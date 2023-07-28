Россия лишится известного препарата от диабета

Датская Novo Nordisk намерена прекратить поставки в Россию «Оземпика» — популярного препарата от диабета, использующегося в том числе для похудения.

Датская Novo Nordisk намерена прекратить поставки в Россию «Оземпика» — популярного препарата от диабета, использующегося в том числе для похудения. В прошлом году объемы его продаж в аптечном сегменте превысили 2 млрд руб.

Соответствующее уведомление датского производителя Росздравнадзор получил в ноябре 2022 года.

Однако согласно российскому законодательству если какой-то производитель лекарства хочет уйти с рынка он должен предупредить об этом заранее - за один год. Так что датская компания продолжит поставлять в Россию препарат от диабета «Оземпик», по крайней мере, до конца текущего года. Об этом рассказала пресс-служба Росздравнадзора.

«Оземпик» применяется при сахарном диабете второго типа, он стимулирует секрецию инсулина, способствует снижению сахара в крови и снижает аппетит. С 2022 года входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.