Многофункциональная косметология: сколько процедур можно сделать за 1 визит

Минимум времени, максимум результата — рассказываем, как получить такой эффект безопасно.

Один из последних и очень полезных трендов косметологии – решать несколько задач за один прием. Например, вернуть коже здоровое сияние, скорректировать морщины, исправить возрастные изменения и убрать последствия акне.

Комбинировать процедуры удобно: это экономит время, усиливает эффект и сокращает время реабилитации. Но много – не значит лучше. В этом материале составили безопасный и эффективный план.

Что такое многофункциональная косметология

Это подход, при котором в один визит объединяют уходовые, аппаратные и инъекционные методики. Главная задача – закрыть несколько целей разом: очистить поры, выровнять тон и рельеф, увлажнить, снизить активность мимики или вернуть утраченный объем.

Как это выглядит на практике

Сначала врач оценивает состояние кожи, узнает анамнез. Потом выбирает план и комбинацию методов. Сначала делают щадящие и подготовительные шаги, затем – более интенсивные, в конце – восстановление.

В чем плюсы

Если план составлен верно, "комбо" дает быстрые и заметные результаты. 

  • Синергия. Подготовка с пилингом или энзимами усиливает эффект последующих уходов. Светотерапия снижает реактивность после инъекций.

  • Меньше визитов – больше результата. Несколько целей закрываются за один приезд, результат можно получить здесь и сейчас, а не ждать несколько месяцев.

  • Оптимизация реабилитации. Дополнительный уход и LED в конце уменьшают отек, покраснения.

  • Индивидуальный подход. В процессе подбора процедур, врач учитывает состояние именно вашей кожи и составляет индивидуальный маршрут, а не использует шаблон из "3 в 1".

Какие процедуры можно сочетать

Процедуры подбирают так, чтобы шаги усиливали друг друга, а не конфликтовали. Ниже – стандартные варианты для преображения в 1 день, если у пациента нет противопоказаний.

Уходовые и аппаратные

  • Деликатная чистка или энзимный пилинг + светотерапия LED. Мягкое очищение, затем противовоспалительное и заживляющее действие.

  • Легкий пилинг (PHA/AHA кислоты в низких концентрациях) + ультразвук/микротоки. В результате получается ровный тон, дренаж, сияние без травмы.

  • Увлажняющий уход + холодное плазмирование или оксигенация. Дает быстрый wow-эффект.

Аппаратные и инъекционные (по показаниям, с щадящими режимами)

  • Легкий неабляционный лазер или IPL + биоревитализация. Сначала запускают процесс ремоделирования, затем усиливают эффект гиалуроновой кислотой.

  • RF-лифтинг (без высокой температуры) + ботулотоксин. Тонус тканей и работа с мимикой в одной сессии.

Инъекционные + уходовые (часто вместе)

  • Ботулотоксин и восстановительная маска или LED. Снижает реактивность, дает ощущение комфорта после уколов.

  • Мезотерапия или бустеры + барьерные средства. Увлажнение и поддержка после микроуколов.

Когда лучше ограничиться одной процедурой

Иногда коже нужен один точечный шаг, а не целый марафон по быстрому улучшению.

  • Нарушен кожный барьер. Если есть сухость, жжение, шелушения, сначала нужно восстановление, а потом активы.

  • Активное воспаление, обострение акне или дерматитов, герпес. Когда есть активный воспалительный процесс, любые вмешательства нужно свести к минимуму.

  • Свежий загар, фоточувствительность, прием ретиноидов внутрь. Стоит исключить травмирующие и фотосенсибилизирующие процедуры.

  • Вы недавно поставили филлеры или нити. Тепловые и интенсивные аппаратные методики нужно делать только по согласованию с врачом, чтобы не испортить результат.

  • Беременность: лактация, антикоагулянты, склонность к келоидам, системные заболевания в фазе обострения. Допустимы только мягкие уходы.

Но есть риски

Комбинированный подход предполагает баланс, который нужно соблюдать, чтобы не навредить коже. 

  • Перегруз. Большое количество микротравм затягивает восстановление, может появиться гиперчувствительность.

  • Конфликты методик. Тепло после свежих филлеров, агрессивный пилинг "поверх" травмы приводит к риску осложнений.

  • Пигментация. На фоне загара или высокой интенсивности фотопроцедур, выше шанс поствоспалительной гиперпигментации.

  • Инфекционные риски. Больше манипуляций – выше требования к стерильности и протоколам.

  • Слишком высокие ожидания. "Сделать все за раз" не равно "омолодиться на 10 лет" – часть задач все равно нужно делать по этапам.

Что говорит косметолог

Экспертным мнением поделилась врач– косметолог Наталия Шорина – она отмечает, что правильно подобранные сочетания дают не только более выраженный эффект, но и мягкую реабилитацию по сравнению с монопроцедурами. Количество методик зависит от показаний, противопоказаний, площади воздействия (только лицо или, например, лицо, шея и декольте), а также индивидуальных особенностей и бюджета пациента.

На практике за один визит чаще всего комбинируют 1 аппаратную или 2 инъекционные процедуры разные по показаниям. Например, монополярный RF-лифтинг и инъекции полимолочной кислоты или контурную пластику губ филлерами и ботулинотерапию.

Важно помнить про ограничения: не стоит обрабатывать более 3 зон за один визит, поскольку организм должен адекватно отреагировать на вмешательство. Оптимально сочетать 2–3 процедуры за сессию – это безопасный и эффективный формат.

Дарья Сизова

Автор раздела «Здоровье»

 

