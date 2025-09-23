Мужское тело после 30: что неизбежно меняется и как сохранять форму

Мужское тело после 30 начинает играть по новым правилам. Хорошая новость: ключевые изменения в мужском теле предсказуемы и их можно замедлить грамотными привычками.

Мышцы: становятся не такими, как раньше

После 30 лет мышечная масса у среднестатистического мужчины уменьшается на ~3–8% за десятилетие – процесс называют саркопенией. Тренировки и питание способны заметно притормозить падение силы и объема.

Что делать 2+ раза в неделю силовые тренировки для всех крупных групп мышц и 150–300 минут умеренной физической активности в неделю (или 75–150 минут высокой интенсивности). Питание При регулярных тренировках целесообразен протеин 1,6 г/кг массы тела – выше этой планки приросты мышечной массы обычно не ускоряются.





Выносливость и сердце: VO2max неизбежно снижается

Даже у здоровых людей максимальная потребность кислорода (VO2max) падает примерно на 10% за десятилетие без целенаправленных тренировок. Это отражается на "запасе" выносливости и скорости восстановления.

Что делать Включите интервальные сессии 1–2 раза в неделю (короткие отрезки 30–90 сек на высокой интенсивности) плюс ходьбу/велосипед как "фоновую" активность. Общий ориентир – рекомендации ВОЗ из пункта выше.

Гормоны и сон: плавное снижение тестостерона, резкая реакция на недосып

С возрастом общий и свободный тестостерон в среднем снижается (порядка 1–2% в год), но индивидуальный разброс велик.

Неделя сна по 5 часов у молодых мужчин снижает дневной тестостерон на 10–15% – эффект сопоставим с "прибавлением" нескольких лет. Делайте выводы.

Что делать Приоритизируйте сон 7–9 часов, утренний свет, умеренный кофеин до полудня и регулярный график тренировок – это поддерживает гормональный фон и либидо.





Кости и суставы: пик позади

Пиковая плотность костей достигается в 20–30 лет, затем начинается медленное снижение. Нагрузка с отягощениями и прыжковые/ударные стимулы помогают удерживать минеральную плотность. Обсудите с врачом кальций и витамин D, если в рационе их мало.

Масса и метаболизм: мифы и факты

Громкое "метаболизм замедляется после 30" упрощает картину: суммарные энергозатраты, скорректированные на размер тела, в среднем стабильны с 20 до ~60 лет. Чаще "плюс на весах" объясняется меньшей активностью и потерей мышц, а не внезапной поломкой обмена веществ.