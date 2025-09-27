Нужно ли принимать витамин D осенью: отвечает эксперт

Иммунолог Алена Парецкая объясняет: вопрос нехватки витамина D особо остро встает именно осенью, потому что в это время года солнечных дней становится меньше, а значит, организм получает меньше витамина естественным путем. Поэтому в этот период нужно усилить его потребление из внешних источников: разнообразить продуктами, богатыми витамином D (рыба, яйца, творог, сыр, масло) или принимать специальные добавки по назначению врача.





– Что делает витамин D для организма и иммунитета?

– Микроэлемент выполняет в организме целый ряд важных функций, каждая из которых влияет на общее состояние здоровья. Исследования подтверждают, что достаточный уровень витамина D в организме связан с пониженным риском простудных заболеваний.

Укрепляет кости и зубы. Основная задача витамина D – помогать усваиваться кальцию и фосфору. Благодаря им кости растут здоровыми и прочными, а зубы защищены от кариеса. Поддерживает мышцы. Нормальный уровень витамина D необходим для поддержания мышечной силы и выносливости. Люди с низким уровнем витамина часто жалуются на мышечную слабость и быструю утомляемость. Защищает сердце и сосуды. Витамин D участвует в регуляции артериального давления и уровня холестерина, помогая поддерживать сердечно-сосудистую систему здоровой. Играет роль в работе иммунитета. Ученые доказали, что недостаток витамина D отрицательно влияет на защитные силы организма. Клетки иммунной системы активно используют витамин для работы, и его дефицит может сделать человека уязвимым перед вирусами и бактериями. Поэтому низкий уровень витамина D часто ассоциируется с повышенной восприимчивостью к болезням, особенно респираторным инфекциям.

– Как витамин D защищает от простуды?

– Обеспечение организма необходимым количеством витамина D может реально снизить риск простудных заболеваний и ускорить восстановление после перенесенного вируса.

Иммунитет и защита клеток. Витамин D стимулирует выработку белков-кателицидинов, обладающих антимикробным действием. Эти белки уничтожают вирусы и бактерии, проникающие в организм, снижая риск заражения. Предотвращает воспалительные процессы. Простудные заболевания часто сопровождаются воспалением дыхательных путей. Витамин D регулирует активность иммунных клеток, уменьшая чрезмерное воспаление и ускоряя выздоровление. Укрепляет барьерную функцию слизистых оболочек. Под воздействием витамина D улучшается целостность слизистой оболочки органов дыхания, создавая дополнительную преграду для проникновения патогенных микроорганизмов. Помощь клеткам иммунной защиты. Витамин D активирует клетки, которые борются с возбудителями инфекций, обеспечивая эффективную борьбу с вирусами и бактериями.





– Как витамин влияет на настроение и энергию?

– Осенью особенно важно поддерживать хорошее настроение и высокий уровень энергии, потому что они снижаются естественным образом, также есть фактор риска сезонной депрессии.

Витамин может помочь и в этом – он активно взаимодействует с нашим настроением и энергетическим балансом. Научные исследования показали, что низкие уровни витамина D могут спровоцировать появление чувства усталости, апатии и даже депрессии. Следовательно, поддержание оптимального уровня витамина D позитивно отражается на общем самочувствии и уровне жизненной активности.

– Чем опасен дефицит витамина D осенью и зимой?

– Осень и зима – ключевые сезоны, когда велика вероятность столкнуться с дефицитом витамина D. Солнце становится менее активным, и наша кожа вырабатывает меньше витамина D самостоятельно. Плюс малоподвижный образ жизни и пребывание в закрытых помещениях – и риск дефицита повышается многократно. Последствия могут быть весьма ощутимы.

Высокая подверженность простудным заболеваниям.

Ухудшение настроения и склонность к депрессии.

Быстрая утомляемость и постоянная усталость.

Проблемы с кожей и волосами.

Увеличение вероятности развития рахита у детей и остеопороза у взрослых.





– Кто в группе риска?

– Особенно важны адекватные уровни витамина D для следующих категорий людей.

Жители северных регионов с ограниченным количеством солнечных дней.

Дети и пожилые люди.

Люди с заболеваниями легких и иммунной системой.

Те, кто проводит много времени в закрытых помещениях.

– Значит, витамин D нужно принимать автоматически?

– Хотя бытует мнение, что витамин D нужен каждому в осенне-зимний период, универсального рецепта нет. Прежде чем начать прием, важно сдать анализы и убедиться, что уровень витамина действительно понижен.

Неконтролируемое потребление высоких доз витамина D может иметь негативные последствия – повышенный уровень кальция в крови, что чревато камнями в почках и нарушением сердечного ритма.

– Как часто нужно сдавать анализ на витамин D и какие цифры считать нормой?

– Рекомендуемая частота проверки уровня витамина D – минимум раз в год, лучше всего весной и осенью. Нормы уровня варьируются в зависимости от методики лаборатории, но ориентировочные границы нормы выглядят следующим образом.

До 20 нг/мл – дефицит.

От 20 до 30 нг/мл – недостаточность.

От 30 до 100 нг/мл – оптимальный уровень.

– Как правильно выбрать дозировку и форму препарата?

– Выбор зависит от индивидуальных показателей и предпочтений. Оптимальная дозировка определяется индивидуально врачом, исходя из текущего уровня витамина D и потребностей организма. Регулярное наблюдение у специалиста позволяет корректировать дозировку и получать максимальную пользу от приема добавок.

Капсулы : удобный вариант для взрослых, содержат точную дозировку.

: удобный вариант для взрослых, содержат точную дозировку. Капли : подходят для маленьких детей и людей, которым трудно проглатывать таблетки.

: подходят для маленьких детей и людей, которым трудно проглатывать таблетки. Спреи: удобный формат даже на бегу, быстрое всасывание витамина.





– Почему нельзя назначать себе витамины?

– Самостоятельное назначение лекарств и добавок без сдачи анализов стало довольно распространенным явлением в последнее время, но это небезопасно. Каждый организм уникален, и реакция на тот или иной препарат может сильно отличаться у разных людей. Даже если лекарство помогло кому-то другому, это не гарантирует положительный эффект лично для вас. Неправильно подобранное средство способно нанести серьезный ущерб здоровью, вызвать аллергию, побочные эффекты или даже привести к тяжелым последствиям.

Только профессиональный врач, имея на руках результаты анализов и полную картину состояния здоровья пациента, может грамотно оценить ситуацию и выбрать оптимальное лечение. Анализы помогают выявить истинную причину заболевания, подтвердить необходимость приема конкретных медикаментов и контролировать реакцию организма на терапию.

Поэтому самолечение без консультаций специалиста и предварительного обследования далеко не всегда оправдано и несет значительные риски.