Осенний чекап: какие обследования стоит пройти

Осень – переходный сезон: снижается уровень витамина D, меняется режим, растут нагрузки на дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Световой день становится короче, иммунитет – уязвимее, "просыпаются" хронические заболевания. Базовый набор анализов и несколько целевых обследований помогают увидеть слабые места и закрыть риски заранее. Составили четкий план: что сдавать, кому и зачем, как подготовиться и что делать с результатами.





Кому и зачем нужно проходить осенний чекап

Он полезен всем взрослым раз в 1–2 года, а после 35 лет – ежегодно. Такой чекап особенно показан, если вы часто простужались в прошлом сезоне, чувствуете необъяснимую усталость, выпадают волосы, вы прибавляете в весе, скачет давление, а также при семейной истории сердечно-сосудистых, эндокринных или онкологических заболеваний.

Базовый минимум лабораторных анализов

Эти тесты очень простые и доступные, но дают максимум информации на старте. Для начала – показатели крови и мочи. По ним можно распознать анемию и железодефицит, признаки воспаления, работу печени и почек, сахар и липиды. Все, что напрямую связано с энергией, иммунитетом и рисками зимнего сезона.

Общий анализ крови с лейкоформулой . Ищем анемию (гемоглобин, эритроциты, MCV), скрытое воспаление (лейкоциты), тромбоцитарные нарушения. Часто "осенняя слабость" – это не "апатия", а латентный дефицит железа или В12.

. Ищем анемию (гемоглобин, эритроциты, MCV), скрытое воспаление (лейкоциты), тромбоцитарные нарушения. Часто "осенняя слабость" – это не "апатия", а латентный дефицит железа или В12. Биохимия крови . АЛТ/АСТ, билирубин, креатинин, мочевина – базовая оценка печени и почек; общий белок и альбумин – питательный статус; глюкоза натощак – ранние метаболические сдвиги.

. АЛТ/АСТ, билирубин, креатинин, мочевина – базовая оценка печени и почек; общий белок и альбумин – питательный статус; глюкоза натощак – ранние метаболические сдвиги. Липидный профиль . Общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды. Это фундамент оценки долгосрочных сердечно-сосудистых рисков перед холодом и стрессами.

. Общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды. Это фундамент оценки долгосрочных сердечно-сосудистых рисков перед холодом и стрессами. Общий анализ мочи. Проверка работы почек и возможных воспалительных изменений мочевыводящих путей, даже если нет симптомов.





Проверка дефицитов: энергия, иммунитет, когнитивные функции

Осенью организм "проедает" летние резервы. Два ключевых маркера на сезон – витамин D и ферритин. В зависимости от рациона и образа жизни имеет смысл проверить В12 и фолиевую кислоту.

Витамин D . Снижение типично с конца сентября: меньше UV-синтеза – больше простуд, сонливости и мышечной слабости. Выявление дефицита позволяет целенаправленно скорректировать дозировку добавок.

. Снижение типично с конца сентября: меньше UV-синтеза – больше простуд, сонливости и мышечной слабости. Выявление дефицита позволяет целенаправленно скорректировать дозировку добавок. Ферритин . Показатель запасов железа. Даже при нормальном гемоглобине низкий ферритин провоцирует усталость, ломкость ногтей, выпадение волос, снижение выносливости. Особенно актуально для женщин репродуктивного возраста.

. Показатель запасов железа. Даже при нормальном гемоглобине низкий ферритин провоцирует усталость, ломкость ногтей, выпадение волос, снижение выносливости. Особенно актуально для женщин репродуктивного возраста. Витамин B12 и фолиевая кислота. Нужны для кроветворения и нервной системы. Дефицит проявляется покалываниями, ухудшением концентрации, бледностью, головокружениями. Риск выше у людей на растительных рационах и при гастроэнтерологических проблемах.

Щитовидная железа: исключите эндокринные причины осенней апатии

Пониженная функция щитовидной железы легко маскируется под усталость, которая типична в период после отпуска и активного лета. Если вас постоянно клонит в сон, вес растет при прежнем рационе, кожа стала сухой, а руки холодными, стоит сдать эти анализы.

ТТГ, свободный Т4 (по показаниям – Т3) . Комбинация показывает, корректно ли работает обмен веществ. Ранняя коррекция устраняет симптомы без длительного "колебания" состояния.

. Комбинация показывает, корректно ли работает обмен веществ. Ранняя коррекция устраняет симптомы без длительного "колебания" состояния. УЗИ щитовидной железы (по показаниям). Рекомендовано при нарушениях гормонов, наличии узлов в анамнезе или семейной истории.





Инструментальные обследования: точечно, по возрасту и жалобам

Если анализы в норме, но жалобы сохраняются, проконсультируйтесь с врачом – эти исследования считаются осенней базой по показаниям.

ЭКГ . Базовый скрининг электрической активности сердца. Актуально после 40, при перебоях, одышке, болях в груди, гипертонии.

. Базовый скрининг электрической активности сердца. Актуально после 40, при перебоях, одышке, болях в груди, гипертонии. УЗИ органов брюшной полости и почек . Ранняя диагностика застойных и воспалительных изменений печени, желчного пузыря, поджелудочной, почек.

. Ранняя диагностика застойных и воспалительных изменений печени, желчного пузыря, поджелудочной, почек. Дерматологический осмотр . Помогает оценить родинки и новообразования, которые могли появится летом. Любые изменения формы, цвета, границ – повод для визита.

. Помогает оценить родинки и новообразования, которые могли появится летом. Любые изменения формы, цвета, границ – повод для визита. Спирометрия (по показаниям). Курение, частые бронхиты, одышка – повод проверить функцию легких.

Вакцинация перед сезоном

Профилактика – часть чекапа: обновленный вакцинальный статус снижает риск тяжелого течения инфекций в пиковые месяцы. Оптимальное "окно" для вакцинации – ранняя осень: организм успеет сформировать иммунитет к подъёму заболеваемости.

Вакцина от гриппа . Рекомендованы ежегодно, особенно для людей с хроническими заболеваниями, учителей, родителей маленьких детей.

. Рекомендованы ежегодно, особенно для людей с хроническими заболеваниями, учителей, родителей маленьких детей. Ревакцинации по календарю. Дифтерия, столбняк, коклюш – раз в 10 лет; другие прививки – по индивидуальному графику (его лучше обсудить с врачом).

Что делать с результатами: превращаем цифры в план

Сам по себе бланк – не диагноз. Важно прочитать результаты в контексте жалоб и анамнеза. Алгоритм простой: врач оценивает результаты, корректирует образ жизни или лечение.