Где отдохнуть в августе 2025: популярные направления в России и за границей

Последний месяц лета предоставляет отличную возможность, чтобы отдохнуть, набраться сил и положительных впечатлений. Именно поэтому для многих людей очень актуально знать, где отдохнуть в августе 2025 года. Выбор места для отдыха будет зависеть от ваших финансовых возможностей и индивидуальных предпочтений. В этой статье Клео.ру расскажет о самых популярных направлениях в России и за границей

Почему август – отличное время для отдыха

Многие предпочитают отправляться на отдых именно в последний летний месяц, хотя он и считается самым затратным. Впрочем, сэкономить поможет предварительное бронирование отелей и заблаговременная покупка билетов.

Отдых в августе пользуется особой популярностью, поскольку этот месяц знаменует начало бархатного сезона. Жара спадает, а море в августе приобретает максимально комфортную температуру. Еще одна причина, по которой стоит отправиться на отдых в последний летний месяц – это проведение многочисленных фестивалей и других масштабных мероприятий во многих городах России. Это обусловлено тем, что на август припадают дни рождения многих населенных пунктов. Благодаря этому туристы смогут не только насладиться пляжным отдыхом, но и увлекательно разнообразить свой досуг.





Где отдохнуть в России в августе 2025

Если вы хотите отдохнуть, не совершая выезд за пределы страны, вашему вниманию предлагаются такие популярные туристические направления:

Курорты Краснодарского края: Геленджик и Анапа, остаются неизменно актуальными. Если вы хотите, чтобы отдых был максимально спокойными расслабленным, стоит отправиться в поселок Кучугуры, количество жителей которого не превышает 2,5 тысячи человек. Это место славится комфортными песчаными пляжами и такими достопримечательностями как грязевые вулканы. Еще одно популярное место – станица Голубицкая, где можно пройти курс лечения черными грязями, заняться дайвингом или серфингом.





Город Зеленоградск, расположенный в Калининградской области на берегу Балтийского моря и славится пляжами с мелким песком, идеально подходящими для отдыха с детьми. Среди достопримечательностей заслуживает внимания парк "Куршская коса". Кроме того, по городу приятно просто прогуляться и полюбоваться старинной немецкой архитектурой.





Байкал – место, которое придется по душе любителям красивых природных пейзажей. Именно в августе здесь наступает бархатный сезон. К числу популярных курортов относятся остров Ольхон, известный своими песчаными пляжами, поселок Горячинск с термальными источниками, поселок Новый Энхалук, где можно отлично отдохнуть с детьми благодаря мягкому климату.





Отдых за границей в августе 2025

Если вы хотите знать, куда поехать в отпуск в августе за границей, Клео.ру предлагает вашему вниманию обзор таких популярных направлений:

Черногория – страна, поездка в которую не требует получение визы для россиян, при этом ваш отпуск может длиться там целых 30 дней. Впрочем, после прибытия в Черногорию необходима регистрация и оплата туристического налога. К числу лучших курортов, расположенных на берегу Адриатического моря, относятся Тиват, Петровац, Прчань, Будва, Рафаиловичи, Бечичи. Море в августе в Черногории максимально прогревается, вода становится очень теплой. Любители активно провести время смогут осуществить сплав по горным рекам, а также отправиться на экскурсии на острова Святого Николая или Богородицы на Рифе, в пещеру Джаловича.





Абхазия – страна, не требующая получения визы и идеально подходящая для спокойного семейного отдыха. Черное море в августе очень теплое, а средняя температура воздуха составляет около +30 градусов. Среди популярных достопримечательностей заслуживают внимание село Лыхны, славящееся изготовлением вина под таким же названием, исторические развалины города Питиунт, озеро Рица.





Болгария – страна, которая отлично подойдет для отдыха с детьми, поскольку многие курорты Черного моря, расположенные здесь, ориентированы именно на это направление. Однако посещение этой страны требует открытия национальной или шенгенской визы. Особой популярностью среди туристов пользуются курорты Золотые пески, Бургас, Солнечный Берег, Святой Влас.





Вьетнам – страна, которую можно посетить без визы, при этом пребывать в ней разрешается до 45 дней. Курорты Фантьет, Фукуок, Нячанг, Дананг находятся на побережье Южно-Китайского моря, вода в котором прогревается в августе до +30 градусов. Любители исторических достопримечательностей смогут посетить мавзолей Хо Ши Мина, полюбоваться на статуи Христа и Будды, поражающие своими размерами.





Китай – для посещения этой страны нужна виза, однако, если приехать сразу на остров Хайнань или отправиться в путешествие в составе туристической группы, она не потребуется. Погода на курортах этой страны в летний сезон преимущественно дождливая, что характерно и для августа, однако в этом месяце море и температура воздуха становятся максимально комфортными. Китай славится многочисленными пляжами с белым песком. Вниманию туристов предлагаются достопримечательности, которые будут интересны как взрослым (Остров обезьян, термальные источники Банлин, Наньшань с храмами, лес Янода с тропиками), так и детям (Остров пиратов и легенд, "Парк динозавров").





Шри-Ланка – страна, требующая оформления визы, но ее можно получить бесплатно прямо на месте, после прибытия в аэропорт. Море в августе здесь прогревается до +30-32 градусов, однако при выборе пляжа стоит учитывать такие факторы как наличие кораллов и сильных волн. К числу популярных развлечений относятся экскурсии на чайные плантации и посещение заповедников.





Итог

Вот вы и узнали, где отдохнуть в августе 2025 года в России и за границей. Вы сможете подобрать для себя вариант в соответствии со своими финансовыми возможностями и предпочтениями. Выбор за вами – будь то спокойный семейный отдых с детьми или активное времяпровождение.