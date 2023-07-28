Что делать, если тошнит — 8 советов

Что делать если тошнит - 8 полезных советов. Причины тошноты и возможные заболевания.
Тошнота знакома многим, и это довольно неприятное состояние. Тошнота возникает по самым разным причинам. Она может быть вызвана как физическими, так и психологическими факторами. В этой статье мы рассмотрим 8 советов, которые помогут справиться с тошнотой. Узнайте причины, по которым возникает тошнота.
8 советов при тошноте
- Принимайте пишу небольшими порциями. Большое количество пищи оказывает нагрузку на желудок и может вызывать тошноту. Попробуйте есть небольшими порциями в течение всего дня.
- Избегайте еды, которая может вызвать тошноту. Если у вас чувствительный желудок, то не стоит злоупотреблять жирной, острой, соленой и сладкой пищей.
- Пейте достаточное количество воды. Это нужно делать небольшими порциями каждые 10-15 минут.
- Не ложитесь спать сразу после еды. Лучше подождать полчаса-час, чтобы пища успела перевариться.
- Попробуйте ароматерапию. Мята, имбирь и лаванда помогут уменьшить тошноту. Можно использовать их в виде эфирных масел или свечей.
- Можно попробовать простые физические упражнения. Также отлично подойдут йога и техника глубокого дыхания.
- Избегайте сильных запахов. Некоторые сильные запахи, такие как дым, парфюм или ароматы из кухни, могут провоцировать тошноту.
- Обратитесь за медицинской помощью, если тошнота длится более 24 часов или присутствуют другие симптомы, такие как рвота, боли в животе, головокружение или лихорадка.
Причины тошноты
Перечислим основные причины тошноты, которыми она может быть вызвана:
- пищевые отравления;
- избыточное употребление алкоголя;
- головная боль;
- беременность;
- побочные эффекты лекарств;
- стресс и тревожность;
- морская и автомобильная болезнь.
Возможные заболевания
Если вы часто испытываете тошноту, то обязательно следует обратиться к врачу. Регулярная тошнота может свидетельствовать о серьезных заболеваниях. Небольшой список заболеваний, связанных с тошнотой:
- Гастроэзофагеальный рефлюкс .
- Гастрит или язва.
- Заболевания желчного пузыря.
- Панкреатит.
- Онкологические заболевания.
- Инфекции желудочно-кишечного тракта.
- Заболевания сердца и сосудов.
Итог
Как видите, тошнота может быть вызвана разными факторами. С помощью простых мер, таких как правильное питание, избегание сильных запахов, можно попробовать справиться с тошнотой самостоятельно.
Но если тошнота появляется на регулярной основе, то лучше всего сразу обратиться к врачу. Будьте здоровы!