Можно ли пить кофе перед сдачей крови. 10 анализов крови, перед которыми не стоит пить кофе.
Многие уже давно привыкли начинать утро с чашечки кофе. Это стало настоящим ритуалом. Ведь кофе и бодрит, и помогает окончательно проснуться организму. Но как быть, когда нужно идти в больницу? Можно ли выпить кофе перед сдачей крови или все-таки не стоит? Давайте разбираться.
Ответ довольно простой и однозначный. Пить кофе перед сдачей крови не рекомендуется, так как кофе содержит кофеин, повышающий уровень глюкозы в крови. Также это вещество снижает уровень альдостерона и норадреналина. Все это может запросто привести к неточным результатам исследований анализа и, соответственно, искажению диагноза.
Поэтому если вы хотите, чтобы ваши анализы были максимально точные, лучше отказаться от приема кофе перед походом на анализы. Лучше всего сходить в больницу, сделать все анализы, а уже потом спокойно насладиться любимым напитком.
Основные анализы крови, перед которыми не стоит пить кофе
Перед следующими анализами крови употреблять кофе не рекомендуется:
- анализ на содержание липидов;
- анализ на уровень сахара;
- анализ на холестерин;
- анализ функции печени;
- анализ на уровень кальция;
- анализ на уровень магния;
- анализ на уровень мочевины;
- анализ на уровень альфа-амилазы;
- анализ крови на вирусы;
- анализ на уровень фосфора.
Практически любой анализ крови может быть в итоге неточным, если перед ним употребить даже чашечку кофе.
Выводы
Как бы это банально ни звучало, но кофе может испортить ваши анализы крови. Поэтому с утра лучше воздержаться от напитка. Стоит немного потерпеть, сделать анализы, а уже потом выпить кофе.