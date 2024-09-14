5 фактов о медитации, о которых вы не знали

Медитация, как и многие, популярные сейчас духовные практики, пришли в Россию с Востока. Несмотря на то что этот метод познания себя появился еще до нашей эры, до сих его изучают и находят новые особенности.

И если знать все возможности этого направления, можно целенаправленно медитировать и закрывать больше жизненных потребностей. К примеру, научиться засыпать за пять минут, настраиваться на день, чтобы он прошел успешно, или легко находить общий язык с собой.

Скорее всего, об этих свойствах медитации вы знали. Но есть еще десятки, а то и сотни других, о которых даже не догадываетесь. Психолог, основатель школы Animaway, Мастер 8 направлений Рейки Дарья Мэджик рассказала для читателей "Клео.ру" о пяти малоизвестных фактах о медитации.

1. Медитацию можно делать в движении





Желательно выполнять её либо вечером, чтобы настроиться на следующий день, либо утром – для собранности и фокусировки на важных делах. Медитация в движении даёт большой прилив сил, свежие мысли, креативные идеи и смелые решения. А также помогает наполняться мощной энергией нашей планеты и сворачивать горы как в повседневных заботах, так и в достижении масштабных целей.

Это очень простая техника, которую может сделать любой человек, даже абсолютный дилетант в духовных практиках. Всё, что для этого нужно, – полчаса свободного времени и любовь к прогулкам на природе.

2. Медитация снижает болевые ощущения





Сотни научных исследований и экспериментов подтвердили факт того, что осознанные практики притупляют физическую боль человека. Это происходит за счёт того, что он погружается в глубины сознания, входит в коннект с телом, концентрируется на своём дыхании, а не на дискомфорте и страданиях. В результате мозг смещает фокус на процессы единения с собой и интенсивность боли стихает.



Кроме того, осознанная медитация учит контролировать ощущения, в том числе и физические. А также способствует нормализации давления, избавляет от бессонницы, укрепляет иммунитет и снижает уровень гормона стресса.

3. Медитация полезна детям





Эта духовная практика помогает не только взрослым. Она даёт возможность расслабиться, успокоиться, натренировать усидчивость, внимательность и сосредоточенность гиперактивным детям. А школьникам – научиться концентрироваться во время уроков, повышать успеваемость, осознанно переключаться с гаджетов на обучение.



Также медитация помогает ребёнку легче пережить стресс, снять тревогу, научиться контролировать свои эмоции и проходить возрастные кризисы. Даже непродолжительные практики по 10 минут в день могут давать положительный эффект для эмоционального состояния детей.

4. Медитация стимулирует выработку гормона счастья





Серотонин – одно из веществ в нашем организме, которое отвечает за чувство радости, эйфории, восторга и других подобных эмоций. Не зря же его называют гормоном счастья. Серотонин влияет на работу нейронов головного мозга – если уровень вещества в норме, у человека нет проблем с хорошим настроением, а если, наоборот, это может даже привести к депрессии.



Регулярные медитации меняют частоты волн головного мозга, гармонизируют его работу и способствуют выработке серотонина. Все эти трансформации отражаются на человеке счастьем, блаженством и умиротворением.

5. Медитацию можно делать с энергией





Правильнее этот ритуал называть сеансом Рейки. Практика зародилась в Японии ещё в начале предыдущего века, потом нашла своих приверженцев на Западе, а в 90-х начала набирать популярность и в России.

Слово "Рейки" состоит из двух иероглифов: "Рей" и "Ки". Первый имеет несколько значений, самые распространённые: "Вселенная", "таинственный поток", "абсолют". Второй читается как "жизненная сила".



И как раз во время медитации Рейки задействуется вселенская энергия, которая обладает духовным сознанием. Благодаря этому необязательно уметь визуализировать и концентрироваться – как при остальных видах медитации. Достаточно просто закрыть глаза и довериться потоку энергии – эффект от практики всё равно будет достигнут.