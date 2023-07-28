Если вы любите чай, то вряд ли у вас будет хотя бы один день без любимого напитка. Но как быть в ситуации, когда вы приболели и у вас температура? Можно ли пить чай при температуре? Давайте узнаем ответ на этот вопрос.

Чай при высокой температуре

Ответ положительный — пить чай при высокой температуре вполне можно даже для профилактики и снижения температуры. Хотя многие ошибочно могут думать, что пить чай при высокой температуре нецелесообразно, на самом деле чай может быть очень полезным.

Употребления горячего чая приводит к выводу жидкости из организма через пот, что помогает снизить температуру тела. А это уже большой плюс. Также чай помогает смягчить симптомы, связанные с высокой температурой. Например, чай позволяет снять воспалительные процессы.

Важно отметить, что при высокой температуре лучше пить чай без сахара. Вместо сахара лучше добавить мед и лимон. Температура чая также не должна быть слишком высокой. Ну и нужно помнить, что чай не может заменить никакое лечение — это лишь “народное средство”. При плохом самочувствии и высокой температуре лучше обратиться к врачу.

Стоит упомянуть, что чай должен быть натуральным, заварным. Это может быть хороший зеленый или черный чай, улун или пуэр. Видов чая очень много — выбирайте тот, который вам больше по душе. Главное, чтобы это был настоящий чай, а не пыль с ароматизаторами в пакетиках.

Выводы

Теперь вы знаете, что пить чай при температуре можно. Главное — чтобы чай был натуральным и не сильно горячим. В качестве добавок можно использовать мед, лимон или варенье.