5 советов как отвлечься от офисной рутины

Монотонные дела, с которыми мы сталкиваемся каждый день на работе, могут стать настоящим испытанием для нашей продуктивности и креативности. Часто однообразные задачи и постоянные встречи затягивают в круговорот, из которого сложно выбраться. В погоне за повышением и признанием, мы не замечаем, как много упускаем. Именно об этом напоминает новый фильм Романа Каримова "Затерянные". Но не стоит отчаиваться! Мы собрали для вас пять простых, но эффективных советов, которые помогут отвлечься от повседневной суеты и вернуть вдохновение в рабочие будни.

Разнообразьте рабочее пространство

Иногда достаточно небольших изменений в окружающей обстановке, чтобы почувствовать себя по-новому. Поменяйте местами предметы на столе, добавьте яркие аксессуары или фотографии любимых мест и людей. Милая канцелярия и приятные безделушки будут поднимать настроение в течении дня. Также можно украсить свое рабочее место растениями – они не только создадут уют, но и станут природным фильтром: растения естественным образом очищают воздух в помещениях.

Организовывайте кофе-брейки





Устраивайте небольшие перекусы с коллегами. Принесите любимые десерты и закуски, сделайте перерыв на чашечку кофе. Общение в неформальной обстановке поможет вам не только отвлечься, но и укрепить командный дух. Кроме того, это отличная возможность обсудить идеи и сгенерировать что-то новое. Такие посиделки могут стать приятной традицией, которая поможет заново полюбить походы в офис.

Занимайтесь физической активностью

Физическая активность – отличный способ снять стресс и улучшить настроение. Попробуйте сделать несколько простых упражнений прямо в офисе: растяжка, приседания или даже танцы под любимую музыку. Если есть возможность, запишитесь на занятия спортом после работы или во время обеденного перерыва. Это не только отвлечет вас от рутины, но и поможет поддерживать здоровье. Как известно, спорт способствует выработке гормонов счастья, в частности эндорфинов. Так что, хорошее настроение будет обеспечено!

Посмотрите фильм





После рабочего дня выделите время для просмотра фильмов или сериалов. Это отличный способ расслабиться и отвлечься от повседневных забот. Создайте уютную атмосферу: зажгите свечи, приготовьте попкорн и выберите фильм, который давно хотели посмотреть. Это может быть комедия, драма или даже документальный фильм – главное, чтобы он вызывал положительные эмоции. Можно организовать "киновечер" с друзьями или коллегами и выбраться в кино. На такой случай советуем новая кинолента "Затерянные", который выйдет в прокат 5 сентября. Фильм расскажет историю о четырех коллегах, отправившихся в командировку, чтобы заключить важный договор, выслужиться перед начальством и заработать повышение.

Путешествия

Путешествия – это отличный способ не только отвлечься от офисной рутины, но и расширить горизонты. Даже если ваши поездки связаны с работой, постарайтесь извлечь из них максимум удовольствия. Новые места всегда дают море позитивных эмоций. После рабочего дня выделите время для прогулки по городу. Узнайте о достопримечательностях, кафе и культурных мероприятиях. Если у вас есть возможность, оставайтесь на выходные после командировки. Это шанс увидеть больше и насладиться атмосферой города.

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал, как устранить стресс на работе и создать комфортную среду.