Правила интимной гигиены: как соблюдать и не перестараться

Принимая душ или ванну, многие даже не задумываются о том, как правильно ухаживать за интимными зонами, и пользуются теми же средствами, что и для тела. К сожалению, так делать нельзя, и множество баночек с гелями, муссами и кремами для интимной гигиены – отнюдь не маркетинговый ход, а необходимость для девушек.

Мнение эксперта

Правильный интимный уход помогает поддерживать баланс микрофлоры, предотвращать различные заболевания и повышает общее качество жизни. О нюансах и особенностях интимной гигиены мы спросили у доктора медицинских наук, врача акушера-гинеколога, гемостазиолога Седы Баймурадовой.

Особый подход

Использование специализированных средств для интимной гигиены – не блажь, а рекомендация врачей во всем мире.

"Специальные средства для интимной гигиены разработаны с учетом особенностей анатомии и физиологии женщины. Они имеют сбалансированный уровень pH (обычно от 3,5 до 4,5), что способствует поддержанию нормальной микрофлоры влагалища. Обычное мыло или средства для душа могут иметь щелочную реакцию и устранять защитные барьеры, вызывая дисбаланс, что может привести к инфекциям и раздражению", – говорит эксперт.

Внимание к составу

Если на флаконе со средством написано "для интимной гигиены", это еще не гарантия того, что оно идеально подойдет для деликатной области. Лучше не действовать методом проб и ошибок, а обращать внимание на состав.

"Важно помнить, что не все средства подходят для интимной гигиены. Продукты, содержащие спирт, агрессивные моющие вещества, ароматизаторы и красители, могут вызывать раздражение, аллергию и дисбактериоз. Также стоит избегать антисептиков на спиртовой основе, поскольку они уничтожают не только патогенные, но и полезные бактерии. Обращайте внимание на этикетку: средства без аллергенов и парабенов должны быть в приоритете. Хорошо, если в составе есть следующие компоненты: натуральные экстракты (ромашка, календула или чайное дерево, которые успокаивают и обладают противовоспалительными свойствами), лактобактерии (пробиотики помогают восстановить микрофлору)".

Каждому свое

В магазинах и аптеках сейчас большой выбор средств для интимной гигиены. Они отличаются не только дизайном, составом и ценой, но и текстурой. Какая форма средств предпочтительнее?

"Текстура средства может иметь значение. При выборе ориентируйтесь на свои предпочтения и потребности кожи. Например, гели – легкие, хорошо пенятся и оставляют ощущение свежести. Они подходят для ежедневного использования, обеспечивают долгое чувство чистоты. Кремы обладают более питательными свойствами, идеально подходят для чувствительной кожи и для тех, кто сталкивается с сухостью в интимной зоне. Пенки и муссы – тактильно приятны в использовании, быстро распределяются по поверхности и хорошо смываются".

Как часто

Интимная гигиена требуется не менее двух раз в день, утром и вечером. Но нужно ли каждый раз использовать специальные средства или достаточно просто обходиться водой?

"Самый оптимальный вариант – использовать специальное средство не более одного раза в день. В течение дня можно поддерживать интимную гигиену с помощью душа с чистой водой. Это поможет сохранить естественную микрофлору и защитный барьер кожи. Так, например, утренний туалет может включать применение геля для интимной гигиены, в то время как вечером достаточно простых водных процедур", – говорит гинеколог Седа Баймурадова.

Интимный уход – это важная составляющая здоровья женщин, требующая внимания и индивидуального подхода. Выбор правильных средств, их регулярное применение и соблюдение гигиенических норм поможет избежать множества проблем.