Модные тенденции осень-зима 2018-2019 в женской одежде

Предстоящий модный сезон осень-зима 2018-2019 года готовит интересные тенденции в одежде для женщин. Появилось много необычных, очень стильных сочетаний, вызывающих искреннее удивление и непонимание. Но есть много способов воплотить их в создании модных образов в повседневной жизни.

Новинки женской одежды 2018-2019 года

Для начала следует рассмотреть совершенно новые направления в женской одежде.

Многослойность. Кажется, что этот вариант только утяжеляет образ, делает его слишком объемным. Но он может быть разным. Плюс в том, что для его воплощения подойдут вещи с прошлых сезонов. Можно соединить те вещи, которые были актуальны в предыдущих холодных сезонах. К примеру, надеть удлиненную тонкую куртку, а сверху пальто и закрепить образ широким поясом. Стиль 80-х. Время, которое продолжает «править балом». Широкие плечи, длинные рукава, яркие оттенки. Эта тенденция будет модной в одежде для женщин осенью и зимой с 2018 по 2019 год. Романтичность. Нежные мотивы приветствуются в любое время года. Струящиеся ткани, пастельные оттенки с миксом разных принтов, свободные фасоны. Очень красиво и трендово будет смотреться длинное платье с крупными цветами. Пуховики не теряют своей актуальности уже много лет. Для сезона 2018-2019 дизайнеры придумали бесчисленное количество интересных, скорее даже необычных и уникальных вариантов. Например: пуховики в клетку, укороченные, объемные длинные без пояса. Лаковые плащи. Носить их лучше вначале или середине осени, так как они уж очень легкие. Популярными будут плащи с яркими, сочными, насыщенными цветами. Подходят тем, кто любит выделяться в толпе, обращать на себя внимание. Но есть еще и строгие «офисные» фасоны, выполненные в более спокойных оттенках для деловых женщин. «Мужское» пальто. Грубый покрой смотрится стильно и элегантно. Но это не значит, что нужно заимствовать эту вещь у своего избранника. Кстати, такое пальто может стать базовой вещью в гардеробе. Натуральная кожа. Всегда в моде, но в этом сезоне особенно. И речь идет не только о верхней одежде, но и юбках, брюках, шортах, кофтах, туниках, даже платьях. К примеру, последнее хорошо сочетается с легким пальто и кожаными сапогами. Изделие может быть выполнено из натурального или искусственного материала. Бархат. Этой осень на мировых подиумах представлено много бархатных длинных юбок, коротких платьев, кофт разнообразных оттенков (насыщенный черный, темно-синий, светло-желтый, рубиновый и т. д). Шелк. Вещи, с длинным рукавом выполненные из такой ткани, будут смотреться великолепно. А юбки идеально сочетаются с крупной фактурной вязкой на свитере, плотными колготками и обувью грубого фасона. Твид. Пиджаки, костюмы, пальто из шерстяной ткани сейчас на пике популярности. Но их нельзя соединять вместе, иначе образ получится очень громоздким. Например, к офисному комплекту из такого материала можно подобрать строгую блузку или рубашку. Голографик. Уже бесчисленное количество сезонов металлик остается популярным. В этот раз будет использована особенная смелая вариация – голографический перелив. Верхняя одежда выглядят очень стильно, органично и женственно. А в выборе остальной одежды (брюки, платья в пол, блузы, аксессуары) следует уже полагаться только на личные предпочтения. Фольклорный принт. Этот вариант вернулся в моду из 70-х годов. Рисунки, шахматная клетка на платьях, накидках крупной вязки. Опять же, все детали вместе смотрятся чересчур сложно и громоздко. Лучше каждый элемент носить отдельно.

Удивительно яркие и интересные линейки ведущих домов моды порадуют любительниц шопинга и внесут легкие незабываемые образы в серую повседневность.

Сочетание стилей

Когда встречается такой обширный ассортимент вещей, очень сложно выбрать, как их сочетать. Модельеры рекомендуют придерживаться следующих критериев:

Стеганые ткани. Дизайнеры разработали очень много одежды из такого материала, от шорт, до цельных костюмов с четким покроем и фактурой. В выборе нужно быть очень аккуратными, так как они делают фигуру визуально шире. К примеру, с юбкой-карандаш можно поэкспериментировать, скомбинировав с блузой, свитером или даже платьем. Комбинезоны очень удобные, практичные и, главное, теплые. Они могут быть нарядными, специально сшитыми, для какого-либо мероприятия (яркие, без бретелей), и сочетающиеся с однотонной водолазкой, кардиганом или жакетом. Талию подчеркнет широкий кожаный пояс. Макси. На мировых подиумах было представлено много объемных плащей и платьев в пол. Они должны быть выполнены в однотонном цвете без ярких принтов. Кроп-топы и бандо. В качестве зимнего варианта они хорошо смотрятся под жакетом, кардиганом. Живот можно открыть, но совсем немного. Должна быть одна, очень маленькая еле заметная полоска. Пример: укороченная рубашка идеально сочетается с высокими джинсами. Строгий костюм. Соединение «офисной» юбки, брюк или шорт с жакетом либо пиджаком такого же формата создает по-настоящему стильный, выдержанный образ. Их носят под топ, водолазки, туники и блузки, дополнив элегантными аксессуарами (шарф, широкий ремень, часы). Здесь допускается многослойность. Длинные юбки и высокие сапоги. Это могут быть объемные ботфорты в сочетании с юбками ниже колена и свободными блузами. Чтобы в итоге фигура визуально не увеличилась, необходимо «вытянуть» силуэт за счет монохромного образа. К примеру, комплект одежды может быть темно-серого оттенка, а сапоги к нему более яркого, но должна сохраниться цветовая вертикаль. Вестерн (Ковбойский стиль). Это могут быть сапоги по колено, широкие шляпы, большие бесформенные куртки из кожи, свободные комбинезоны в казачьем стиле. Любые из перечисленных элементов можно включить в повседневный образ, сочетая с шелковыми юбками, платьями, твидовыми жакетами. Костюм в пайетках. Одна из самых свежих тенденций. Только начинает поступать в продажу. Отдельно каждый элемент можно использовать повседневно, сочетая с простыми джинсами и ботинками. Брюки гармонично смотрятся со свитером или водолазкой.

Подбирая вещи для нового гардероба, нелишним будет обратить внимание на детали в образе.

Особенности новых линеек одежды

В сезоне осень-зима 2018-2019 в одежде для женщин модными станут крупные детали.

Тенденции различны, например:

Каждая из перечисленных деталей способна сделать любой образ неповторимым и элегантным. Главная задача – ни в коем случае не пытаться их соединить. В противном случае образ получится очень смешным и нелепым.