Страх быть отвергнутым: как побороть последствия травмы детства

Если в детстве человек сталкивается с холодным, отстраненным отношением родителей, это может привести к формированию глубокой психологической травмы отвержения. О том, как эта травма влияет на отношения во взрослой жизни и как ее можно преодолеть, рассказала психолог Натали Райдо специально для читателей "Клео.ру".





Естественные потребности каждого человека – жить в любви, гармонии и ощущении своей значимости. Если по каким-либо причинам у человека отсутствует данная база для комфортной и счастливой жизни, то одна из наиболее распространенных причин – холодное, отстраненное отношение родителей к ребенку в период формирования его личности.

Травма отверженного, как правило, формируется у детей до 6 лет. Дети, которые еще в детстве были подвержены насмешкам, игнорированию, издевательствам со стороны близких людей, чаще всего родителями, во взрослом возрасте имеют синдром отверженности.





Отличительные черты таких людей в основном такие, как:

Желание к саморазрушению, сюда же относится наличие вредных привычек. Нелюбовь к самому себе. Зачастую такие люди не видят собственной важности в жизни других людей, ощущая себя никчемными и ненужными. Постоянные внутренние противоречия, приводящие к внутриличностному конфликту. Неумение отстаивать собственное мнение, свои личные границы и т.д. Зажатость в собственном проявлении внешнему миру. Такие люди не могут раскрыть свои таланты, теряя при этом свою внутреннюю уникальность. Боязнь сближения с потенциальным партнером из-за глубокого страха быть отвергнутым.

Парадоксально, но случается так, что с такой травмой человек может намеренно создавать вокруг себя ситуации, при которых его будут отвергать снова и снова.

В отношениях, где один из партнеров имеет такую травму, проигрывается несколько сценариев:

сценарий пророчества, при котором "отвергнутый" партнер постоянно подозревает другого в изменах, постоянно избегает тесного контакта или возможности обсудить ту либо иную ситуацию, что в действительности приводит к завершению таких отношений;

"отвергнутый" партнер в угоду второму намеренно отказывается от своих потребностей, переставая быть самим собой. В попытке всегда быть удобным и идеальным в отношениях, партнер с такой травмой незаметно для всех из состояния влюбленности переходит в агрессию, постоянные претензии и бесконечные обиды в паре.





По статистике людей с таким синдромом отвергнутого часто привлекают отстраненные, холодные, расчетливые партнеры, что нередко приводит к абьюзивным отношениям в паре.

Как же "отвергнутому" исцелить себя?

Бытует мнение, что раз эта травма пришла через отношения (родитель-ребенок), то и избавиться от нее можно только через отношения с партнером. В действительности так и получается, что при совместной работе со специалистом человек из статуса "отвергнутый" приобретает в отношениях свое я и возможность построить счастливый и гармоничный союз.

Для самостоятельной практики во время прохождения терапии с квалифицированным специалистом, человеку с таким синдромом следует соблюдать простые техники:

запрет на проявление в себе беззащитного ребенка;

проявление самостоятельности и ответственности;

мысленное проживание самых негативных сценариев ваших отношений со счастливой концовкой.

Самое главное – понимать, что с какими бы психологическими травмами мы ни были, все можно решить, было бы желание. Так и здесь, для построения счастливых отношений крайне важно вовремя совместно со специалистом выявить у себя данную травму отвержения и проработать ее.