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Мисс наивность: каким фитнес-советам не стоит верить

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Информационная эпоха несет в себе как плюсы, так и минусы. С одной стороны, мы можем получить любую интересующую нас информацию, не выходя из дома, благодаря интернету и телевидению. С другой – масса сведений оказываются ложными. Представляем вашему вниманию 5 советов о фитнесе, которыми стоит пренебречь. 

Качайте пресс, чтобы сжечь жир на животе

Практически любой журнал для женщин или интернет-портал о тренировках для похудения посоветует вам качать пресс, если вы хотите сжечь жир на животе. Нет сомнений в том, что качать пресс нужно. Однако способность упражнений для мышц живота сжигать рядом расположенный жир – не более чем миф.

Вспомните: разве вам доводилось видеть хотя бы одну женщину, у которой свисал бы жир с ягодиц и бедер, но при этом виднелись кубики пресса?

Правда в том, что различные структуры организма, в том числе мышцы, не берут для получения энергии жир из рядом расположенной жировой ткани. Они берут питательные вещества из крови. Поэтому невозможно сжечь жир в отдельно взятом месте. Для живота бег окажется гораздо более полезным, чем упражнения для пресса. Потому что во время бега задействуется множество мышц, а не только мускулатура живота.

Всего 15 минут в день позволят вам стать стройной

Наверняка вы задумывались о том, чтобы купить тренажер и поставить его у себя дома, чтобы заниматься на нем и контролировать массу тела. Пойдите в магазин или зайдите в интернет, и вы узнаете, что очередной степпер, беговая дорожка или велотренажер гарантирует вам быстрое похудение без больших усилий и временных затрат. Занимайтесь всего 15 минут в день 3–4 раза в неделю – и вы избавитесь от любых объемов жира!

Это миф. Подобные обещания продавцы дают исключительно с целью рекламы, и они ничем не подкреплены. Давайте подсчитаем, сколько реально можно сжечь жира за столь короткое время. Если вы будете заниматься по 15 минут в день 4 раза в неделю, это в общей сложности составит 1 час тренировок. За этот час вы потеряете около 400 ккал. Соответственно, за месяц вы можете сжечь 1600 ккал. Но в 1 кг жира содержится 9000 ккал энергии. О каком быстром похудении в таком случае может идти речь?!

Не будьте наивной! Чтобы нормализовать массу тела, на кардиотренажерах нужно заниматься часами.

Обернитесь пищевой пленкой – жир уйдет в два раза быстрее

В интернете и женских журналах можно встретить массу глупых рецептов. Например, часто советуют обернуться пищевой пленкой. Под нее еще можно поместить водоросли, мед или другие якобы жиросжигающие вещества. После этого начинайте выполнять упражнения – и вы похудеете значительно быстрее.

Конечно же, это миф. Вероятно, логика у тех, кто его придумал, следующая:

1. Когда вы занимаетесь, вы потеете.

2. Когда вы занимаетесь более интенсивно, вы еще сильнее потеете.

3. Когда вы занимаетесь более интенсивно, вы быстрее теряете массу тела.

4. Вывод: когда вы больше потеете, вы быстрее теряете массу тела.

Естественно, эта логика ущербная. Обернувшись пленкой, потеть вы будете не потому, что теряете больше калорий, а из-за нарушения теплообмена.

Так можно получить тепловой удар или обезвоживание. Поэтому обертываться пленкой – занятие не только бесполезное, но и опасное.

Занимайтесь спортом – и вы похудеете даже без диеты

Если на вашем теле много лишних килограммов, то вы никогда не похудеете, не изменив свой режим питания. Никакие тренажеры вам в этом не помогут.

Теоретически похудеть таким способом возможно. Но на практике вам пришлось бы заниматься целыми днями.

Чтобы это продемонстрировать, обратимся к цифрам. В среднем при большинстве нагрузок, которые используются для похудения, человек теряет 400 ккал в час. Это бег, плавание, велоспорт, ходьба по ступенькам, силовые тренировки на тренажерах. А вот калорийность некоторых продуктов питания на 100 г веса:

копченая колбаса – 500 ккал;

жирная свинина – 500 ккал;

майонез – 600 ккал;

грецкие орехи – 650 ккал;

сливочное масло – 750 ккал;

растительное масло – 900 ккал.

Судите сами, что проще: не съесть 100 г копченой колбасы или полтора лишних часа заниматься спортом.

Очевидно, что на диете можно похудеть гораздо быстрее. В то время как спорт – лишь дополнение к правильному питанию. 

Занимайтесь с гантелями, чтобы превратить жир в мышцы

Широко распространен миф, будто жир можно «перегнать» в мышцы. Дескать, все спортсмены-бодибилдеры набирают жировую массу именно для того, чтобы потом превратить ее в массу мышечную.

Это неправда. Они набирают жир вместе с мышцами, потому что в период активных тренировок много едят для стимуляции анаболических процессов.

Жир никогда не превратится в мышцы, потому что это совершенно разные ткани, и они располагаются в разных участках человеческого организма.

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Глазков Юрий Константинович – кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед, доктор по суставам, основоположник артротерапии – нового безоперационного метода лечения суставов, действительный член ESSKA, AAOS, АСТАОР, АТОР.

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08.08.2018
Теги: фитнес мифы

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