Россия лишится известного препарата от диабета

 1206

Датская Novo Nordisk намерена прекратить поставки в Россию «Оземпика» — популярного препарата от диабета, использующегося в том числе для похудения.

Датская Novo Nordisk намерена прекратить  поставки в Россию «Оземпика» — популярного препарата от диабета, использующегося в том числе для похудения. В прошлом году объемы его продаж в аптечном сегменте превысили 2 млрд руб.

Соответствующее уведомление датского производителя Росздравнадзор получил в ноябре 2022 года. 

Однако согласно российскому законодательству  если какой-то производитель лекарства хочет уйти с рынка он должен предупредить об этом заранее - за один год. Так что датская компания продолжит поставлять в Россию препарат от диабета «Оземпик», по крайней мере, до конца текущего года. Об этом рассказала пресс-служба Росздравнадзора.

«Оземпик» применяется при сахарном диабете второго типа, он стимулирует секрецию инсулина, способствует снижению сахара в крови и снижает аппетит. С 2022 года входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Настя Ромашова

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.