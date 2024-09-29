Сильно потею по ночам — это рак? Комментирует онколог

Внимательное отношение к различным изменениям в теле нередко помогает выявить рак на ранних стадиях. Есть множество признаков, свидетельствующих о развитии онкологических заболеваний. О тревожных сигналах организма, которые на первый взгляд кажутся незначительными, рассказывает Хамис Магомедова – врач-онколог, интегративный врач.

Повышенное потоотделение как проявление онкологии

Одним из неочевидных симптомов опухолевых процессов является ночная потливость. Кроме того, больного может беспокоить лихорадка. Согласно исследованиям американских ученых из ACS, потливость во время сна часто наблюдается при лимфоме, раке костной системы и печени, лейкемии. Что характерно для этих болезней?

При лимфоме уплотняются и увеличиваются в размерах лимфоузлов, однако болевых ощущений не наблюдается. Лейкемия обычно сопровождается жалобами на усталость, потерю массы тела, появление на коже гематом без видимых причин. Миелома – это заболевание, которое в основном поражает костный мозг и негативно влияет на работу иммунной системы. Мезотелиома – злокачественное новообразование, затрагивающее брюшную и плевральную полости. Карциноидные опухоли развиваются в органах желудочно-кишечного тракта и в легких.

Лихорадка, вызванная раком, обычно повторяется циклически и имеет стойкий характер. Как правило, температура поднимается примерно в одно и то же время каждый день. Симптом может не беспокоить определенный период, а затем появиться снова.

Обильное потоотделение вплоть до намокания постельного белья, ощущение сильного жара во время ночного отдыха, дискомфорт и озноб достаточно часто являются признаками развития злокачественной опухоли. Помимо этого, при таких проблемах со здоровьем могут наблюдаться ухудшение общего состояния, упадок сил, дефицит веса.

В случае негативных изменений в организме необходимо обратиться за медицинской помощью и пройти рекомендованное обследование.

Причины потливости при онкологическом диагнозе





Чувство жара и потоотделение при злокачественных новообразованиях обусловлено лихорадочным состоянием из-за повышенной температуры. Это происходит под влиянием активных веществ, которые производятся раковыми клетками. В процессе терморегуляции организм выделяет большое количество жидкости, чтобы охладить тело и привести его в норму. Иногда причиной потливости являются изменения гормонального фона, а также ряд медицинских процедур при лечении онкологии, например, химиотерапия.

Всегда ли обильное потоотделение – симптом рака?

Если вам становится жарко под ватным одеялом теплой летней ночью – это вполне нормально. Поэтому не стоит напрасно переживать: потливость во время сна далеко не всегда говорит об онкологии. Какие распространенные заболевания могут вызвать этот симптом?

Менопауза и перименопауза

Измененный уровень эстрогена и прогестерона во время гормональной перестройки мешает нормальной терморегуляции организма. Хотя менопауза обычно вызывает приливы, она же иногда становится одной из наиболее вероятных причин потоотделения ночью.

Инфекции

Любая инфекция, которая вызывает высокую температуру, будь то бактериальная, вирусная или паразитарная, может заставить вас чувствовать себя горячим и потеть как днем, так и во время сна. Жалобы на ночной жар характерны также для туберкулеза.

Диабет, ожирение

Высокий или низкий уровень сахара в крови нередко вызывает выделение телом влаги. Оно может усиливаться во сне из-за тяжелого одеяла или теплой пижамы.

Нарушения функций щитовидной железы

Гипертиреоз обычно вызывает потерю веса и возбуждение, что часто связано с чувством перегрева.

Воспалительные и аутоиммунные заболевания

Лихорадка и воспаление характерны для таких недугов, как волчанка и некоторые заболевания кишечника.

Повышенный уровень тревоги

Возбуждение, бессонница, нестабильное психоэмоциональное состояние могут спровоцировать усиленное потоотделение.

В каких случаях необходимо обратиться к врачу?





Обратите внимание на свое самочувствие при появлении следующих симптомов:

· нарушения сна;

· приближение возраста менопаузы;

· признаки инфекции (лихорадка, озноб, боль);

· подозрения на диабет или аутоиммунные заболевания;

· опухшие лимфоузлы.

Все это в сочетании с ночной потливостью – повод посетить специалиста и пройти диагностические мероприятия.

Необходимо учитывать, что каждый организм уникален и требует индивидуального подхода. У одного человека потоотделение свидетельствует о сильном стрессе, у другого – о возможных онкологических процессах. В случае возникновения сомнений следует проявить заботу о своем здоровье и незамедлительно проконсультироваться с врачом.