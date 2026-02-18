Вентиляционные шумоглушители: предназначение, виды и применение

В современных системах вентиляции и кондиционирования воздуха важную роль играет не только эффективный воздухообмен, но и акустический комфорт. Работа вентиляторов, турбулентность воздушных потоков и вибрации оборудования могут создавать значительный уровень шума.

Для снижения уровня шума используются вентиляционные шумоглушители – специальные устройства, предназначенные для подавления звуковых колебаний в воздуховодах.

Предназначение вентиляционных шумоглушителей

Основная задача шумоглушителей – снижение уровня шума, распространяющегося по системе вентиляции.

Предназначение шумоглушителей:

  • Уменьшают аэродинамический шум от вентиляторов и клапанов;
  • Предотвращают передачу звука между помещениями через воздуховоды;
  • Повышают комфорт в жилых, офисных и производственных зданиях;
  • Помогают соблюдать санитарные и строительные нормы по уровню шума.

Вентиляционные системы обычно изготавливаются из оцинкованной стали, в которых устанавливаются воздуховоды оцинкованные, шумоглушители и канальные вентиляторы.

Особенно актуально применение шумоглушителей в системах с мощными вентиляторами, в многоэтажных жилых домах, гостиницах, медицинских учреждениях, а также в промышленных зданиях. 

Основные виды вентиляционных шумоглушителей

Вентиляционные шумоглушители различаются по форме – наиболее распространены круглые и прямоугольные модели. Изготавливаются шумоглушители как правило из оцинкованной стали.

Форма шумоглушителя подбирается в зависимости от типа воздуховода и особенностей системы вентиляции.

  1. Круглые шумоглушители – применяются в круглых воздуховодах, компактны и удобны в монтаже.
  2. Прямоугольные шумоглушители – используются в канальных системах прямоугольного сечения.

Выбор типа зависит от параметров системы вентиляции, уровня шума и доступного пространства для установки.

Принцип работы

Когда воздушный поток с шумом проходит через шумоглушитель, звуковые волны частично поглощаются или отражаются внутри устройства. Звукопоглощающие материалы уменьшают амплитуду колебаний, а конструктивные элементы препятствуют распространению шума дальше по воздуховоду. При этом важно, чтобы устройство не создавало значительного аэродинамического сопротивления и не снижало эффективность вентиляции.

Области применения:

  • Вентиляционные шумоглушители применяются:
  • В жилых домах и квартирах;
  • В офисных и торговых центрах;
  • На промышленных предприятиях;

В жилых зданиях они устанавливаются для предотвращения передачи шума от вентиляционных установок и между квартирами. В промышленности – для снижения производственного шума и соблюдения требований охраны труда.

Вентиляционные шумоглушители из оцинкованной стали от производителя

Многие Российские производители вентиляции изготавливают вентиляционные шумоглушители. Заказать шумоглушитель у производителя на много дешевле, чем покупать в интернет-магазине.

Вентиляционные шумоглушители – важный элемент современных систем вентиляции, обеспечивающий акустический комфорт и соответствие нормативам по уровню шума. Правильный выбор и грамотный монтаж позволяют существенно снизить шумовое воздействие без ущерба для эффективности воздухообмена. Использование подходящего типа устройства помогает создать комфортные условия как в жилых, так и в коммерческих и производственных помещениях.

