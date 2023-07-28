Сахар не виноват: стоматолог развенчал мифы о кариесе

Кариес — одно из самых распространенных и коварных стоматологических заболеваний, с которым хотя бы раз в жизни сталкивался каждый человек. Несмотря на изученность данного патологического процесса, вокруг кариеса продолжает бытовать множество мифов. Основатель и главный врач клиники Smilestudio Луиза Автандилян развенчала их для читателей женского журнала kleo.ru

Миф 1. Все из-за сладкого

Сам по себе сахар не может вызывать развитие кариеса. Но сладкие продукты, богатые простыми углеводами, создают в ротовой полости благоприятные условия для образования кислой среды, в которой начинают активно размножаться кариесогенные бактерии, ослабляющие защитные функции зубной эмали. То же самое происходит и во время употребления мучнистых и крахмалистых продуктов — картофеля, хлеба и свежей выпечки, сладостей и различных десертов. Поэтому после еды крайне важно очищать контактные пункты между зубами от остатков пищи, чтобы не допустить ее брожения, а также полоскать рот чистой водой для снижения кислотности.

Миф 2. Кариес — всегда заметная глубокая полость на поверхности зуба

Это далеко не так. Кариозное поражение в начальной стадии или в стадии пятна совершенно незаметно невооруженным глазом. Обнаружить данную проблему под силу только специалисту в ходе профессионального осмотра. Именно по этой причине необходимо посещать стоматолога каждые полгода, чтобы вовремя заметить начальный кариес и принять соответствующие меры. Ведь чем раньше вы начнете лечение, тем меньше зубной ткани придется препарировать специалисту.

Миф 3. Пломба на зубе защищает его от кариеса в будущем

Это заблуждение, потому как запломбированный зуб может быть поражен вторичным кариесом в любой момент в том же или другом месте на поверхности. Кроме того, в практике стоматологов встречаются случаи образования кариеса под пломбировочным материалом спустя несколько лет после установки пломбы. Это происходит как по вине врача из-за ошибок, допущенных при лечении больного зуба, так и по причине несоблюдения пациентом правил личной гигиены, злоупотребления твердой пищей или резких перепадов температуры.

Миф 4. Кариес заразен

Сам кариес не является заразным заболеванием, чего не скажешь о стрептококках — вредоносных кариесогенных бактериях, населяющих ротовую полость человека и живущих в толще зубного налета. Именно стрептококки становятся причиной кариозного поражения зубов, и, надо сказать, передача данных патогенов другому человеку возможна — например, через использование общей посуды или при поцелуе. Поэтому так важно соблюдать гигиену полости рта и лечить разрушенные кариесом зубы, чтобы они не становились источником инфекции.

Миф 5. Если чистить зубы дважды в день, кариеса получится избежать

Нет, обычной чистки зубов два раза в день для сохранения здоровья и красоты улыбки недостаточно. Наши зубы и десны нуждаются в уходе в течение всего дня: после еды в контактных пунктах остаются частички пищи, которые начинают бродить и создают питательную среду для кариесогенных микроорганизмов. Чтобы обеспечить полости рта полноценный уход и снизить риск развития патологических процессов, после приема пищи необходимо пользоваться любым удобным для вас гигиеническим средством — зубной нитью, флосстиком, ершиком или ополаскивателем для полости рта. Кроме того, после чистки зубов рекомендуется дополнительно использовать ирригатор, который поможет вымыть из труднодоступных мест мельчайшие загрязняющие частицы, которые просто невозможно удалить обычной зубной щеткой.

Фото: kleo.ru, freepic