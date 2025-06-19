Гигиена полости рта у детей: советы стоматолога для родителей

Зубы, вне всяких сомнений, играют очень важную роль в развитии речи, пищеварении и общем самочувствии детей. Именно поэтому правильный уход за ними имеет огромное значение. Почему важно следить за молочными зубами? Об этом рассказал стоматолог-терапевт Георгий Пеньевский.





Молочные зубы появляются примерно между шестью месяцами и двумя годами жизни ребенка. Хотя молочные зубы временные, они оказывают значительное влияние на развитие постоянных зубов. Если вовремя не лечить кариес молочных зубов, инфекция может распространяться дальше, повреждая коронки будущих постоянных зубов. Вот почему начинать заботу о полости рта нужно сразу же после появления первого зуба. Кроме того, здоровые молочные зубы способствуют правильному формированию челюсти и обеспечивают нормальное пространство для роста постоянных зубов. Это особенно актуально, учитывая проблемы современного общества с искривлениями зубов и необходимостью ортодонтического лечения.

Когда начинать чистить зубы ребенку?

Ошибочно думать, что первый визит к стоматологу нужно отложить до момента полного прорезывания всех зубов. Я рекомендую впервые показать ребенка врачу-стоматологу еще до года, чтобы убедиться в правильном формировании челюстей и исключить возможные патологии развития.

Уход за первыми зубами лучше всего начать с силиконовых напалечников-насадок, предназначенных специально для малышей. Они мягко очищают поверхность эмали и массируют десну, облегчая процесс прорезывания. По мере взросления ребенка можно переходить на детские щетки с мягкой щетиной и пастой без фтора, предназначенной именно для маленьких детей.





Основные правила чистки детских зубов

Регулярность. Чистить зубы дважды в день утром и вечером перед сном. Для совсем маленьких детей этот процесс должен проводиться родителями, постепенно ребенок учится самостоятельно справляться с задачей.

Щетка и паста. Выбирать детскую щетку с маленькой головкой и мягкими ворсинками. Важно подобрать правильную пасту, соответствующую возрасту ребенка, поскольку дети часто глотают ее.

Контроль родителей. Родители должны контролировать качество чистки вплоть до подросткового возраста, проверяя чистоту зубов после процедуры.

Использование зубной нити. Начиная с трех-четырехлетнего возраста рекомендуется использование специальной детской ниточки, особенно там, где расположены межзубные промежутки.

Питание и состояние зубов

Правильное питание также играет ключевую роль в поддержании здоровья зубов. Сахара, содержащиеся в сладостях и напитках, вызывают деминерализацию поверхности зубов, создавая условия для образования кариеса. Следует ограничить потребление конфет, шоколадных батончиков, печенья и газированных напитков.

Полезны продукты богатые кальцием и фосфором творог, сыр, молоко, рыба, яйца, орехи. Эти вещества укрепляют эмаль и поддерживают минеральный баланс в организме.

Важно помнить, что прием пищи непосредственно перед сном повышает риск возникновения кариеса, поэтому последний прием еды желательно завершить минимум за полчаса до сна.





А что о визитах к врачу-стоматологу?

Посещение детского стоматолога должно стать регулярной частью ухода за ребенком. Рекомендовано посещать врача стоматолога каждые полгода начиная с раннего детства. Такие осмотры позволяют выявить начальные стадии заболеваний и предотвратить серьёзные осложнения.

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В заключение...

Формирование здоровых зубов начинается в раннем возрасте, поэтому привитие навыков гигиены полости рта – неотъемлемая часть воспитания ребенка. Следуя простым рекомендациям специалистов, родители смогут обеспечить своему малышу крепкое здоровье зубов и комфортную улыбку на долгие годы вперёд.