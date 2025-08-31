Менструальный цикл и иммунитет: когда организм уязвим

Малоизвестный факт — гормоны цикла влияют на иммунитет, как мы переносим стрессы, обострения хронических болезней и инфекций.
Эстроген и прогестерон – два главных гормона женского цикла – регулируют не только настроение и влияют на репродуктивную функцию. Они напрямую воздействуют на иммунитет, особенно на слизистых. Из-за этих колебаний меняются воспалительные маркеры, работа барьерной функции кожи и слизистых, а значит, и восприимчивость к инфекциям. Это объясняет, почему в одни дни мы чувствуем себя отлично, а в другие легко подхватываем простуду или сталкиваемся с обострением хронических проблем.
Как гормоны управляют иммунитетом
Эстроген активирует отдельные звенья иммунной системы, помогает модулировать воспаление и поддерживает барьеры. Прогестерон, наоборот, смещает защиту в сторону большей толерантности.
Есть простое объяснение с точки зрения работы организма: ему нужно допустить возможность зачатия, а значит не атаковать сперматозоиды и потенциальный эмбрион. Но есть и обратная сторона: в такие дни организм становится более уязвим к вирусам и бактериям. Особенно в лютеиновой фазе цикла, когда местная защита слизистых ослабевает, повышая вероятность заражения инфекциями, включая ИППП.
Что происходит в разные фазы цикла
Менструация
В первые дни в крови и тканях фиксируют рост воспалительных сигналов. Барьеры перестраиваются, а уровень железа снижается из-за кровопотери. Многие женщины в это время чувствуют слабость и быстрее утомляются.
Фолликулярная фаза и овуляция
В этот период иммунитет становится менее активным, чтобы сперматозоиды могли выжить и пройти к яйцеклетке. На слизистых снижается активность некоторых антимикробных белков, меняются рецепторы распознавания. Поэтому выше восприимчивость к инфекциям, особенно если есть стресс или хронический недосып.
Лютеиновая фаза
Под влиянием прогестерона снижается активность естественных механизмов защиты. Именно в это время выше риск заразиться вирусами, например, герпесом или ВИЧ. Организм буквально "экономит силы" для возможной беременности.
Где уязвимость проявляется заметнее
Слизистые урогенитального тракта. В этой зоне изменения самые ощутимые. Колебания антимикробных пептидов, цитокинов и плотности эпителия делают именно ее главным "барометром" цикла.
Дыхательные пути и системный иммунитет. Сдвиги фазы видны и в крови, и в слюне. У некоторых женщин именно во второй половине цикла чаще случаются простуды – это не совпадение, а физиология.
Хронические состояния и цикл
Астма. Есть даже термин "пременструальная астма": у части пациенток за несколько дней до менструации симптомы усиливаются, дыхание становится тяжелее, а показатели спирометрии падают.
Аутоиммунные заболевания. У многих пациенток с ревматоидным артритом или волчанкой обострения тоже могут совпадать с определенными фазами цикла: гормоны и иммунитет тесно связаны.
Как снизить риски в каждой фазе цикла
Лютеиновая фаза
Особое внимание – защите при сексуальных контактах и при уходе за слизистыми. По рекомендации врача можно использовать барьерные и увлажняющие средства.
Менструация
Следите за сном, питанием и уровнем железа. Даже легкий дефицит влияет на иммунную регуляцию. Старайтесь избегать перегрузок, чувство слабости усилится.
Весь цикл
Сон, умеренные физические нагрузки и работа со стрессом – три простых, но ключевых фактора, которые помогают стабилизировать состояние.
Когда бить тревогу и идти к врачу
Если у вас регулярно повторяются инфекции в одни и те же дни цикла, обостряются хронические болезни или появляются нетипичные симптомы – выделения, жжение, сыпь, лихорадка, одышка, – не тяните и обратитесь к специалисту.
Фазы цикла и планирование жизни
Фаза цикла важна не только для настроения, но и для планирования процедур, нагрузок и даже отдыха. Научные данные о "лучших днях" для прививок или анализов пока ограничены, но врачи сходятся во мнении: учитывать гормональный фон и самочувствие полезно. Убедительных доказательств приема добавок по дням цикла тоже нет, поэтому соблюдайте основу хорошего самочувствия: качественный сон, питание с достаточным количеством белка и железа, умеренная физическая активность и стресс-менеджмент.
Менструация. Не лучший период для пиковых нагрузок и длительных перелетов. Из-за кровопотери и повышенного воспалительного фона могут случиться упадок сил, головокружения и снижение концентрации. В эти дни лучше отложить сдачу железа и ферритина – результаты будут искажены.
Фолликулярная фаза и овуляция.Организм более вынослив, лучше переносит физическую активность и стресс. Но именно в этот период иммунитет на слизистых "расслаблен" ради зачатия – стоит быть внимательнее к защите при сексуальных контактах и избегать случайных инфекционных рисков.
Лютеиновая фаза. Под действием прогестерона снижается противоинфекционная защита, поэтому в этот период нежелательно делать операции или инвазивные процедуры на слизистых (например, биопсию шейки матки). Спортсменкам стоит планировать щадящие тренировки: силовые и кардио можно оставить, но с меньшими весами и объемом.