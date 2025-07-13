Остается выбрать: 4 вида аппаратного массажа для тела

Массаж – это не только про возможность расслабить мышцы и почувствовать себя лучше. С помощью определенных техник можно ускорить метаболизм, убрать признаки целлюлита, отеки и вернуть тонус.

В этом помогут не ручные, а аппаратные методики. Они активизируют кровообращение и лимфоток, ускоряют выведение токсинов, повышают эластичность кожи и помогают уменьшить объемы тела. Это отличное дополнение к физической активности и уходу за собой – особенно если хочется быстрых результатов.

LPG-массаж

Аппарат с роликами и вакуумом захватывает кожную складку и мягко разминает ткани. Это стимулирует приток крови, лимфодренаж и активное расщепление жиров. Вы надеваете специальный костюм, врач обрабатывает проблемные зоны манипулой аппарата. Сеанс длится 30-45 минут, болезненные ощущения минимальны.





Когда помогает

нужно бороться целлюлитом (в том числе фиброзным);

хочется убрать объемы;

кожа перестала быть упругой.

Когда будут результаты

Все зависит от исходного состояния кожи, но обычно первые улучшения видны после 3-5 сеанса – кожа становится ровнее, "апельсиновая корка" уменьшается. Для устойчивого эффекта нужно 10-15 процедур.

Вибромассаж

На тело воздействует вибрация определенной частоты, которая стимулирует мышцы и сосуды, усиливает микроциркуляцию. Специалист проводит по телу специальным массажером, выбирая степень вибрации от мягкой до интенсивной. Сеанс длится 15-30 минут. Чувствуется легкое дрожание, иногда – приятное покалывание.





Когда помогает

если ушел тонус;

если появились отеки и замедлился лимфоток;

после интенсивных физических нагрузок, чтобы расслабить мышцы.

Когда будут результаты

Сразу после процедуры – вы почувствуете легкость в теле, отеки сойдут. Но для стойкого результата нужен пройти курс из 6-8 сеансов.

Вакуумный массаж

С помощью вакуумных банок или аппарата создается отрицательное давление, за счет чего кожа и подкожные ткани втягиваются внутрь насадки. Это помогает глубоко проработать жировую прослойку и улучшить обмен веществ.

В процессе специалист медленно перемещает манипулу по массажным линиям. Сеанс занимает около 20-30 минут, могут появиться болезненные ощущения.





Когда помогает

если нужно убрать выраженные признаки целлюлита;

если нужно ускорить лимфоотток;

для общей коррекции силуэта.

Когда будут результаты

Заметный лифтинг-эффект появляется через 3-4 процедуры, кожа становится более гладкой, объемы уменьшаются.

Лимфодренажный массаж

Эта методика стимулирует движение лимфы, выводит лишнюю жидкость и убирает отеки. Используется аппарат с манжетами или специальная манипула, которая мягко воздействует на кожу. Сеанс длится 30-60 минут, ощущения похожи на легкое сдавливание.





Когда помогает

если есть выраженная отечность (в том числе хроническая);

чувствуется тяжесть в ногах;

замедленный лимфоток.

Когда будут результаты

После первого сеанса уходят серьезные отеки, тело визуально становится более подтянутым. Чтобы закрепить результат, рекомендуется сделать 5-8 процедур,

Как выбрать вид аппарата

Сначала определите цель – что именно вам хочется скорректировать. Для работы с целлюлитом лучше подойдут LPG или вакуумный массаж, для снятия отеков – лимфодренаж, для расслабления и повышения тонуса – вибромассаж.

Но не забывайте, что все зависит от индивидуальных особенностей организма и текущего состояния кожи. Вы не всегда сможете объективно оценить его – проконсультируйтесь со специалистом, прежде чем принять окончательное решение.