Популярные пластические операции из Pinterest: как соцсети влияют на внешность

Социальные сети давным-давно диктуют нам тренды, причем касаются они не только моды и стиля, но и внешности. Вдохновляясь фотографиями из Pinterest, девушки приходят на прием к пластическим хирургам с желанием изменить внешность. Пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян назвал самые популярные пластические операции среди "заложниц" социальных сетей.





По словам Тиграна Алексаняна, лидером среди "пинтерестовских" операций стала ринопластика, или коррекция формы носа. "Девушки приходят с фотографиями моделей с так называемыми "идеальными" носиками, и хотят достичь точно такого же результата", – отметил хирург. В современном понимании, идеальный нос – это маленький, короткий, вздернутый нос с узкой спинкой. Однако, хирург предупреждает, что не каждому подходит именно такая форма, прежде всего необходимо отталкиваться от индивидуальных особенностей внешности, поэтому важно согласовать ожидания с реальными возможностями со своим пластическим хирургом.



На втором месте по популярности маммопластика. Привлекательная зона декольте – мечта многих женщин, поэтому пациентки частенько приходят к хирургам с желанием увеличить грудь. "В увеличении груди важно соблюдать меру, подбирать оптимальный размер, исходя из индивидуальных пропорций тела" – подчеркивает специалист.





Третье место по популярности занимает блефаропластика, или хирургическая коррекция век. "Девушки хотят убрать мешки под глазами, сделать взгляд более открытым, выразительным и молодым. Кроме того, популярна операция по изменению формы глаз – "лисий взгляд", когда уголки глаз приподнимаются. Законодательницей моды стала Белла Хадид и теперь девушки массово приходят к пластическим хирургам с целью получить хитрый лисий прищур", - объясняет Алексанян. Он подчеркивает, что блефаропластика может быть, как верхняя, так и нижняя, и пластическому хирургу важно выбрать правильный тип операции в зависимости от индивидуальных особенностей пациента.

На четвертой и пятой позиции по популярности – подтяжка лица и удаление комков Биша. Эти процедуры в комплексе позволяют устранить морщины и придать лицу более стройный выразительный вид. "Девушки часто приходят с фото из Pinterest, где модели имеют идеальные скулы, подтянутый овал лица и гладкую кожу", - говорит хирург. Специалист советует тщательно подходить к выбору процедуры, удаление комков Биша может привести к нежелательным последствиям, а подтяжка лица может быть слишком агрессивной для молодого организма.

Важно понимать, что пластическая хирургия – это не шутки, и не стоит решаться на операцию, вдохновившись фотокарточками из Pinterest. Перед тем, как ложиться под нож, необходимо проконсультироваться с квалифицированным специалистом. Пластический хирург должен тщательно обследовать пациента, узнать его ожидания и предложить наиболее подходящий метод коррекции. "Важно помнить, что красота – это не только внешность, но и внутреннее состояние человека", - акцентирует Тигран Алексанян – "И не стоит забывать, что идеальных людей не бывает, и стремление к совершенству может привести к нежелательным последствиям".

Хирург также отмечает, что влияние социальных сетей на решение о пластической хирургии может быть, как положительным, так и отрицательным. С одной стороны, социальные сети могут послужить источником информации о различных методах коррекции, а с другой - создать нереалистичные ожидания и привести к неправильному восприятию красоты. "Важно критически относиться к информации, которая поступает из социальных сетей, и не пытаться подгонять себя под установленные стандарты", - подытоживает Тигран Алексанян.