады, Италии, Израиля, Сербии, Китая. Участники выступят в трех основных категориях: профессионалы, любители и пары формата Pro-Am. Программа охватывает сразу несколько направлений – европейскую, латиноамериканскую и американскую хореографию.

Президент Российского танцевального союза Станислав Попов, который уже много лет возглавляет организацию турнира, отмечает:

"Нам очень приятно, что на седьмой "Кубок Кремля – Гордость России!" смогут приехать уже больше участников. И это 15 стран, что говорит о том, что ситуация в мире меняется, а зарубежные пары предпринимают все возможное, чтобы представить свои страны в нашем турнире".





По его словам, на паркете в этом году впервые появятся чемпионы Швейцарии, а также пары из Израиля, которые не участвовали в турнире почти десять лет.

Особое внимание организаторы уделили участникам Pro-Am – взрослым любителям танца, которые благодаря постоянным тренировкам и соревновательной мотивации достигают впечатляющих результатов. Многие из них уже не в первый раз выходят на паркет и продолжают развиваться от турнира к турниру. Возраст участников – от 20 до 50+, и каждый из них проживает на сцене собственную танцевальную историю.

В перерывах между конкурсными номерами зрителей ждет шоу-программа с участием звезд танца, а также живая музыка. Публика сможет не только наблюдать за происходящим, но и выйти на паркет, чтобы ощутить атмосферу танцевального праздника. Формат вечера – торжественный: гостей ждет дресс-код black tie.





"Кубок Кремля – Гордость России!" – это не только соревнование, но и живой диалог культур, эмоций и стиля. Уникальное сочетание спорта и искусства делает турнир событием, которое с каждым годом притягивает все больше внимания и вдохновения.

Возрастное ограничение 18+