Мужское тело после 30: что неизбежно меняется и как сохранять форму

 66

Важно внимательно следить за изменениями в организме и предпринимать конкретные действия для изменения образа жизни.

Мужское тело после 30 начинает играть по новым правилам. Хорошая новость: ключевые изменения в мужском теле предсказуемы и их можно замедлить грамотными привычками.

Мышцы: становятся не такими, как раньше

После 30 лет мышечная масса у среднестатистического мужчины уменьшается на ~3–8% за десятилетие – процесс называют саркопенией. Тренировки и питание способны заметно притормозить падение силы и объема.

Что делать2+ раза в неделю силовые тренировки для всех крупных групп мышц и 150–300 минут умеренной физической активности в неделю (или 75–150 минут высокой интенсивности). 
Питание При регулярных тренировках целесообразен протеин 1,6 г/кг массы тела – выше этой планки приросты мышечной массы обычно не ускоряются.

Фото: Freepik.com

Выносливость и сердце: VO2max неизбежно снижается

Даже у здоровых людей максимальная потребность кислорода (VO2max) падает примерно на 10% за десятилетие без целенаправленных тренировок. Это отражается на "запасе" выносливости и скорости восстановления.

Что делатьВключите интервальные сессии 1–2 раза в неделю (короткие отрезки 30–90 сек на высокой интенсивности) плюс ходьбу/велосипед как "фоновую" активность. Общий ориентир – рекомендации ВОЗ из пункта выше.

Гормоны и сон: плавное снижение тестостерона, резкая реакция на недосып

С возрастом общий и свободный тестостерон в среднем снижается (порядка 1–2% в год), но индивидуальный разброс велик.

Неделя сна по 5 часов у молодых мужчин снижает дневной тестостерон на 10–15% – эффект сопоставим с "прибавлением" нескольких лет. Делайте выводы.

Что делатьПриоритизируйте сон 7–9 часов, утренний свет, умеренный кофеин до полудня и регулярный график тренировок – это поддерживает гормональный фон и либидо.

Фото: Freepik.com

Кости и суставы: пик позади

Пиковая плотность костей достигается в 20–30 лет, затем начинается медленное снижение. Нагрузка с отягощениями и прыжковые/ударные стимулы помогают удерживать минеральную плотность. Обсудите с врачом кальций и витамин D, если в рационе их мало.

Масса и метаболизм: мифы и факты

Громкое "метаболизм замедляется после 30" упрощает картину: суммарные энергозатраты, скорректированные на размер тела, в среднем стабильны с 20 до ~60 лет. Чаще "плюс на весах" объясняется меньшей активностью и потерей мышц, а не внезапной поломкой обмена веществ.

Что делатьДержите NEAT (повседневная активность) высоким – ходьба, лестницы, микропаузы.Планируйте белок в каждом приеме пищи, чтобы поддерживать мышечную массу и насыщение.Контролируйте калорийность не "диетой на неделю", а пищевым распорядком на месяцы 

Фото: Freepik.com

Фертильность: качество спермы меняется

С возрастом у части мужчин снижаются подвижность сперматозоидов и объем спермы, растет доля ДНК-фрагментации; при очень позднем отцовстве статистически повышаются риски некоторых нейроразвитий у потомства (факторы многокомпонентные).

Что делатьЕсли планируете отцовство – не тяните с базовой оценкой, работайте над весом, сном и активностью; избегайте перегрева (сауны, ноутбук на коленях) и курения. 

Скрининги "30+": цифры, которые стоит знать

  • Артериальное давление – измерять регулярно; после 40 лет большинству взрослых показан ежегодный скрининг (чаще при факторах риска).
  • Уровень холестерина и другие факторы риска – ориентир: каждые 4–6 лет при низком риске, чаще при семейной истории/коморбидности.
  • Глюкоза/А1С – обсудите с врачом кратность, особенно при избытке веса или семейной истории.

"План-минимум" на неделю

  • 2 силовые сессии (грудь/спина/ноги/кор) + 2–3 кардио в зоне умеренной интенсивности.
  • Сон 7–9 часов ежедневно (без "долгов" в выходные).
  • Рацион с протеин 1,6 г/кг при активных тренировках; овощи/фрукты каждый день.
  • Алкоголь – минимум; табак – нет; шаги – 8–10 тыс. в день.
  • Давление – записать цифры в заметку, раз в 3–6 месяцев сверяться с нормой.

Фото: Freepik.com

Этот материал о мужском теле после 30 носит информационный характер и не заменяет консультацию врача, особенно при наличии хронических заболеваний!

Редакция «Клео»

Редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.