Популярные пластические операции из Pinterest: как соцсети влияют на внешность

Социальные сети давным-давно диктуют нам тренды, причем касаются они не только моды и стиля, но и внешности. Вдохновляясь фотографиями из Pinterest, девушки приходят на прием к пластическим хирургам с желанием изменить внешность. Пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян назвал самые популярные пластические операции среди "заложниц" социальных сетей.

Фото: freepik.com

По словам Тиграна Алексаняна, лидером среди "пинтерестовских" операций стала ринопластика, или коррекция формы носа.  "Девушки приходят с фотографиями моделей с так называемыми "идеальными" носиками, и хотят достичь точно такого же результата", – отметил хирург.  В современном понимании, идеальный нос – это маленький, короткий, вздернутый нос с узкой спинкой. Однако, хирург предупреждает, что не каждому подходит именно такая форма, прежде всего необходимо отталкиваться от индивидуальных особенностей внешности, поэтому важно согласовать ожидания с реальными возможностями со своим пластическим хирургом.

На втором месте по популярности маммопластика. Привлекательная зона декольте – мечта многих женщин, поэтому пациентки частенько приходят к хирургам с желанием увеличить грудь. "В увеличении груди важно соблюдать меру, подбирать оптимальный размер, исходя из индивидуальных пропорций тела" – подчеркивает специалист.

Фото: freepik.com

Третье место по популярности занимает блефаропластика, или хирургическая коррекция век.  "Девушки хотят убрать мешки под глазами, сделать взгляд более открытым, выразительным и молодым. Кроме того, популярна операция по изменению формы глаз – "лисий взгляд", когда уголки глаз приподнимаются. Законодательницей моды стала Белла Хадид и теперь девушки массово приходят к пластическим хирургам с целью получить хитрый лисий прищур", -  объясняет Алексанян.  Он подчеркивает, что блефаропластика может быть, как верхняя, так и нижняя, и пластическому хирургу важно выбрать правильный тип операции в зависимости от индивидуальных особенностей пациента.

На четвертой и пятой позиции по популярности – подтяжка лица и удаление комков Биша.  Эти процедуры в комплексе позволяют устранить морщины и придать лицу более стройный выразительный вид.  "Девушки часто приходят с фото из Pinterest, где модели имеют идеальные скулы, подтянутый овал лица и гладкую кожу", -  говорит хирург. Специалист советует тщательно подходить к выбору процедуры, удаление комков Биша может привести к нежелательным последствиям, а подтяжка лица может быть слишком агрессивной для молодого организма.

Важно понимать, что пластическая хирургия – это не шутки, и не стоит решаться на операцию, вдохновившись фотокарточками из Pinterest. Перед тем, как ложиться под нож, необходимо проконсультироваться с квалифицированным специалистом. Пластический хирург должен тщательно обследовать пациента, узнать его ожидания и предложить наиболее подходящий метод коррекции.  "Важно помнить, что красота – это не только внешность, но и внутреннее состояние человека", -  акцентирует Тигран Алексанян – "И не стоит забывать, что идеальных людей не бывает, и стремление к совершенству может привести к нежелательным последствиям".

Хирург также отмечает, что влияние социальных сетей на решение о пластической хирургии может быть, как положительным, так и отрицательным.  С одной стороны, социальные сети могут послужить источником информации о различных методах коррекции, а с другой -  создать нереалистичные ожидания и привести к неправильному восприятию красоты.  "Важно критически относиться к информации, которая поступает из социальных сетей, и не пытаться подгонять себя под установленные стандарты", -  подытоживает Тигран Алексанян.

Редакция "Клео"

 

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