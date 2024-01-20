Минтруд предложил компенсировать уволенным сотрудникам работу в праздники и выходные

Увольнение сотрудника – это всегда сложный и ответственный процесс с множеством юридических нюансов. В этот период работник находится в уязвимой позиции перед начальством: работодатель может выплачивать ему компенсацию за отработанные дни в праздники или выходные по своему усмотрению.

Согласно новому предложению Минтруда, если при увольнении у сотрудника есть нереализованные выходные, компания должна их предоставить либо компенсировать финансово. Ожидается, что сотрудник сам сможет выбрать одно из двух.





Сейчас в ТК РФ нет порядка предоставления отдыха в выходные и праздничные дни. Отмечено лишь, что такую работу нужно оплачивать в двойном объеме. К тому же нет конкретного срока, в который дни отдыха должны быть предоставлены. Эти моменты указаны в пояснительной записке к новому проекту.

В случае, если идея Минтруда будет окончательно одобрена, увольнение сотрудника станет более комфортным для него. При желании служащий не останется без выплат за отработанные выходные и праздничные дни. Ожидается, что законопроект вступит в силу осенью 2024 года. Сейчас он вынесен на общественное обсуждение и проходит независимую антикоррупционную экспертизу.