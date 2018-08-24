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Модные тенденции осень-зима 2018-2019 в женской одежде

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Предстоящий модный сезон осень-зима 2018-2019 года готовит интересные тенденции в одежде для женщин. Появилось много необычных, очень стильных сочетаний, вызывающих искреннее удивление и непонимание. Но есть много способов воплотить их в создании модных образов в повседневной жизни.

Новинки женской одежды 2018-2019 года

Для начала следует рассмотреть совершенно новые направления в женской одежде.

  1. Многослойность. Кажется, что этот вариант только утяжеляет образ, делает его слишком объемным. Но он может быть разным. Плюс в том, что для его воплощения подойдут вещи с прошлых сезонов. Можно соединить те вещи, которые были актуальны в предыдущих холодных сезонах. К примеру, надеть удлиненную тонкую куртку, а сверху пальто и закрепить образ широким поясом.
  2. Стиль 80-х. Время, которое продолжает «править балом». Широкие плечи, длинные рукава, яркие оттенки. Эта тенденция будет модной в одежде для женщин осенью и зимой с 2018 по 2019 год.
  3. Романтичность. Нежные мотивы приветствуются в любое время года. Струящиеся ткани, пастельные оттенки с миксом разных принтов, свободные фасоны. Очень красиво и трендово будет смотреться длинное платье с крупными цветами.
  4. Пуховики не теряют своей актуальности уже много лет. Для сезона 2018-2019 дизайнеры придумали бесчисленное количество интересных, скорее даже необычных и уникальных вариантов. Например: пуховики в клетку, укороченные, объемные длинные без пояса.
  5. Лаковые плащи. Носить их лучше вначале или середине осени, так как они уж очень легкие. Популярными будут плащи с яркими, сочными, насыщенными цветами. Подходят тем, кто любит выделяться в толпе, обращать на себя внимание. Но есть еще и строгие «офисные» фасоны, выполненные в более спокойных оттенках для деловых женщин.
  6. «Мужское» пальто. Грубый покрой смотрится стильно и элегантно. Но это не значит, что нужно заимствовать эту вещь у своего избранника. Кстати, такое пальто может стать базовой вещью в гардеробе.
  7. Натуральная кожа. Всегда в моде, но в этом сезоне особенно. И речь идет не только о верхней одежде, но и юбках, брюках, шортах, кофтах, туниках, даже платьях. К примеру, последнее хорошо сочетается с легким пальто и кожаными сапогами. Изделие может быть выполнено из натурального или искусственного материала.
  8. Бархат. Этой осень на мировых подиумах представлено много бархатных длинных юбок, коротких платьев, кофт разнообразных оттенков (насыщенный черный, темно-синий, светло-желтый, рубиновый и т. д).
  9. Шелк. Вещи, с длинным рукавом выполненные из такой ткани, будут смотреться великолепно. А юбки идеально сочетаются с крупной фактурной вязкой на свитере, плотными колготками и обувью грубого фасона.
  10. Твид. Пиджаки, костюмы, пальто из шерстяной ткани сейчас на пике популярности. Но их нельзя соединять вместе, иначе образ получится очень громоздким. Например, к офисному комплекту из такого материала можно подобрать строгую блузку или рубашку.
  11. Голографик. Уже бесчисленное количество сезонов металлик остается популярным. В этот раз будет использована особенная смелая вариация – голографический перелив. Верхняя одежда выглядят очень стильно, органично и женственно. А в выборе остальной одежды (брюки, платья в пол, блузы, аксессуары) следует уже полагаться только на личные предпочтения.
  12. Фольклорный принт. Этот вариант вернулся в моду из 70-х годов. Рисунки, шахматная клетка на платьях, накидках крупной вязки. Опять же, все детали вместе смотрятся чересчур сложно и громоздко. Лучше каждый элемент носить отдельно.

Удивительно яркие и интересные линейки ведущих домов моды порадуют любительниц шопинга и внесут легкие незабываемые образы в серую повседневность.

Сочетание стилей

Когда встречается такой обширный ассортимент вещей, очень сложно выбрать, как их сочетать. Модельеры рекомендуют придерживаться следующих критериев:

  1. Стеганые ткани. Дизайнеры разработали очень много одежды из такого материала, от шорт, до цельных костюмов с четким покроем и фактурой. В выборе нужно быть очень аккуратными, так как они делают фигуру визуально шире. К примеру, с юбкой-карандаш можно поэкспериментировать, скомбинировав с блузой, свитером или даже платьем.
  2. Комбинезоны очень удобные, практичные и, главное, теплые. Они могут быть нарядными, специально сшитыми, для какого-либо мероприятия (яркие, без бретелей), и сочетающиеся с однотонной водолазкой, кардиганом или жакетом. Талию подчеркнет широкий кожаный пояс.
  3. Макси. На мировых подиумах было представлено много объемных плащей и платьев в пол. Они должны быть выполнены в однотонном цвете без ярких принтов.
  4. Кроп-топы и бандо. В качестве зимнего варианта они хорошо смотрятся под жакетом, кардиганом. Живот можно открыть, но совсем немного. Должна быть одна, очень маленькая еле заметная полоска. Пример: укороченная рубашка идеально сочетается с высокими джинсами.
  5. Строгий костюм. Соединение «офисной» юбки, брюк или шорт с жакетом либо пиджаком такого же формата создает по-настоящему стильный, выдержанный образ. Их носят под топ, водолазки, туники и блузки, дополнив элегантными аксессуарами (шарф, широкий ремень, часы). Здесь допускается многослойность.
  6. Длинные юбки и высокие сапоги. Это могут быть объемные ботфорты в сочетании с юбками ниже колена и свободными блузами. Чтобы в итоге фигура визуально не увеличилась, необходимо «вытянуть» силуэт за счет монохромного образа. К примеру, комплект одежды может быть темно-серого оттенка, а сапоги к нему более яркого, но должна сохраниться цветовая вертикаль.
  7. Вестерн (Ковбойский стиль). Это могут быть сапоги по колено, широкие шляпы, большие бесформенные куртки из кожи, свободные комбинезоны в казачьем стиле. Любые из перечисленных элементов можно включить в повседневный образ, сочетая с шелковыми юбками, платьями, твидовыми жакетами.
  8. Костюм в пайетках. Одна из самых свежих тенденций. Только начинает поступать в продажу. Отдельно каждый элемент можно использовать повседневно, сочетая с простыми джинсами и ботинками. Брюки гармонично смотрятся со свитером или водолазкой.

Подбирая вещи для нового гардероба, нелишним будет обратить внимание на детали в образе.

Особенности новых линеек одежды

В сезоне осень-зима 2018-2019 в одежде для женщин модными станут крупные детали.

Тенденции различны, например:

  • воротники;
  • банты;
  • шарфы;
  • воланы;
  • карманы;
  • перья.

Каждая из перечисленных деталей способна сделать любой образ неповторимым и элегантным. Главная задача – ни в коем случае не пытаться их соединить. В противном случае образ получится очень смешным и нелепым.

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24.08.2018
Теги: модные тенденции осень-зима 2018-2019 женская одежда

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  • Мария / 24.08.18 00:48
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    0
    +
    Двоякое мнение на счет новых трендов. С одной стороны повторы и повторы, а с другой — все-таки новенькое и интересное встречается. Мне очень нравится стиль Мадонны 80-х годов и если раньше он подходил только для вечеринок, то сейчас я могу ходить в этих образах и так.
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  • Полина / 24.08.18 00:48
    -
    0
    +
    Мне очень нравится стиль вестерн, ведь в таком варианте можно прийти и на вечеринку, и на дискотеку и отправиться на прогулку по городу или в поход. При этом всегда чувствую себя комфортно, а разнообразие цветовой гаммы позволяет экспериментировать.
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  • Альбина / 24.08.18 00:47
    -
    0
    +
    Шикарное разнообразие в линейках каждый год. Правда, всего слишком много и все слишком ярко, неестественно. Хотелось бы чтобы 80-е и 90-е остались там, где они есть, а модельеры наконец-то начали разрабатывать действительно интересные образы.
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