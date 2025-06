Овечкин, Кучеров, Кейн, Панарин – эти имена хорошо знают любители хоккея. Мы всегда думаем, в первую очередь, об их результатах на льду, но ведь ничто человеческое им не чуждо. Как проявляется азарт этих игроков вне ледовой арены?

Азартные увлечения звезд НХЛ

В своем спорте профессиональным игрокам чаще всего запрещено делать прогнозы и ставки на хоккей . Зато они увлекаются другими видами спортивных состязаний и делают ставки у букмекеров. И конечно, у них есть другие, далекие от хоккея, увлечения.

Какие необычные хобби есть у игроков НХЛ?

Зак Богосян

Защитник «Тампа-Бей Лайтнинг» занимается музыкой и читает рэп. Как отметили пользователи сети Reddit несколько лет назад, когда Зак долго не мог преодолеть последствия травм и пропускал матчи, «НХЛ стала его основным хобби». Но музыка получалась неплохой.

Мика Зибанежад

Начинающий ди-джей и продюсер из «Нью-Йорк Рейнджерс» снискал одобрение у коллег и фанатов за пределами ледовых стадионов.

Кэри Прайс

Вне хоккейного льда Прайс, игрок «Монреаль Канадиенс», наслаждается традиционным американским… родео.

Брент Бернс

Защитник «Каролина Харрикейнз» собирает крупную коллекцию рептилий и увлекается историями о Гарри Поттере.

Патрис Бризбуа

Победитель Кубка Стэнли 1993 года в составе «Монреаль Канадиенс» некоторое время пилотировал машину в гонках NASCAR.

Томас Грайсс

Вратарь команды «Сент-Луис Блюз» – любитель экстремальных заездов на горном велосипеде.

Бобби Райан

Нападающий, который играл в составе многих команд НХЛ, коллекционирует вина.

Крэйг Андерсон

Вратарь команды «Баффало Сейбрз» коллекционирует автомобили и периодически участвует в заездах.

Джонатан Тэйвз

Капитан команды «Чикаго Блэкхокс» увлечен садоводством и создал несколько вертикальных садов у дома.

Здено Хара

Этот игрок «Нью-Йорк Айлендерс» участвует в любительских заездах велогонки Тур де Франс и изучает иностранные языки.

При этом игроки НХЛ разделяют некоторые увлечения и наверняка делают ставки во время тематических состязаний.

Скачки

Сразу несколько игроков – Якоб Де ла Роз, Эрик Джонсон, Ши Вебер, Хенрик Седин и другие – неравнодушны к лошадям: владеют ими и участвуют в заездах. Как можно догадаться, эти игроки и члены их семей – частые гости на ипподроме и у букмекеров.

А вот Уве Крупп (выиграл Кубок Стэнли в 1996 вместе с «Колорадо Эвеланш») женился на профессиональной наезднице в собачьей упряжке… и тоже увлекся этим видом спорта!

Игры офлайн и онлайн

Пользователи соцсетей положительно оценивают интерес игроков НХЛ к играм. Так, Кейси Сизикас любит играть в The Price Is Right, а игроки команды «Вашингтон Кэпиталз» предпочитают стратегическую игру «Риск». Братья Строумы играют в Fortnite, Брент Бернс – в World of Tanks, а Патрик Малро обожал… Pokemon Go.

Как сказал один фанат, он не удивился бы, узнав, что его соперником в одной из многочисленных онлайн-игр был игрок НХЛ.

Рыбалка и охота

А вот это уже настоящее земное увлечение звезд НХЛ! Говорят, рыбалкой особенно увлекается Уилли Митчелл, а Брайн Бикелл в 2013 году даже взял с собой на рыбалку только что выигранный Кубок Стэнли. (Подозреваем, и этот «клев» был удачный). Клэйтон Стоунер и Стив Макинтайр периодически охотятся на медведя.

​

Лего

Кто сказал, что взрослые парни не играют в Лего? Хоккеист Патрик Калета и баскетболист Дуайт Ховард категорически не согласны. Болельщики отмечают, что им теперь не так стыдно хранить свою коллекцию цветного конструктора.

Заключение

Игроки НХЛ ничем не отличаются от болельщиков. В свободное от турниров время они пополняют свои коллекции, создают сады, участвуют в скачках и заездах, играют в компьютерные игры, собирают Лего и даже сочиняют музыку.