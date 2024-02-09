Как лечить трещины на пятках в домашних условиях: ванночки, кремы, мази и другие народные средства

Уход за собой чрезвычайно важен для любой представительницы прекрасного пола. Однако иногда приходится сталкиваться с определенными проблемами, от которых хочется побыстрее избавиться. Одной из них являются трещины на пятках, которые выглядт совсем не эстетично. Это особенно расстраивает с приходом теплого сезона, когда наступает время носить открытую обувь. Если хотите узнать, как лечить трещины на пятках в домашних условиях быстро и эффективно, обязательно ознакомьтесь с этой статьей. В ней Клео.ру собрал для вас действенные советы.

Способы лечения трещин на пятках в домашних условиях

Прежде чем подбирать средства для лечения, важно разобраться в причинах трещин на пятках. Они могут быть самыми разными, начиная от механических воздействий на кожу и заканчивая заболеваниями внутренних органов. Давайте разберемся, какие факторы могут спровоцировать данную проблему. Среди самых распространенных из них Клео.ру отмечает следующие:

Дефицит витаминов А, D и Е. Их недостаток способствует огрубению и растрескиванию кожи. В этом случае стоит подобрать соответствующий витаминный комплекс, а также пополнить свой рацион разнообразными овощами, фруктами, орехами, зеленью.

Недостаточное потребление жидкости. Норма взрослого человека должна составлять 2 л чистой воды в сутки.

Кожные заболевания, к которым относятся грибковые поражения, псориаз.

Тесная обувь из некачественных материалов способствует возникновению излишней потливости, мягкие ткани на стопе деформируются. Кроме того, ношение такой обуви провоцирует размножение болезнетворных бактерий.

Заболевания внутренних органов: сахарный диабет, проблемы с щитовидной железой, печенью, почками, пищеварительной системой.

Прежде чем подбирать способы лечения трещин на пятках, будет не лишним посетить врача, сдать необходимые анализы и исключить последнюю причину возникновения такого явления. Если трещины на пятках вызваны болезнями внутренних органов, потребуется комплексное лечение, воздействующее на первоначальную причину. Это же касается псориаза и грибковых заболеваний. Однако в любом случае понадобится и эстетический уход за пятками, который можно осуществлять домашними средствами.





Ванночки

Правильный уход за пятками в домашних условиях поможет не только красиво выглядеть, но и снять усталость после напряженного дня. Для этого предназначены ванночки, которые легко сделать с помощью доступных средств:

Ванночка с содой – один из самых простых вариантов. Пропорции следующие: 1 ст. ложка соды на 1 л теплой воды. Погрузите ноги в жидкость и держите 20 минут. За это время кожа размягчится. После обработайте пятки пилочкой, вытрите ноги насухо, смажьте питательным кремом.

Ванночка с перекисью водорода – хорошее решение для экстренных случаев, но постоянно пользоваться этим методом не стоит. Наберите нужное количество теплой воды и разведите в ней 25 мл перекиси и 50 г обычной поваренной соли. Держите ноги в этом растворе 10 минут, после удалите огрубевшие участки кожи и смажьте стопы кремом.

Мыльно-содовая ванночка. Натрите натуральное мыло на мелкой терке, добавьте в теплую воду половину стакана этого средства, а также горсть соды. Держите ноги в ванночке 15 минут.





Кремы и мази

Здоровая кожа должна получать достаточное количество питательных и увлажняющих веществ. Для этого используются всевозможные кремы и мази. Можно как приобрести готовое аптечное средство, так и изготовить его самостоятельно. Так, хорошо себя зарекомендовали следующие домашние средства:

Крем, для изготовления которого берут 1 ст. ложку густых сливок, ½ ст. ложки настойки календулы и нескольких капель витамина А (можно приобрести в любой аптеке). Смесь наносят на пятки перед сном, ее воздействие будет длиться до утра. Рекомендуется надеть носки, чтобы усилить эффект. Хранить крем следует в холодильнике до 5 суток.

Мазь, которую делают из нескольких ложек яблочного уксуса и из глицерина (его берут в чуть большем количестве). Мазь нужно применять через день.





Народные средства

С проблемой можно бороться с помощью действенных народных домашних средств. Среди них Клео.ру выделяет следующие:

Можно отварить обычную овсянку, остудить ее и нанести на пятки с помощью салфетки. Сверху нужно зафиксировать средство, обвязав стопы полиэтиленовыми пакетами. В таком виде компресс держат до утра. После пятки обрабатывают пемзой и увлажняют кремом.

Также можно сделать компресс из отварной картошки, размятой в кашицу, сливок в количестве 30 мл, 1 ст. ложки меда. Это средство наносят и выдерживают на протяжении 1 часа.

Луковый компресс делают из овоща, перемолотого на мясорубке. Средство наносят на 2-3 часа.





Профилактика

Важным моментом является не только лечение трещин на пятках, но и профилактика их появления. С этой целью Клео.ру рекомендует соблюдать следующие меры:

Подбор качественной обуви, которому стоит уделить особое внимание. Она должна быть из натуральных материалов, обеспечивать достаточную вентиляцию стопы. Обувь следует подбирать четко по размеру, она не должна быть слишком тесной или напротив, свободной. Стоит избегать обуви на слишком высоких каблуках, поскольку их ношение существенно увеличивает нагрузку на кожу ног.

Соблюдение правил личной гигиены должно быть особенно жестким. Этому процессу нужно уделять внимание постоянно, изо дня в день.

Подбор сбалансированного рациона питания, которых должен включать достаточное количество витаминов и полезных веществ.

Подведем итог

Теперь вы знаете, как лечить трещины на пятках в домашних условиях. Приложив определенные усилия, вы сможете добиться того, что кожа на стопах будет выглядеть красиво и эстетично. Однако помните, что уход должен быть постоянным, а к проблеме нужно подходить комплексно и воздействовать на ее причины.