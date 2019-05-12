Многие девушки не знают как легко похудеть на 3 кг за неделю. Существуют эффективные методы, как можно это реализовать в домашних условиях без особых ограничений.

Основные рекомендации

Если необходимо похудеть на 3 кг, в принципе это не такая критическая масса, которая потребует огромных усилий. Но в некоторых случаях, в стремлении за отличной формой, многие забывают о своем здоровье.

Прибегают к странным и сомнительным методам, начинают употреблять непроверенные лекарства. Результат – подорванное здоровье. Совершенно не стоит пользоваться такими вариантами.

Ведь есть проверенные, абсолютно безвредные методы, как похудеть на 3 кг за неделю. Но прежде чем их рассмотреть, стоит проанализировать общие рекомендации, которые помогут в процессе сброса веса:

Задайтесь целью. Для того чтобы было легче, нужно материализовать в виде изображения свою итоговую цель. Можно прикрепить картинку с девушкой, у которой идеальная фигура на видное место. Можно найти старую вещь, которая на размер меньше, чем параметры тела на сегодняшний день и регулярно ее примерять. Не стоит забывать о физических нагрузках. Если нет возможности заниматься спортом активно, то совершать хотя бы ежедневные пешие прогулки не менее получаса в интенсивном темпе. Можно обзавестись шагомером и контролировать пройденное расстояние. Лучше всего если 15-20 минут в день будет уделено аэробным нагрузкам. Это самый лучший вариант сжечь излишки жира. Ну и конечно вода – обязательно стакан теплой воды с утра натощак. Это позволит запустить метаболизм, который будет ускоренно сжигать жировые отложения.

Устраняем лишние килограммы без стресса для организма

Чтобы в домашних условиях без интенсивных физических нагрузок и без стресса для организма сбросить несколько килограмм, нужно следовать следующим правилам:

составить правильный распорядок дня и четко ему следовать;

ежедневно выполнять физические нагрузки – еще лучше уделять зарядке внимание два раза (утром и вечером);

стараться регулярно переключаться на различные виды деятельности, особенно полезно завести хобби – это позволит отвлечь свое внимание от мыслей о еде и перекусах;

пищу принимать не менее 4 раз в день, а еще лучше около 6 раз, небольшими порциями и делая перерыв не более чем на 2-3 часа – это также способствует правильному метаболизму, в результате чего жир просто не откладывается по телу;

ежедневно перед сном следует совершать пешие прогулки;

после обеда не употреблять углеводов, а именно никаких хлебобулочных изделий, сладких и кондитерских блюд, макарон и каш.

Правильная физическая нагрузка

Не стоит пренебрегать любыми видами физической активности. Если есть такая возможность, то лучше пройти две остановки пешком, чем садиться на общественный транспорт. Каждый шаг будет способствовать сжиганию лишних калорий и освобождению от лишних килограмм.

Важно выполнять целенаправленные упражнения, с помощью которых подкожная жировая ткань будет становиться тоньше. Вот наиболее эффективные:

Приседания. Для выполнения упражнения необходимо принять правильное положение. Для того чтобы не травмировать коленные суставы, приседание надо делать так, чтобы нога от пятки до колена была все время в вертикальном положении, а бедро (от колена до ягодиц) принимало горизонтальное положение. Очень важно, чтобы приседание совершалось на выдохе, а подъем – на вдохе. Пресс. Это упражнение поможет избавиться не только от лишней массы на животе, но также создаст правильную точеную талию. Это упражнение можно выполнять по-разному. Помимо поднятия корпуса к согнутым коленям, необходимо качать пресс для спины. Если нет возможности лечь на специальную подставку, с которой верхняя часть корпуса будет свешиваться. То можно качать пресс для спины просто из положения лежа на животе, поднимая при этом максимально вверх плечи и грудь. Помимо этого, пресс необходимо качать со скручиванием корпуса. В этом случае при подъеме верхней части тела необходимо левый локоть заносить за правое колено, а при следующем подъеме, правый локоть заносить за левое колено. Не стоит забывать о подъеме ног при лежащем корпусе. В этом случае тренируется так называемый нижний пресс (нижняя часть живота, которую так тяжело задействовать в сжигании жира). Планка – одно из самых популярных упражнений, которое действительно задействует все группы мышц и заставляет интенсивно работать на сжигание жира все тело.

Очень важно, чтобы все упражнения выполнялись регулярно. И желательно, чтобы на каждое занятие отводилось не менее 20 минут. Именно после 15-20 минут начинается активное сжигание жировых отложений тела.

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Обертывания и массажи

Очень полезно в эту неделю, которая отведена для похудения, нанять массажиста или посещать массажный салон. Необходимо делать либо антицеллюлитный вариант, либо общий массаж. Эта процедура позволяет усилить кровоток во всех частях тела.

Таким образом, ускоряются обменные процессы в организме, в результате чего жировые отложения уходят очень быстро.

Чтобы похудеть на 3 кг за неделю без диет, необходимо делать обертывания. Они могут выполняться как холодными, так и горячими. Для того чтобы их выполнить максимально эффективно, можно применять в процедуре ламинарию, мед, смесь из горчицы и перца чили. Все эти продукты способствуют тому, чтобы разгонять лимфо- и кровоток.

Процедура иглоукалывания

Эта восточная методика позволяет воздействовать на биологически активные точки на теле человека. Такое воздействие вызывает снижение аппетита, ускорение все того же метаболизма и улучшает общее самочувствие, придавая бодрости и сил.

Так как благодаря процедуре иглоукалывания, можно похудеть на 3 кг за неделю, в домашних условиях, то следует применять ее комплексно с другими способами, но без жестких диет.

Похудение для подростков

Особенно тщательно нужно следить за процессом похудения у подростков. Ведь ограничения в приеме продуктов питания могут негативно сказаться на формирующемся организме. Поэтому очень важно не прибегать к жестким диетам.

При этом следует увеличивать физическую активность – ведь организм молодой, и у него практически нет противопоказаний при проведении интенсивных занятий спортом, в том числе, пробежек, катания на скейте, роликах, скалолазании и прочем.

Так как похудеть без проблем на 3 кг в течение короткого срока, например, за неделю подростку гораздо легче, чем взрослому человеку, то не стоит прибегать к крайним мерам. Достаточно всего лишь вести более активный образ жизни и исключить блюда фастфуда из своего меню. Важно помнить, что подростку нужно правильно питаться, включать в свое меню большое количество овощей, фруктов и белковой пищи.

Сбрасывая незначительную массу, не следует рисковать здоровьем. Лучше приложить небольшие усилия, которые описаны выше. При этом они дадут возможность помимо похудения, оздоровить организм.