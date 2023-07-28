Представьте такую ситуацию. У вас температура, и вас зовут на вечеринку выпить. Немного абсурдно звучит — вряд ли стоит вообще выходить из дома при температуре.

Но рассмотрим другой вариант: вас пришли навестить друзья и принесли с собой “горячительного”. Вы при этом с температурой. Тут и возникает насущный вопрос — можно ли пить алкоголь при температуре? Давайте узнаем.

Температура может быть высокая и низкая. В обоих случаях алкоголь негативно сказывается на вашем здоровье. Ниже рассмотрим оба варианта.

Алкоголь при низкой температуре

Пить алкоголь при низкой температуре нельзя, потому что вредные вещества, которые имеются в алкогольных напитках, могут привести к ослаблению защиты организма и различным патологическим состояниям. Это касается, в частности, иммунной системы.

При низкой температуре метаболические процессы замедляются. Алкоголь при этом может довольно быстро усваиваться, а также стать причиной нарушения работы остальных органов и систем. Также алкоголь значительно усиливает отравление глюкозой. При низкой температуре организму очень трудно избавиться от этих отравляющих веществ.

Алкоголь при высокой температуре

Аналогично не рекомендуется пить алкоголь и при высокой температуре тела. Например, алкоголь может замедлить естественное охлаждение тела, что приведет к еще большему повышению температуры. Очень высокая температура может привести к очень опасным для здоровья последствиям. Дело может даже дойти до инфаркта или инсульта.

В любом случае, особенно при высокой температуре тела, лучше избегать употребления алкоголя.

Выводы

Лучше избегать употребления алкоголя при температуре, как высокой, так и низкой. Если к вам пришли друзья, а вы с температурой, лучше выпейте сок. Так вы точно не навредите своему здоровью.