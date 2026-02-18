Вентиляционные шумоглушители: предназначение, виды и применение

Для снижения уровня шума используются вентиляционные шумоглушители – специальные устройства, предназначенные для подавления звуковых колебаний в воздуховодах.

Предназначение вентиляционных шумоглушителей

Основная задача шумоглушителей – снижение уровня шума, распространяющегося по системе вентиляции.

Предназначение шумоглушителей:

Уменьшают аэродинамический шум от вентиляторов и клапанов;

Предотвращают передачу звука между помещениями через воздуховоды;

Повышают комфорт в жилых, офисных и производственных зданиях;

Помогают соблюдать санитарные и строительные нормы по уровню шума.

Вентиляционные системы обычно изготавливаются из оцинкованной стали, в которых устанавливаются воздуховоды оцинкованные, шумоглушители и канальные вентиляторы.

Особенно актуально применение шумоглушителей в системах с мощными вентиляторами, в многоэтажных жилых домах, гостиницах, медицинских учреждениях, а также в промышленных зданиях.

Основные виды вентиляционных шумоглушителей

Вентиляционные шумоглушители различаются по форме – наиболее распространены круглые и прямоугольные модели. Изготавливаются шумоглушители как правило из оцинкованной стали.

Форма шумоглушителя подбирается в зависимости от типа воздуховода и особенностей системы вентиляции.

Круглые шумоглушители – применяются в круглых воздуховодах, компактны и удобны в монтаже. Прямоугольные шумоглушители – используются в канальных системах прямоугольного сечения.

Выбор типа зависит от параметров системы вентиляции, уровня шума и доступного пространства для установки.

Принцип работы

Когда воздушный поток с шумом проходит через шумоглушитель, звуковые волны частично поглощаются или отражаются внутри устройства. Звукопоглощающие материалы уменьшают амплитуду колебаний, а конструктивные элементы препятствуют распространению шума дальше по воздуховоду. При этом важно, чтобы устройство не создавало значительного аэродинамического сопротивления и не снижало эффективность вентиляции.

Области применения:

Вентиляционные шумоглушители применяются:

В жилых домах и квартирах;

В офисных и торговых центрах;

На промышленных предприятиях;

В жилых зданиях они устанавливаются для предотвращения передачи шума от вентиляционных установок и между квартирами. В промышленности – для снижения производственного шума и соблюдения требований охраны труда.

Вентиляционные шумоглушители из оцинкованной стали от производителя

Многие Российские производители вентиляции изготавливают вентиляционные шумоглушители. Заказать шумоглушитель у производителя на много дешевле, чем покупать в интернет-магазине.

Вентиляционные шумоглушители – важный элемент современных систем вентиляции, обеспечивающий акустический комфорт и соответствие нормативам по уровню шума. Правильный выбор и грамотный монтаж позволяют существенно снизить шумовое воздействие без ущерба для эффективности воздухообмена. Использование подходящего типа устройства помогает создать комфортные условия как в жилых, так и в коммерческих и производственных помещениях.