Многофункциональная косметология: сколько процедур можно сделать за 1 визит

Один из последних и очень полезных трендов косметологии – решать несколько задач за один прием. Например, вернуть коже здоровое сияние, скорректировать морщины, исправить возрастные изменения и убрать последствия акне.

Комбинировать процедуры удобно: это экономит время, усиливает эффект и сокращает время реабилитации. Но много – не значит лучше. В этом материале составили безопасный и эффективный план.

Что такое многофункциональная косметология

Это подход, при котором в один визит объединяют уходовые, аппаратные и инъекционные методики. Главная задача – закрыть несколько целей разом: очистить поры, выровнять тон и рельеф, увлажнить, снизить активность мимики или вернуть утраченный объем.

Как это выглядит на практике

Сначала врач оценивает состояние кожи, узнает анамнез. Потом выбирает план и комбинацию методов. Сначала делают щадящие и подготовительные шаги, затем – более интенсивные, в конце – восстановление.

В чем плюсы



Если план составлен верно, "комбо" дает быстрые и заметные результаты.



Синергия. Подготовка с пилингом или энзимами усиливает эффект последующих уходов. Светотерапия снижает реактивность после инъекций.

Меньше визитов – больше результата. Несколько целей закрываются за один приезд, результат можно получить здесь и сейчас, а не ждать несколько месяцев.

Оптимизация реабилитации. Дополнительный уход и LED в конце уменьшают отек, покраснения.

Индивидуальный подход. В процессе подбора процедур, врач учитывает состояние именно вашей кожи и составляет индивидуальный маршрут, а не использует шаблон из "3 в 1".

Какие процедуры можно сочетать

Процедуры подбирают так, чтобы шаги усиливали друг друга, а не конфликтовали. Ниже – стандартные варианты для преображения в 1 день, если у пациента нет противопоказаний.

Уходовые и аппаратные

Деликатная чистка или энзимный пилинг + светотерапия LED. Мягкое очищение, затем противовоспалительное и заживляющее действие.

Легкий пилинг (PHA/AHA кислоты в низких концентрациях) + ультразвук/микротоки. В результате получается ровный тон, дренаж, сияние без травмы.

Увлажняющий уход + холодное плазмирование или оксигенация. Дает быстрый wow-эффект.

Аппаратные и инъекционные (по показаниям, с щадящими режимами)

Легкий неабляционный лазер или IPL + биоревитализация. Сначала запускают процесс ремоделирования, затем усиливают эффект гиалуроновой кислотой.

RF-лифтинг (без высокой температуры) + ботулотоксин. Тонус тканей и работа с мимикой в одной сессии.

Инъекционные + уходовые (часто вместе)

Ботулотоксин и восстановительная маска или LED. Снижает реактивность, дает ощущение комфорта после уколов.

Мезотерапия или бустеры + барьерные средства. Увлажнение и поддержка после микроуколов.

Когда лучше ограничиться одной процедурой

Иногда коже нужен один точечный шаг, а не целый марафон по быстрому улучшению.

Нарушен кожный барьер. Если есть сухость, жжение, шелушения, сначала нужно восстановление, а потом активы.

Активное воспаление, обострение акне или дерматитов, герпес. Когда есть активный воспалительный процесс, любые вмешательства нужно свести к минимуму.

Свежий загар, фоточувствительность, прием ретиноидов внутрь. Стоит исключить травмирующие и фотосенсибилизирующие процедуры.

Вы недавно поставили филлеры или нити. Тепловые и интенсивные аппаратные методики нужно делать только по согласованию с врачом, чтобы не испортить результат.

Беременность: лактация, антикоагулянты, склонность к келоидам, системные заболевания в фазе обострения. Допустимы только мягкие уходы.

Но есть риски



Комбинированный подход предполагает баланс, который нужно соблюдать, чтобы не навредить коже.



Перегруз. Большое количество микротравм затягивает восстановление, может появиться гиперчувствительность.

Конфликты методик. Тепло после свежих филлеров, агрессивный пилинг "поверх" травмы приводит к риску осложнений.

Пигментация. На фоне загара или высокой интенсивности фотопроцедур, выше шанс поствоспалительной гиперпигментации.

Инфекционные риски. Больше манипуляций – выше требования к стерильности и протоколам.

Слишком высокие ожидания. "Сделать все за раз" не равно "омолодиться на 10 лет" – часть задач все равно нужно делать по этапам.

Что говорит косметолог

Экспертным мнением поделилась врач– косметолог Наталия Шорина – она отмечает, что правильно подобранные сочетания дают не только более выраженный эффект, но и мягкую реабилитацию по сравнению с монопроцедурами. Количество методик зависит от показаний, противопоказаний, площади воздействия (только лицо или, например, лицо, шея и декольте), а также индивидуальных особенностей и бюджета пациента.

На практике за один визит чаще всего комбинируют 1 аппаратную или 2 инъекционные процедуры разные по показаниям. Например, монополярный RF-лифтинг и инъекции полимолочной кислоты или контурную пластику губ филлерами и ботулинотерапию.

Важно помнить про ограничения: не стоит обрабатывать более 3 зон за один визит, поскольку организм должен адекватно отреагировать на вмешательство. Оптимально сочетать 2–3 процедуры за сессию – это безопасный и эффективный формат.