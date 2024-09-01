Правила этикета в школе: что должен знать ребенок к 1 сентября

Школа – это не только место для получения знаний, но и закрытое комьюнити, где формируются социальные навыки и этические нормы. Эксперт по этикету Ирина Ронина рассказала Kleo.ru, какие основные правила поведения помогут влиться в коллектив и создать продуктивную среду для обучения.

Уважение к окружающим





В основе правил этикета на первом месте стоит уважение к окружающим. Важно объяснить ребенку, что приходить на уроки следует без опозданий – это проявление уважения и к учителю, и к сверстникам. На уроках нужно слушать учителя внимательно, не перебивать его. Также важно проявлять терпимость к мнению одноклассников.

Правила коммуникации

Ребенку следует донести, что при общении с учителями следует использовать формальный тон, а с одноклассниками – дружеский. При этом важно всегда соблюдать личные границы собеседника, и, разумеется, никогда не использовать грубую лексику.

Школьный дресс-код

Школьный дресс-код придуман не просто так. Следование этим правилам важно с психологической точки зрения, так как одежда тоже является своего рода средством коммуникации. Форма служит визуальным символом идентичности, укрепляя чувство принадлежности к группе. Кроме того, школьная форма снижает стресс, связанный с ежедневным выбором одежды, позволяя ученикам сосредоточиться на учебе.

Ну и самое главное – одежда, какой бы она ни была, должна быть чистой.

Использование гаджетов





Недопустимо использование телефонов и других гаджетов во время уроков, если это не связано с учебным процессом.

Питание в школе

Прием пищи в школе должен проходить в столовой или специально отведенных местах для еды. Неприлично есть на уроках и в коридорах. Ребенка также следует приучить убирать за собой мусор.

Бережное отношение к имуществу школы

Школьное имущество – это общий ресурс, который необходимо беречь. Детям должны быть аккуратны с учебниками, мебелью и техническим оборудованием.

Общение в социальных сетях

Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни многих школьников. Родителям следует донести до детей, чтобы они были очень внимательны в выборе друзей и публикуемого контента. Следует избегать сплетен и негативных комментариев, особенно в адрес учителей и одноклассников.