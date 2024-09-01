Всем известно, что физическая активность – залог хорошего самочувствия и улучшения состояния здоровья. Одним из самых простых и естественных способов обеспечить необходимую нагрузку, улучшить рельеф тела и подтянуть мышцы является ходьба. Это обусловлено тем, что упражнения при подобной физиологической мощности могут выполняться длительное время, на протяжении нескольких часов, не вызывая при этом переутомления организма.

Если вы решили прибегнуть к такому способу обеспечения физической активности, но наверняка хотите знать, сколько калорий сжигается при ходьбе. В этой статье Клео.ру расскажет обо всех моментах и факторах, влияющих на данные расчеты.

Основные факторы, влияющие на сжигание калорий при ходьбе

Занимаясь данным видом физической активности, вы сможете укрепить мышцы ягодиц, ног, спины и живота, улучшить подвижность и гибкость суставов. При этом, если вы хотите понять, как сжечь калории ходьбой, нужно учитывать определенные факторы, непосредственно влияющие на их расход. Основными из них являются следующие:

Вес человека является одним из ключевых моментов. Чем он больше, тем большее количество калорий сжигается. Это правило действует относительно как жировой, так и мышечной массы.

Скорость имеет непосредственное влияние на сжигание калорий при ходьбе. Тем более быстрым будет темп, тем больше калорий будет в результате израсходовано. Поддержание высокой скорости требует большей энергии и прикладывания больших усилий для поддержания темпа.

Длительность ходьбы также является ключевым фактором при расходе энергии. Чем более продолжительной будет прогулка, тем больше калорий сжигается.





Дополнительные факторы

Уделяя внимание определенным моментам, вы сможете улучшить качество ходьбы и повысить эффективность таких занятий. Этому способствуют такие дополнительные факторы:

Рельеф поверхности, по которой вы хотите . Если прогулка осуществляется по гладкому асфальту, то нагрузка будет минимальной. При желании повысить эффективность ходьбы стоит отдавать предпочтение пересеченной местности. Если такой возможности нет, то для прогулки подойдет неутоптанный грунт. Также максимально эффективный результат дает ходьба по поверхности с незначительными перепадами высот, когда приходится периодически спускаться и подниматься.

. Если прогулка осуществляется по гладкому асфальту, то нагрузка будет минимальной. При желании повысить эффективность ходьбы стоит отдавать предпочтение пересеченной местности. Если такой возможности нет, то для прогулки подойдет неутоптанный грунт. Также максимально эффективный результат дает ходьба по поверхности с незначительными перепадами высот, когда приходится периодически спускаться и подниматься. Физическая подготовка человека . При выборе данной активности имеет значение процент содержания мышечной массы, чем он выше, тем больше сожжется калорий. Это обусловлено тем, что мышцы обеспечивают большую активность с точки зрения обмена веществ.

. При выборе данной активности имеет значение процент содержания мышечной массы, чем он выше, тем больше сожжется калорий. Это обусловлено тем, что мышцы обеспечивают большую активность с точки зрения обмена веществ. Возраст. Чем человек старше, тем он более склонен набирать жировую массу, при этом мышечная уменьшается. Из-за этого люди более старшего возраста расходуют меньшее количество калорий при ходьбе.





Примеры расчетов сжигания калорий

Чтобы рассчитать, какое количество калорий расходуется при пешей прогулке, нужно сопоставить определенные факторы, например, скорость ходьбы. При учете этого момента можно руководствоваться таким приблизительным расчетом калорий:

Если соблюдать умеренную скорость около 5-6 км/ч и темп шагов около 100-120 шагов в минуту, в час можно израсходовать около 240-300 калорий.

При быстрой ходьбе со скоростью около 7-8 км/ч и темпом шагов, превышающим 120 в минуту, можно рассчитывать на результат в 400-500 калорий, сожженных на протяжении часа.

Также стоит учитывать, что показатели меняются в зависимости от дополнительных факторов, таких как вес человека. К примеру, при весе 65 кг и при умеренном темпе около 4,5 км/час будет сожжено около 65 ккал на 1,5 км. Если такое же расстояние будет проходить человек с весом 77 кг и при более медленной скорости около 3,5 км/час, то будет затрачено 80 ккал.





Подведем итог

Теперь вы знаете, сколько калорий сжигается при ходьбе с учетом определенных факторов, таких как скорость и длительность ходьбы, вес и физическая подготовка, рельеф поверхности, по которой осуществляется прогулка. Проведя анализ этих моментов, вы сможете произвести примерный расчетов сжигания калорий.