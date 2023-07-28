Пить воду — это необходимость, которую мы испытываем каждый день. Но стоит задаться вопросом: можно ли пить воду из-под крана? Давайте разберем этот вопрос более подробно.

Зачастую вода должна проходить несколько стадий очищения еще на подстанциях. И за качеством воды должны следить специалисты на контрольных точках водоканала.

Так должно быть в идеале. Но на практике никто не сможет гарантировать вам качественную воду. На ее качество влияет множество факторов — от халатности работников до старых ржавых труб, по которым эта вода попадает к вам в дом. Поэтому переходим к следующему пункту.

Почему не стоит пить водопроводную воду — 3 причины

Небезопасность. Водопроводная вода может содержать бактерии, вирусы, химические вещества и другие загрязнители, которые могут быть вредными для здоровья. Неприятный вкус. В воде из-под крана вполне могут присутствовать различные примеси, которые придают ей неприятный вкус и запах. Всё зависит от конкретного региона. Содержание минералов. Водопроводная вода зачастую содержит избыточное количество минералов, таких как кальций, магний и железо. Высокое содержание таких минералов также вредно для здоровья.

Фильтры для очистки воды

Чтобы избежать большинства проблем, описанных выше, стоит использовать специальные фильтры, которых сейчас на рынке представлено огромное количество.

Фильтры для очистки воды помогут устранить большинство примесей, которые присутствуют в водопроводной воде. Подобные устройства доступны в различных типах и размерах, их устанавливают на кухонном кране или же они выступают в роли отдельной емкости для фильтрации. Они устраняют большинство примесей, что позволяет получить чистую и приятную на вкус воду.

Итог

Можно ли пить воду из-под крана? Теоретически, да, можно, но нужно помнить, что водопроводная вода с высокой вероятностью будет содержать в себе вредные примеси.

Использование фильтров для очистки воды поможет существенно снизить риск возможных вредных последствий. При желании вы всегда можете провести тест качества воды в местных лабораториях.