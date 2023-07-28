Можно ли пить кофе перед сдачей крови

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Можно ли пить кофе перед сдачей крови. 10 анализов крови, перед которыми не стоит пить кофе.

Многие уже давно привыкли начинать утро с чашечки кофе. Это стало настоящим ритуалом. Ведь кофе и бодрит, и помогает окончательно проснуться организму. Но как быть, когда нужно идти в больницу? Можно ли выпить кофе перед сдачей крови или все-таки не стоит? Давайте разбираться.

Ответ довольно простой и однозначный. Пить кофе перед сдачей крови не рекомендуется, так как кофе содержит кофеин, повышающий уровень глюкозы в крови. Также это вещество снижает уровень альдостерона и норадреналина. Все это может запросто привести к неточным результатам исследований анализа и, соответственно, искажению диагноза.

Поэтому если вы хотите, чтобы ваши анализы были максимально точные, лучше отказаться от приема кофе перед походом на анализы. Лучше всего сходить в больницу, сделать все анализы, а уже потом спокойно насладиться любимым напитком.

Основные анализы крови, перед которыми не стоит пить кофе

Перед следующими анализами крови употреблять кофе не рекомендуется:

  • анализ на содержание липидов;
  • анализ на уровень сахара;
  • анализ на холестерин;
  • анализ функции печени;
  • анализ на уровень кальция;
  • анализ на уровень магния;
  • анализ на уровень мочевины;
  • анализ на уровень альфа-амилазы;
  • анализ крови на вирусы;
  • анализ на уровень фосфора.

Практически любой анализ крови может быть в итоге неточным, если перед ним употребить даже чашечку кофе.

Выводы

Как бы это банально ни звучало, но кофе может испортить ваши анализы крови. Поэтому с утра лучше воздержаться от напитка. Стоит немного потерпеть, сделать анализы, а уже потом выпить кофе. 

Настя Ромашова

 

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