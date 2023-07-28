Выбираем крем до и после загара: на что обратить внимание

Новый летний период практически наступил, а это значит, что скоро и городские пляжи и загородные места для отдыха наполнятся желающими понежиться под лучами солнца. Для того чтобы не навредить коже, нужно помнить о необходимости защитить ее от ультрафиолета.

Новый летний период практически наступил, а это значит, что скоро и городские пляжи и загородные места для отдыха наполнятся желающими понежиться под лучами солнца. Для того чтобы не навредить коже, нужно помнить о необходимости защитить ее от ультрафиолета. Также важно использовать увлажняющие средства после загара. На что обратить внимание в этом вопросе, выяснил женский журнал kleo.ru.

Что такое SPF: как выбрать уровень защиты

Аббревиатура SPF расшифровывается как «Sun Protection Factor» (фактор защиты от солнца). Данный показатель демонстрирует, какой уровень защиты от ультрафиолета предлагает косметическое средство.

Низким индексом считается защита на уровне 6–12 SPF. Такие средства сложно назвать защитными, скорее фильтры играют вспомогательную роль в креме.

Средний уровень защиты – 15, 20, 25 SPF. К высокому уровню относят средства с показателями 30, 40, 50 и 50+ SPF.

Как выбрать подходящее солнцезащитное средство

Выбор средства защиты от солнца зависит от фототипа человека. При его определении ориентируются на цвет кожи, волос и глаз. Фототип демонстрирует, на каком уровне кожа способна вырабатывать защитный пигмент и как быстро обгорает.

Людям со светлой кожей, русыми волосами следует отдать предпочтение средствам с высоким уровнем защиты. Нужно брать крем с SPF не ниже 30-40. Особое внимание этому вопросу должны уделить люди с «солнечной аллергией». Неприятная особенность кожи проявляется в виде появления красных пятен и сыпи после солнечных ванн. В такой ситуации нужно средство с SPF 50 или 50+.

Женщинам со смуглым цветом кожи, темными волосами можно выбрать защиту со средним содержанием SPF. Представительницы прекрасного пола с таким фототипом быстро загорают на солнце, не испытывают проблем с раздражением кожи после солнечных ванн. Однако им нужно помнить: если не использовать защиту, с течением времени на коже могут появиться пигментные пятна, которые сложно убрать.

Девушкам с сухой кожей эксперты советуют отдать предпочтение кремам, в которых содержится гиалуроновая кислота или алоэ. При повышенной жирности кожи лучше выбрать гелевые средства, их легкая текстура не будет утяжелять лицо и сохранит комфорт. На возрастной коже хорошо проявят себя крема с антиоксидантами.

Как выбрать крем после загара

В этом вопросе все гораздо проще. В первую очередь, в кремах должны содержаться необходимые для увлажнения и успокоения кожи вещества. Так, хорошо восстанавливает и увлажняет кожу сок алоэ, пантенол, аллантоин, глицерин, ниацинамид, натуральные масла и растительные экстракты. Единственное, о чем нужно помнить – индивидуальная непереносимость отдельных компонентов. Загоревшая, хорошо увлажненная кожа придает женщинам особый шарм и привлекает взгляды представителей противоположного пола.