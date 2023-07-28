Чашечка вкусного кофе с утра стала для вас является важным ритуалом? Мы вас прекрасно понимаем! Но давайте разберемся, можно ли пить кофе на голодный желудок? Как это влияет на ваше здоровье?

Кофе имеет множество положительных сторон, и не стоит его демонизировать, выдумывая вредное влияние и всё в таком духе. Но всё же есть и нюансы, на которые следует обратить внимание. Дело в том, что даже небольшое количество кофеина на голодный желудок — это достаточно большая нагрузка для нервной, пищеварительной и даже сердечно-сосудистой системы вашего организма.

Если вы заботитесь о своем здоровье, то лучше отказаться от привычки пить кофе натощак. Ведь с утра ваш организм еще полностью не проснулся, вы создаете серьезную нагрузку, выпивая кофе на голодный желудок. К тому ж кофе с утра натощак повышает уровень кортизола в крови, который после сна и так высокий. Если пить кофе натощак каждый день, то можно даже заработать гастрит.

Когда можно пить кофе с утра

Возникает логичный вопрос: если пить кофе на голодный желудок нельзя, то когда можно?

Достаточно с утра позавтракать. И уже после завтрака можно смело пить кофе. Врачи рекомендуют после завтрака подождать 15–30 минут и уже потом употреблять кофе. Ваш желудок и в целом здоровье точно скажут вам спасибо.

Итог

Теперь вы знаете, что пить кофе на голодный желудок не стоит. Сначала лучше хорошо поесть, а уже потом насладиться чашечкой ароматного кофе.