Можно ли пить кофе перед сдачей крови

Многие уже давно привыкли начинать утро с чашечки кофе. Это стало настоящим ритуалом. Ведь кофе и бодрит, и помогает окончательно проснуться организму. Но как быть, когда нужно идти в больницу? Можно ли выпить кофе перед сдачей крови или все-таки не стоит? Давайте разбираться.

Ответ довольно простой и однозначный. Пить кофе перед сдачей крови не рекомендуется, так как кофе содержит кофеин, повышающий уровень глюкозы в крови. Также это вещество снижает уровень альдостерона и норадреналина. Все это может запросто привести к неточным результатам исследований анализа и, соответственно, искажению диагноза.

Поэтому если вы хотите, чтобы ваши анализы были максимально точные, лучше отказаться от приема кофе перед походом на анализы. Лучше всего сходить в больницу, сделать все анализы, а уже потом спокойно насладиться любимым напитком.

Основные анализы крови, перед которыми не стоит пить кофе

Перед следующими анализами крови употреблять кофе не рекомендуется:

анализ на содержание липидов;

анализ на уровень сахара;

анализ на холестерин;

анализ функции печени;

анализ на уровень кальция;

анализ на уровень магния;

анализ на уровень мочевины;

анализ на уровень альфа-амилазы;

анализ крови на вирусы;

анализ на уровень фосфора.

Практически любой анализ крови может быть в итоге неточным, если перед ним употребить даже чашечку кофе.

Выводы

Как бы это банально ни звучало, но кофе может испортить ваши анализы крови. Поэтому с утра лучше воздержаться от напитка. Стоит немного потерпеть, сделать анализы, а уже потом выпить кофе.