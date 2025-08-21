Эксперты предсказывают близкий откат биткоина к отметке 110 USD

Вслед за "ветераном" криптовалютного рынка подтянулись и другие монеты, некоторые из которых добавили в стоимости 30% и выше. Соответственно активизировалась торговля этими позициями, требующая оптимального технического оснащения торговых терминалов и всесторонней информационной подготовки участников торгов.

В период активизации крипторынка крупные брокерские проекты сумели модернизировать собственные ресурсы для более комфортной работы трейдеров. Так, платформа Pocket Option переехала с домена www.pocketbroker.ru на www.pocket-broker.ru. Такое переоснащение ощутимо увеличило скорость передачи данных, обеспечив высокую надёжность двусторонней связи. Попутно стал использоваться протокол HTTPS, известный своей высокой степенью защиты от цифрового взлома. И, наконец, введённые новшества адаптировали оптимизированный торговый терминал под любые переносные устройства и смартфоны.

Что касается текущего курса биткоина, то этим летом он уверенно перемещается в границах 117 USD-118 USD за одну монету. Однако многие аналитики достаточно скептически относятся к дальнейшему росту описываемого актива. И для подобного скептицизма находятся довольно веские аргументы. Во-первых, наблюдается сильная перегретость данного сегмента, выражающаяся в отсутствии явных тенденций к росту или падению. Во-вторых, стремительное ралли котировки было спровоцировано громкими заявлениями известных политических деятелей и финансовых магнатов. Будут ли дальше данные фигуры давить на курс, неизвестно никому. И, наконец, например, в некоторых странах бывшего СССР биткоин в ближайшее время вообще может очутиться вне закона. Потому что правительства желают ввести собственную цифровую валюту, не зависящую от капризов представителей "золотого миллиарда".

Как бы там ни было, в настоящий момент этот актив находится в зоне интересов десятков миллионов инвесторов. Многие опытные трейдеры успешно занимаются арбитражем, играя на разнице курса на различных биржевых площадках. А для новичков на крупных брокерских сайтах имеется внушительный объём обучающих материалов, позволяющих освоить азы биржевой торговли. А чтобы теория подкреплялась практикой, брокеры предоставляют в распоряжение "новобранцев" демонстрационные счета для тренировочных сделок без риска реальными деньгами.