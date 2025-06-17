Когда профилактика дороже лечения: как страх перед болезнью убивает психику

Чрезмерные "чекапы" и проверки без оснований приводят к так называемой гипердиагностике – выявлению "болезней", которые на самом деле не причинят вреда. Эти лишние диагнозы ведут к ненужному лечению, расходам и психологическому стрессу. Например, массовый скрининг рака молочной железы в США с 1980-х годов нашел на 16% больше опухолей, но число смертей от этой болезни при этом не уменьшилось. Иными словами, одних "профилактических" обследований может быть явно больше, чем реальной пользы.





Одновременно растет тревога по поводу здоровья. В психиатрии навязчивый страх серьезных болезней называют ипохондрией. Мировые исследования оценивают, что около 5–6% населения в течение жизни переживают клинически значимую форму такой ипохондрической тревоги. В России же официально говорят о 10–20% людей с ипохондрическими наклонностями. Такие люди могут либо избегать врачей из страха услышать диагноз, либо, напротив, бесконечно обследоваться, не доверяя результатам. Постоянный страх болезни разрушает качество жизни: некоторые ипохондрики доходят до того, что вовсе перестают выходить из дома, а бесконечные обследования приводят к огромным финансовым потерям. При этом растет риск развития тревожного или депрессивного расстройства.

Интернет и соцсети усугубляют проблему. Люди с высокой медицинской тревожностью, как исследование показало, после самостоятельной диагностики в Сети испытывают еще большую тревогу. Поисковые запросы и советы из непроверенных источников часто выдают редкие болезни вместо банального недомогания и лишь подкрепляют страхи. Постоянный поток новостей о болезнях в соцсетях может вызвать панику: он создает иллюзию, что риск заболеть куда выше, чем есть на самом деле. Таким образом формируется замкнутый круг: чем больше человек "отслеживает" свое здоровье, тем больше он тревожится и тем активнее ищет новые "симптомы".





Даже мода на здоровый образ жизни может превратиться в культ. Есть даже термин орторексия – навязчивое увлечение "чистой" и полезной едой. Когда главной становится не забота о самочувствии, а стремление соответствовать идеальным нормам (правильное питание, суперфуды, детоксы, ранний подъем), это часто приводит к конфликтам, тревоге и ухудшению психики. За идеей полезности могут скрываться жесткие диеты и переутомление, что рискует принести организму больше вреда, чем удовольствия.

Эксперты советуют найти баланс: умеренность в профилактике и критичность к источникам информации. Избыток тестов и постоянный мониторинг могут навредить не меньше, чем сама болезнь. Лучше доверять рекомендациям врачей, раз в пару лет проходить плановый осмотр и давать организму отдых. Постоянный поток страшных новостей надо заменять реальными мерами – прививками и здоровыми привычками. По мнению специалистов, избыточное внимание к "сенсациям" о болезнях лишь подпитывает страх, тогда как сбалансированный подход к ЗОЖ помогает сохранить душевное равновесие.