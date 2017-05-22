Национальные парки России: 5 лучших мест для экотуризма

Экотуризм в мире набирает популярность, и все больше путешественников делают свой выбор именно в его пользу. Удивительных мест, где можно отдохнуть, чувствуя максимальное единение с природой, полно и в России.

В преддверии лета специалисты международного туристического метапоиска momondo рассказали «Клео» о самых живописных заповедниках России.

1. Прибайкальский национальный парк – для гламурного экоотдыха

Вдоль западного побережья Байкала узкой полосой протянулся Прибайкальский национальный парк. В его территорию входит крупнейший остров на озере Ольхон и Малое море – часть озера, обрамленная чистыми песчаными пляжами. Летом вода прогревается здесь до 26°С, и в ней приятно купаться.

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Разместиться можно неподалеку – в настоящих монгольских юртах, приспособленных для комфортного отдыха. Побережье Малого моря – одно из немногих мест в России для глэмперов – сторонников экологического, но в то же время комфортного отдыха.

Как доехать: Стоимость перелета от Москвы до Иркутска и обратно в мае-июне, согласно данным momondo, составляет от 22,4 тыс. рублей. От Иркутска до парка проще всего доехать на автобусе.

2. Богдинско-Баскунчакский заповедник – для оздоровительного экоотдыха

На территории Астраханской области находится один из самых соленых водоемов мира – озеро Баскунчак, или «российское Мертвое море». Само озеро и территория вокруг него охраняются как места с уникальной флорой и фауной.

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Так, глина, которая лежит на побережье, славится своими целебными свойствами. Туристам разрешается принимать в ней ванны и даже забирать с собой в качестве сувенира. Обязательный пункт для посещения в заповеднике – Большое Богдо, священная гора. Забраться на ее вершину достаточно сложно, но оно того стоит! Отсюда открывается потрясающий вид на озеро, соляные пещеры и просторы парка.

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Как добраться: Стоимость перелета из Москвы до Волгограда и обратно в мае-июне, согласно данным momondo, составляет от 5,1 тыс. рублей. Из Волгограда на поезде можно доехать до поселка Верхний Баскунчак, а оттуда – на маршрутке до парка.

3. "Ленские столбы" – для сказочного отдыха

Национальный природный заповедник «Ленские столбы» известен по всему миру благодаря стене из отвесных скал, протянувшихся вдоль левого берега реки Лены. На эту удивительную якутскую достопримечательность лучше всего смотреть с борта теплохода – речные прогулки организовываются здесь в теплое время года. Однако удивительные скалы – не единственная достопримечательность парка. В заповеднике обитают редкие звери и птицы, а также растут уникальные растения – с этим богатством, несомненно, стоит познакомиться во время пешей прогулки по заповеднику.

123RF/Victoria Ivanova

Как доехать: Стоимость перелета от Москвы до Якутска и обратно в мае-июне, согласно данным momondo, составляет от 21,8 тыс. рублей. От Якутска до парка можно добраться на катере.

4. Горный парк "Рускеала" – для исследователей гор

В Карелию стоит ехать не только любителям экстремальных сплавов на байдарках, но и ценителям прекрасных видов. Горный парк "Рускеала" славится живописным мраморным каньоном, который образовался в XVIII веке в результате добычи драгоценной породы для украшения главных зданий Санкт-Петербурга.

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Сейчас здесь можно прогуляться по шахтам, спуститься к таинственному подземному озеру и даже «пролететь» над каньоном на тарзанке!

Как доехать: Чтобы доехать до "Рускеалы", нужно на поезде доехать до города Сортавала, а оттуда взять такси до парка.

5. Алтайский заповедник – для максимального единения с природой

Один из крупнейших и прекраснейших заповедников в России – Алтайский. На его огромной территории расположены более тысячи озер, редкие виды птиц и животных, а также древние рукотворные памятники, сохранившиеся с бронзового века. Сейчас в Алтайском заповеднике можно не только пройтись по интересным и сложным тропам, но также стать волонтером и не просто сделать свой отдых экологическим, но и помочь развитию природного парка!

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Как добраться: Стоимость перелета из Москвы в Новокузнецк и обратно в мае-июне, согласно данным momondo, составляет от 18,2 тыс. рублей. От Новокузнецка до парка можно добраться на автобусе.