Как сохранить зрение при работе за компьютером: советы офтальмолога

Вы замечали, как после рабочего дня за компьютером глаза начинают уставать? Покраснение, легкое жжение, а иногда и ощущение песка – привычная история для тех, кто проводит часы перед монитором. Но знаете, что интересно? Часто причина кроется не в нагрузке на работе, а в том, как организовано ваше рабочее место.

Хорошая новость в том, что все поправимо! С помощью пары проверенных рекомендаций вы можете снизить нагрузку на глаза, сохранить четкость зрения и даже улучшить общее самочувствие. Эксперт в области офтальмологии Антон Казанцев рассказал для читателей "Клео.ру", как свет, расположение монитора и мелкие детали рабочей зоны влияют на здоровье ваших глаз – и что с этим делать.





Свет и глаза: как не превратить рабочее место в комнату пыток?

Начнем с освещения. Это первый виновник уставших глаз. Представьте: сидите вы в ярком свете лампы, а монитор становится как зеркало, отражая все вокруг. Или, наоборот, в полутьме глаза тянут последние силы, чтобы различить буквы на экране.

Что делать?

Мягкий свет – ваша палочка-выручалочка. Забудьте про слишком яркие лампы. Используйте настольную лампу с теплым, рассеянным светом.

Друзья с окном . Если есть возможность, ставьте стол так, чтобы свет из окна падал сбоку, а не бил прямо в глаза или на монитор.

Шторы в помощь. Солнечные блики не дают сосредоточиться? Жалюзи или плотные занавески решат проблему.





Монитор: ваш партнер или враг?

Экран работает весь день и часто – в неправильном положении. А вы знаете, что из-за этого устают не только глаза, но и шея, а за ней спина?

Как подружиться с монитором?

Высота – это важно. Верхняя граница экрана должна быть чуть ниже уровня ваших глаз. Это убережет шею и позволит глазам смотреть комфортно. Расстояние для мира и покоя. Держите монитор на расстоянии вытянутой руки. Ближе – вредно, дальше – не видно. Угол наклона. Наклоните экран чуть назад, чтобы избежать бликов.

Мини-настройка монитора – большая услуга для глаз

Думаете, как настроить экран так, чтобы глаза не уставали? Всё просто: монитор не должен светиться ярче лампы или сливаться с тенями в комнате. Яркость – чуть выше уровня освещения вокруг, контраст – чтобы текст был четким, но не резал взгляд. Найдёте этот баланс – и работа станет намного комфортнее!

Простые советы:

Синеватый свет? Включите режим "ночного света" или фильтр синего спектра. Это полезно для сна и глаз.

Контрастность выше среднего – чтобы буквы не смешивались с фоном.

Регулируйте яркость под освещение в комнате. Яркий экран в темноте – как фейерверк ночью: зрелищно, но больно.





Профилактика – лучший доктор

Даже если ваше рабочее место идеально, глаза все равно устанут, если вы будете смотреть в монитор без передышки. Перерывы – это не каприз, а необходимость.

Три правила для здоровых глаз:

Правило 20-20-20. Каждые 20 минут отрывайтесь от монитора и смотрите на объект, который находится на расстоянии 20 метров, в течение 20 секунд. Глазная гимнастика. Моргайте чаще, закрывайте глаза на несколько секунд, а потом переводите взгляд с близкого на дальний предмет. В офисе это можно назвать "медитацией для глаз". Не забывайте моргать. Да-да, это звучит смешно, но мы все меньше моргаем, когда уткнулись в экран. Глаза сохнут, а это может привести к раздражению.

Рабочая поза: не превращайтесь в креветку

Если ваш стул слишком высокий, стол неудобный, а спина согнута – страдает не только осанка, но и зрение. Да, все связано!

Идеальная рабочая поза:

Спина прямая, плечи расслаблены.

Локти согнуты под углом 90 градусов, клавиатура – на уровне рук.

Ноги стоят на полу или на специальной подставке, а не болтаются в воздухе.





Лайфхаки для тех, кто хочет сохранить зрение

Не пренебрегайте перерывами. Работаете дома? Используйте кухонный таймер. В офисе – попросите коллег напомнить, если забудете. Добавьте зелени. Растения возле рабочего места улучшают воздух и создают уют. Глазам приятно отвлекаться на зеленый цвет. Увлажнитель воздуха. Если глаза сохнут, особенно зимой, когда включено отопление, увлажнитель станет вашим спасением.

Позаботьтесь о своих глазах сегодня – они точно скажут вам спасибо завтра!

Организовать рабочее место так, чтобы глаза чувствовали себя комфортно, – задача проще, чем кажется. Правильное освещение, грамотное расположение монитора и регулярные перерывы способны существенно снизить нагрузку на зрение.