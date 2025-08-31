Менструальный цикл и иммунитет: когда организм уязвим

Эстроген и прогестерон – два главных гормона женского цикла – регулируют не только настроение и влияют на репродуктивную функцию. Они напрямую воздействуют на иммунитет, особенно на слизистых. Из-за этих колебаний меняются воспалительные маркеры, работа барьерной функции кожи и слизистых, а значит, и восприимчивость к инфекциям. Это объясняет, почему в одни дни мы чувствуем себя отлично, а в другие легко подхватываем простуду или сталкиваемся с обострением хронических проблем.

Как гормоны управляют иммунитетом



Эстроген активирует отдельные звенья иммунной системы, помогает модулировать воспаление и поддерживает барьеры. Прогестерон, наоборот, смещает защиту в сторону большей толерантности.



Есть простое объяснение с точки зрения работы организма: ему нужно допустить возможность зачатия, а значит не атаковать сперматозоиды и потенциальный эмбрион. Но есть и обратная сторона: в такие дни организм становится более уязвим к вирусам и бактериям. Особенно в лютеиновой фазе цикла, когда местная защита слизистых ослабевает, повышая вероятность заражения инфекциями, включая ИППП.

Что происходит в разные фазы цикла





Менструация

В первые дни в крови и тканях фиксируют рост воспалительных сигналов. Барьеры перестраиваются, а уровень железа снижается из-за кровопотери. Многие женщины в это время чувствуют слабость и быстрее утомляются.

Фолликулярная фаза и овуляция

В этот период иммунитет становится менее активным, чтобы сперматозоиды могли выжить и пройти к яйцеклетке. На слизистых снижается активность некоторых антимикробных белков, меняются рецепторы распознавания. Поэтому выше восприимчивость к инфекциям, особенно если есть стресс или хронический недосып.

Лютеиновая фаза

Под влиянием прогестерона снижается активность естественных механизмов защиты. Именно в это время выше риск заразиться вирусами, например, герпесом или ВИЧ. Организм буквально "экономит силы" для возможной беременности.

Где уязвимость проявляется заметнее

Слизистые урогенитального тракта. В этой зоне изменения самые ощутимые. Колебания антимикробных пептидов, цитокинов и плотности эпителия делают именно ее главным "барометром" цикла.

Дыхательные пути и системный иммунитет. Сдвиги фазы видны и в крови, и в слюне. У некоторых женщин именно во второй половине цикла чаще случаются простуды – это не совпадение, а физиология.

Хронические состояния и цикл

Астма. Есть даже термин "пременструальная астма": у части пациенток за несколько дней до менструации симптомы усиливаются, дыхание становится тяжелее, а показатели спирометрии падают.

Аутоиммунные заболевания. У многих пациенток с ревматоидным артритом или волчанкой обострения тоже могут совпадать с определенными фазами цикла: гормоны и иммунитет тесно связаны.

Как снизить риски в каждой фазе цикла





Лютеиновая фаза

Особое внимание – защите при сексуальных контактах и при уходе за слизистыми. По рекомендации врача можно использовать барьерные и увлажняющие средства.

Менструация

Следите за сном, питанием и уровнем железа. Даже легкий дефицит влияет на иммунную регуляцию. Старайтесь избегать перегрузок, чувство слабости усилится.

Весь цикл

Сон, умеренные физические нагрузки и работа со стрессом – три простых, но ключевых фактора, которые помогают стабилизировать состояние.

Когда бить тревогу и идти к врачу

Если у вас регулярно повторяются инфекции в одни и те же дни цикла, обостряются хронические болезни или появляются нетипичные симптомы – выделения, жжение, сыпь, лихорадка, одышка, – не тяните и обратитесь к специалисту.

Фазы цикла и планирование жизни

Фаза цикла важна не только для настроения, но и для планирования процедур, нагрузок и даже отдыха. Научные данные о "лучших днях" для прививок или анализов пока ограничены, но врачи сходятся во мнении: учитывать гормональный фон и самочувствие полезно. Убедительных доказательств приема добавок по дням цикла тоже нет, поэтому соблюдайте основу хорошего самочувствия: качественный сон, питание с достаточным количеством белка и железа, умеренная физическая активность и стресс-менеджмент.



