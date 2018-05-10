Воспалительные заболевания органов зрения являются наиболее опасными из этой категории патологий. И это не связано с косметическим дефектом, который может остаться при неправильном лечении. В первую очередь необходимо помнить о мощном сосудистом сообщении с головным мозгом и другими органами головы.

Ячмень: просто о сложном

Ячмень на глазу – это острый воспалительный процесс луковицы ресницы. Чаще всего он «вскакивает» на верхнем веке вблизи наружного угла глаза. Очень редко страдает нижнее веко, что чаще всего говорит о возможном запущенном иммунодефиците или искусственном инфицировании участка кожи (например, при нанесении татуажа).

Причинами возникновения ячменя на глазу можно считать:

1. Общее переохлаждение.

2. Местное переохлаждение (часто бывает после поездки в транспорте в тёплое время года с открытым окном).

3. Сниженная сопротивляемость организма (иммунодефицит любой этиологии)

Методы лечения ячменя в домашних условиях

Способов лечения ячменя на глазу на верхнем веке в домашних условиях великое множество. Все они имеют свою особенность и эффективность.

Ячмень – это фурункул, который возникает на глазу, поэтому и лечить его нужно как острый местный воспалительный процесс.

Варианты лечения ячменя на верхнем веке глаза в домашних условиях:

1. Показать «дулю», поплевать в глаз и другие аналогичные народные методы являются довольно спорным способом избавления от ячменя в глазу. Возможно, они когда-то проявили свою эффективность, но в 21 веке, когда воспалительные процессы такого рода разобраны на мельчайшие детали такие «варварские» методы их лечения вызывают скорее всего недоумение, чем желание попробовать их в качестве метода избавления от болезни.

2. Местное тепло. При начальных стадиях болезни рекомендовано местное сухое тепло. Для осуществления этого метода подойдёт несколько вариантов. Первый и самый простой – это сваренное вкрутую яйцо. В течение 10 минут сварить яйцо. После варки завернуть горячее яйцо в сухое полотенце и приложить к воспалённому веку. По мере того, как яйцо будет остывать полотенце можно снять и прикладывать к больному глазу без «предохранения». Более сложный, но значительно длительнее по продолжительности действия, метод с горячей солью. На сухой сковороде или в микроволновой печи разогреть небольшое количество (2-3 столовых ложки) обычной каменной соли. Переложить горячую соль в сухое полотенце или любую другую натуральную ткань. Приложить горячую соль к больному веку. Соль дольше держит тепло, чем яйцо, поэтому считается более эффективным методом.

Важно! Сухое тепло в лечении ячменя обладает максимальным лечебным эффектом только в начальной стадии воспаления, когда есть покраснение, боль и небольшая отёчность. Оно играет своего рода катализатором воспалительного процесса, то есть способствует его быстрейшему разрешению, «созреванию».

3. Традиционное медикаментозное лечение. С точки зрения здравого смысла к такому методу необходимо прибегать в тот же момент, как Вы почувствовали первые признаки болезни. Но по факту всегда получается абсолютно противоположная картина. Человек терпит до последнего и только после того, как все народные методы использованы и показали свою бесполезность в данном конкретном случае, больной прибегает к традиционному наиболее эффективному лечению. Варианты медикаментозного лечения ячменя глаза на верхнем веке в домашних условия довольно разнообразны. Чаще всего используют мази. Мазь должна обладать противовоспалительным, антибактериальным и противоотечным действием. Высокую эффективность показали тетрациклиновая, эритромициновая или гидрокортизоновая мазь. Важно сделать поправку: первые две мази обладают антибактериальным эффектом, что в свою очередь влияет непосредственно на причину воспалительного процесса. А вот гидрокортизоновая мазь является всего лишь мощным противовоспалительным действием, поэтому её применение возможно только в качестве дополнительного лечения. Также используют глазные капли и гели, которые в своём составе имеют антибиотик широкого спектра.

Особенности и лечения ячменя дома

Конечно, своевременная консультация офтальмолога никогда не помешает, но если учитывать большую сложность попадания к бесплатному специалисту и дороговизну приёма у платного врача, многие люди лечатся самостоятельно «по интернету». Это крайне опасно, но всё же очень распространено. Несколько советов по лечению ячменя на верхнем веке глаза:

1. Никогда не используйте лекарственное средство с просроченным сроком годности или на которое у Вас аллергия. Помните, что лекарство будет попадать на слизистую, а она в разы чувствительнее, чем кожа.

2. Самостоятельно или с помощью немедикаментозных лечебных способов ячмень проходит через 3-4 суток. Если этого не случилось – срочно обратитесь к врачу.

3. Эффективность лечебного мероприятия можно оценить через 2-3 часа после его начала. Если стало легче – продолжаем лечение до выздоровления, если нет – обратитесь к врачу.

Нужно помнить, что ячмень – это очень коварное заболевание, которое зачастую скрывает от глаз всю свою величину. При первых же сложностях в самостоятельном лечении обратитесь к специалисту, который сможет предотвратить возникновение осложнений.