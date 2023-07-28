Что делать, если тошнит — 8 советов

Тошнота знакома многим, и это довольно неприятное состояние. Тошнота возникает по самым разным причинам. Она может быть вызвана как физическими, так и психологическими факторами. В этой статье мы рассмотрим 8 советов, которые помогут справиться с тошнотой. Узнайте причины, по которым возникает тошнота.

8 советов при тошноте

Принимайте пишу небольшими порциями. Большое количество пищи оказывает нагрузку на желудок и может вызывать тошноту. Попробуйте есть небольшими порциями в течение всего дня. Избегайте еды, которая может вызвать тошноту. Если у вас чувствительный желудок, то не стоит злоупотреблять жирной, острой, соленой и сладкой пищей. Пейте достаточное количество воды. Это нужно делать небольшими порциями каждые 10-15 минут. Не ложитесь спать сразу после еды. Лучше подождать полчаса-час, чтобы пища успела перевариться. Попробуйте ароматерапию. Мята, имбирь и лаванда помогут уменьшить тошноту. Можно использовать их в виде эфирных масел или свечей. Можно попробовать простые физические упражнения. Также отлично подойдут йога и техника глубокого дыхания. Избегайте сильных запахов. Некоторые сильные запахи, такие как дым, парфюм или ароматы из кухни, могут провоцировать тошноту. Обратитесь за медицинской помощью, если тошнота длится более 24 часов или присутствуют другие симптомы, такие как рвота, боли в животе, головокружение или лихорадка.

Причины тошноты

Перечислим основные причины тошноты, которыми она может быть вызвана:

пищевые отравления;

избыточное употребление алкоголя;

головная боль;

беременность;

побочные эффекты лекарств;

стресс и тревожность;

морская и автомобильная болезнь.

Возможные заболевания

Если вы часто испытываете тошноту, то обязательно следует обратиться к врачу. Регулярная тошнота может свидетельствовать о серьезных заболеваниях. Небольшой список заболеваний, связанных с тошнотой:

Гастроэзофагеальный рефлюкс .

Гастрит или язва.

Заболевания желчного пузыря.

Панкреатит.

Онкологические заболевания.

Инфекции желудочно-кишечного тракта.

Заболевания сердца и сосудов.

Итог

Как видите, тошнота может быть вызвана разными факторами. С помощью простых мер, таких как правильное питание, избегание сильных запахов, можно попробовать справиться с тошнотой самостоятельно.

Но если тошнота появляется на регулярной основе, то лучше всего сразу обратиться к врачу. Будьте здоровы!