8 вопросов к ортодонту

Стоматология – сфера, где врач должен быть для пациента настоящим другом. Только тогда человек сможет довериться специалисту, и лечение будет проходить в комфортной обстановке. Очень важно при этом выстроить диалог и создать дружественную атмосферу. Ольга Ильинична Цандекидис, врач-ортодонт клиники Eurokappa, поделилась с нами, какие вопросы наиболее часто волнуют пациентов сейчас.

У моего ребенка аллергия на бижутерию, по анализам выявили аллергию на никель, может ли в таком случае он пройти ортодонтическое лечение?

Конечно. Есть устройства, которые не содержат никель. Если проблемы выявляются в период смены зубов, возможна установка съемных пластиночных аппаратов, если все молочные зубы сменились на постоянные, то ортодонт может предложить поставить каппы. Это прозрачные съёмные системы для исправления зубного прикуса. Каппы изготавливаются из гипоаллергенного материала.

Что ждет меня после ортодонтического лечения?

Когда ортодонтическое лечение закончено, начинается ретенционный период, то есть период закрепления полученного результата. Необходимо, чтобы пациент носил ретейнеры и ночные каппы. Таким образом, вы будете избегать перемещения зубов, возможного рецидива проблемы, с которой вы обратились к врачу. Как правило ретенционный период длиться в два раза дольше, чем проходило лечение.

При любой патологии можно лечиться на каппах? Они так же эффективны как брекеты?

Каппы являются хорошей альтернативой брекет-системам, так как лечение проходит быстрее и комфортнее, как для пациента, так и для доктора. Многие патологии прикуса можно пролечить на каппах, но каждый случай рассматривается индивидуально и если есть какие – либо трудности, то доктор может предложить комбинированное лечение, то есть основное лечение на каппах и несколько месяцев на частичной брекет-системе.

Почему ортодонтическое лечение иногда занимает больше времени, чем планировалось?

Оценка времени лечения всегда условна. Пациенты по разному реагируют на ортодонтическое лечение. Ортодонт имеет конкретные цели и будет продолжать лечение, пока они не будут достигнуты. Лечение на каппах более предсказуемо по срокам, так как перемещения зубов происходят в строго запланированном порядке, как правило без увеличения сроков, озвученных во время диагностики.

Как можно ускорить ортодонтическое лечение?

Пациент может ускорить сроки лечения, только следуя рекомендациям врача по эксплуатации ортодонтической конструкции и по гигиене полости рта. А врач может назначить в определенных случаях хирургическую операцию, которая ускоряет перестройку костной ткани лунки под влиянием сил, развиваемых ортодонтическйми аппаратами, так как после повреждения кости в ней развиваются интенсивные ферментативные процессы. Либо может назначить для использования дома OrthoPulse - устройство, используемое для ускорения процесса перемещения зубов за счет стимуляции пародонта и альвеолярной кости.

Должен ли я удалять зубы мудрости перед лечением у ортодонта?

Недавние исследования показали, что третьи моляры не всегда вызывают смещения зубов и только врач сможет оценить на приеме необходимость удаления этих зубов.

Моя жена беременна и хочет начать ортодонтическое лечение. Насколько это безопасно?

Во время беременности высок риск воспаления десен, так как происходит гормональная перестройка организма, некоторые конструкции на зубах могут усугубить процесс. Также для проведения диагностики необходимо минимум два рентгеновских снимка, которые не рекомендуют проводить беременным. Обсудите все детали с ортодонтом прежде, чем начинать лечение.

Как я пойму, что у моего ребенка есть проблемы и мне надо показать его ортодонту?

Ортодонтическое обследование необходимо ребёнку, когда вы видите, что у ребёнка: слишком рано или слишком поздно меняются временные зубы на постоянные; трудности при жевании и откусывании; если ребенок постоянно держит во рту палец, ручку или т.п.; заметно неровное положение отдельных зубов; открывание рта затруднено или вы слышите щелчок при этом; если ребенок часто прикусывает щеки. При любом сомнении в стоматологическом здоровье ребёнка следует посетить доктора.