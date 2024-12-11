Утяжеленное одеяло: очередная модная безделушка или полезная вещь для сна?

Объятия – одно из самых простых и приятных средств для борьбы со стрессом. Но что делать, если рядом нет любимого человека или хочется ощутить комфорт даже ночью? Ученые нашли решение: утяжеленные одеяла, которые имитируют эффект объятий. Разбираемся, действительно ли этот аксессуар помогает спокойнее спасть и меньше тревожиться.

Что такое утяжеленное одеяло и в чем его магия?

Утяжеленное одеяло – это не просто плотный плед, который случайно оказался тяжелым. Его секрет в специальных наполнителях, например стеклянных или пластиковых гранулах, равномерно распределенных по всему полотну. В результате создается эффект мягкого, но уверенного давления, который специалисты называют "глубоким тактильным воздействием" (Deep Pressure Stimulation).

Это воздействие напоминает объятия или легкий массаж, что помогает телу расслабиться, снизить уровень кортизола (гормона стресса) и стимулировать выработку серотонина, который затем превращается в мелатонин – гормон сна.

Действительно ли утяжеленное одеяло помогает спать лучше?



Исследования подтверждают, что использование утяжеленных одеял действительно улучшает качество сна. Например, в одном из недавних экспериментов, проведенном в Каролинском институте Швеции, 78% участников с бессонницей сообщили, что начали засыпать быстрее и реже просыпаться ночью. Особенно это актуально для людей с повышенной тревожностью, синдромом дефицита внимания, аутизмом и даже депрессией.



Одеяло действует как антистресс-щит: создавая ощущение безопасности, оно помогает мозгу "выключить" беспокойные мысли.

Кому нужно утяжеленное одеяло?

Если вы часто ворочаетесь перед сном, просыпаетесь уставшими или страдаете от тревожности, утяжеленное одеяло может стать вашим спасением. Оно также рекомендовано людям, работающим в стрессовой обстановке, и тем, кто ощущает постоянное напряжение.

Важно правильно подобрать вес: одеяло должно составлять примерно 7-12% от массы вашего тела. Слишком легкое не даст нужного эффекта, а слишком тяжелое может доставить дискомфорт.

Что еще важно знать об утяжеленном одеяле перед покупкой?





Перед тем как купить утяжеленное одеяло, важно учитывать несколько моментов. Во-первых, такие одеяла могут быть достаточно теплыми, поэтому для жарких сезонов лучше выбрать модель с легким дышащим материалом.

Во-вторых, уход за ними требует внимания: большинство утяжеленных одеял нельзя стирать в обычной машине, поэтому выбирайте модели с чехлом, который можно легко снять и почистить.

Утяжеленное одеяло может стать отличным подарком. Однако дарить такую вещь стоит только близким людям. Перед покупкой стоит убедиться, что аксессуар действительно нужен человеку. Кроме того, чтобы подарок был полезным, заранее узнайте вес человека, который будет под ним спать.

Итог: стоит ли покупать?

Если вы хотите добавить в свою жизнь больше уюта и спокойствия, утяжеленное одеяло – идеальное вложение. Оно поможет вам лучше спать, чувствовать себя более расслабленно и гармонично. А что может быть важнее в мире, где стресс поджидает нас за каждым углом?

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