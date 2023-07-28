Что такое «энерджихакинг» и почему состояние решает всё?

Многочисленные исследования показывают, что энергетический баланс в организме может оказывать значительное влияние на физическое и эмоциональное состояние человека. Опрос 2022 года, проведенный ВЦИОМ, показал, что 90% людей испытывают регулярную усталость. При этом женщины чаще мужчин жалуются на усталость — 34% связывают это с ежедневным совмещением работы, быта и воспитания детей. Почему женщина часто не учитывает свои истинные потребности, что ей дает внутренняя энергия и где её взять, рассказала энергопрактик, совладелица центра Aurum, Юлия Погребинская.

Современная женщина хорошо понимает, зачем нужно заниматься спортом, правильно питаться и регулярно проводить диагностику здоровья. На этих трёх опорах зиждется представление об источнике долголетия. В этой концепции отсутствует четвертая фундаментальная опора — наличие внутренней энергии. Именно она поддерживает все сферы деятельности женщины и дает ей силы на качественное осуществление всех жизненно важных задач.

Когда у женщины есть энергия, она может всё. Ну или почти все.

Делиться любовью, заботой, вниманием и энергией следует из избытка. А не из недостатка, как это обычно практикуется. Если представить себя как чашу, которая постепенно наполняется живительной влагой, то изливаться в мир она может исключительно при условии переполнения через край.

Мы, как правило, действуем иначе. Едва капля жизни касается иссушенного до дна сосуда, мы чувствуем облегчение и готовность делиться. Как только силы прибавляются и достигают хотя бы 1/3 внутреннего объема, мы чувствуем не просто желание, а уже обязанность отдать часть полученного. И спешно переворачиваем свою чашу на первый попавшийся запрос мира, как будто накопленная энергия является для большинства женщин непосильной ношей. Чуть полегчало — сразу нужно включиться в дело, в чью-то проблему или в другого человека. Только восстановились после болезни — тут же в бой. А уж после качественного отдыха сам Бог велел себя быстро загнать до изнеможения. Как будто быть в силах для себя самой стыдно. Как будто экономить свою энергию для каких-то собственных больших задач противозаконно. Женщины считают себя обязанными отдавать без остатка, по первому требованию.

Если ясно осознавать связку «много сил — много здоровья, качественная жизнь, серьезные достижения, хорошее самочувствие», то появится мотивация бережно относиться к тому, что мы с таким трудом накапливаем. Будет проще говорить «нет» охотникам за нашей энергией и «да» — себе.

Для чего женщине нужна качественная внутренняя энергия?

Для того чтобы легко и радостно взаимодействовать с огромным количеством бытовых, рабочих и личных задач. Чтобы быть наполненной, красивой, здоровой и удовлетворенной — не только до определенного возраста, но и на протяжении всей жизни. Это более чем возможно, особенно если учитывать, что природно, в соответствии с энергетическими законами, самый расцвет сил наступает у женщин после 45 лет. Безусловно, если она до этого вела правильный для себя образ жизни.

Когда женщина обессилена и устала, когда она обесценивает важность своего состояния, всё оборачивается против нее. Близкие не ценят, одна за другой возникают проблемы, сил ни на что не хватает, желания испаряются. Опустошенная женщина ощущает себя пчелкой, которая изо дня в день безрадостно делает одно и то же. А женщина без радости не способна ни наполниться сама, ни наполнить те пространства, которые ей дороги.

Когда женщина в ресурсе, она светится изнутри, все трудности решаются как будто сами собой, а мир крутится вокруг неё. Она чувствует себя волшебницей, способной формировать необходимые обстоятельства, отгонять беду от близких и оберегать то, что ей дорого.

Научиться управлять своей энергией не только возможно, но и необходимо для поддержания здоровья и благополучия. Для этого существует множество методик и практик. Одна из них — «Энерджи Хакинг». Это по сути ответ на внутренний вопрос большинства женщин: как быть красивой, здоровой, счастливой и при этом всё успевать? Регулярные онлайн-практики проходят дважды в неделю, они длятся около 25 минут и позволяют не только увеличить объём качественной внутренней энергии, но и обучиться посвящать время самой себе.

Это энергетические работы, которые становятся образом жизни. Как и со спортом, в вопросе взаимодействия с собственными энергетическими ресурсами требуется постоянство. Поэтому занятия выстроены таким образом, что легко встраиваются в расписание даже очень занятой женщины на регулярной основе. При этом системная работа сначала улучшает качество внутренней энергии и повышает жизненные силы до необходимого уровня, а впоследствии помогает поддерживать достигнутое.

«Энерджи Хакинг» — это инструмент, позволяющий восстанавливать и поддерживать жизненный тонус, внутреннее равновесие и женское здоровье. В процессе идет работа как с общими, так и с точечными задачами, среди которых:

восстановление психического здоровья;

увеличение количества жизненных сил;

улучшение качества сна;

снижение уровня стресса;

воздействие на нейроэндокринную систему;

внутреннее и внешнее омоложение организма и др.

Когда тело начинает возвращать себе то, что принадлежит ему по праву, оно «вспоминает», какова на самом деле его норма внутренней энергии. Разница между «было» и «стало» оказывается настолько яркой, что женщины начинают тщательно оберегать свои силы, попутно учась отслеживать моменты, которые раньше не замечали.

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Практические советы

Существует несколько простых советов, следуя которым можно поддерживать достаточный уровень внутренней энергии:

Соблюдать режим труда и отдыха. Организму необходим выдох. Это не роскошь, а необходимость. К отдыху относятся не только качественный сон и путешествия, но и переключения с привычной рабочей деятельности в течение дня. По возможности максимально сократить своё присутствие в ситуациях или рядом с людьми, которые отягощают и являются негативными. Чем более благоприятна окружающая человека среда, тем комфортнее он себя ощущает и тем меньше сил тратит на выживание. Ставить в свое расписание то, что приносит удовольствие — общение с приятными людьми, посещение спектаклей и выставок, прогулки. Душа должна чаще «мурлыкать» и вдохновляться. Ввести в правило последовательность. Не разбрасываться на сто дел одновременно. Сначала доделать одно – затем браться за другое. Даже если речь идёт о мелких задачах. Женщина, разрывающаяся на части, чувствует себя обесточенной. Регулярно расслаблять голову любыми доступными средствами. Для одного — это медитации, для другого — выезд на природу. А кому-то для решения этой задачи лучше всего подходит творчество.

Чем больше у женщины сил, тем больше у нее возможностей, тем лучшее качество жизни она может сформировать вокруг и внутри себя. Наполненная качественной энергией, отдохнувшая, расслабленная женщина — подарок для мира и в первую очередь для самой себя.

Фото Клео.ру