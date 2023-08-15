Благоприятные дни для стрижки на июль 2023 года

Лунный календарь на июль 2023 года поможет выбрать самые благоприятные дни для стрижки. С помощью рекомендаций астрологов удастся добиться хорошего результата от посещения мастера и сохранить здоровый вид волос.

Как Луна влияет на состояние волос

Каждая женщина сталкивалась с ситуацией, когда одинаковые косметические процедуры давали совершенно разный результат. Астрологи уверены, что причиной этому является Луна. Энергетика ночного светила может помогать или мешать в повседневных делах. Космическое влияние меняется на различных этапах лунного цикла.

Прогнозы астрологов помогают использовать энергетику Луны в своих целях. Можно добиться отличного результата, выбирая наиболее удачные дни для проведения косметических процедур. А для определения таких дат следует разобраться, в каких фазах влияние Луны будет благоприятным:

Растущая (1-2, 18-31 июля) . Положительная динамика роста энергетического потенциала приводит к активизации жизненных процессов в организме человека. В результате этого волосы начинают расти быстрее. Следует помнить, что процессы роста требуют больших затрат энергии и питательных микроэлементов. Для сохранения здорового вида волос необходимо усилить уход и использовать специализированные составы.

. Положительная динамика роста энергетического потенциала приводит к активизации жизненных процессов в организме человека. В результате этого волосы начинают расти быстрее. Следует помнить, что процессы роста требуют больших затрат энергии и питательных микроэлементов. Для сохранения здорового вида волос необходимо усилить уход и использовать специализированные составы. Убывающая (4-16 июля) . Снижение энергетического влияния провоцирует организм к накоплению питательных веществ и снижению затрат. Изменение процессов отражается на состоянии волос и скорости роста. Рекомендуется сосредоточить усилия на укреплении корней, восстановлении и лечении.

. Снижение энергетического влияния провоцирует организм к накоплению питательных веществ и снижению затрат. Изменение процессов отражается на состоянии волос и скорости роста. Рекомендуется сосредоточить усилия на укреплении корней, восстановлении и лечении. Полнолуние (3 июля) . Данная фаза – энергетический пик лунного цикла, который благоприятно сказывается на состоянии волос и кожи головы. В этот день можно проводить даже самые смелые эксперименты с прическами. Любые перемены стиля окажутся успешными и хорошо отразятся на внешнем виде волос. А вот менять шампуни и средства для ухода не рекомендовано: организм может негативно отреагировать на новые ингредиенты.

. Данная фаза – энергетический пик лунного цикла, который благоприятно сказывается на состоянии волос и кожи головы. В этот день можно проводить даже самые смелые эксперименты с прическами. Любые перемены стиля окажутся успешными и хорошо отразятся на внешнем виде волос. А вот менять шампуни и средства для ухода не рекомендовано: организм может негативно отреагировать на новые ингредиенты. Новолуние (17 июля). Самый энергетически слабый день лунного цикла. Любые попытки сделать прическу или провести сложные косметические процедуры не дадут желаемого результата. Напротив, из-за ослабленного состояния организма внешнее воздействие окажет негативное влияние на волосы.

Читайте также: Благоприятные дни для косметических процедур в июле 2023 года

Благоприятные дни для стрижки в июле 2023 года

Чтобы косметические процедуры всегда давали хороший результат, а прическа радовала и приносила удовольствие, следует выбирать самое удачное время для визита к парикмахеру. Астрологи при составлении прогнозов учитывают многие параметры, и одним из самых главных является положение Луны относительно зодиакальных созвездий.

В июле 2023 года будут такие благоприятные дни для стрижки:

Полнолуние (3 июля) . Этот день считается астрологами наиболее благоприятным для посещения парикмахерского салона. В полнолуние можно смело делать сложные стрижки и проводить процедуры по уходу. Волосы «положительно воспримут» любые изменения в стиле. Однако необходима осторожность при выборе составов: организм может негативно отреагировать на незнакомые ингредиенты.

. Этот день считается астрологами наиболее благоприятным для посещения парикмахерского салона. В полнолуние можно смело делать сложные стрижки и проводить процедуры по уходу. Волосы «положительно воспримут» любые изменения в стиле. Однако необходима осторожность при выборе составов: организм может негативно отреагировать на незнакомые ингредиенты. Луна в Козероге (4, 30, 31 июля) . Удачное время для решения проблем с волосами. Даже небольшая стрижка или подравнивание кончиков улучшат внешний вид. Волосы будут лучше расти, пропадет ломкость.

. Удачное время для решения проблем с волосами. Даже небольшая стрижка или подравнивание кончиков улучшат внешний вид. Волосы будут лучше расти, пропадет ломкость. Луна в Тельце (11, 12 июля) . Визит к парикмахеру окажет лечебное и укрепляющее влияние на волосы и кожу головы. При выполнении процедур нужно с осторожностью выбирать составы. Средства на основе химических ингредиентов могут нанести очень большой вред. Если нет уверенности в безопасности выбранного состава, лучше ограничиться стрижкой.

. Визит к парикмахеру окажет лечебное и укрепляющее влияние на волосы и кожу головы. При выполнении процедур нужно с осторожностью выбирать составы. Средства на основе химических ингредиентов могут нанести очень большой вред. Если нет уверенности в безопасности выбранного состава, лучше ограничиться стрижкой. Луна во Льве (18, 19, 20 июля) . Знак положительной энергетики. Решение внести изменения в стиль хорошо отразится на общем самочувствии и настроении. Допускаются даже кардинальные перемены – резкий переход от длинных причесок к коротким, осветление.

. Знак положительной энергетики. Решение внести изменения в стиль хорошо отразится на общем самочувствии и настроении. Допускаются даже кардинальные перемены – резкий переход от длинных причесок к коротким, осветление. Луна в Деве (21, 22 июля). Очень благоприятный знак для стрижек. В эти дни допускаются любые манипуляции: сложные стрижки, химическая завивка, окрашивание. Можно менять составы по уходу и шампуни. Даже агрессивные ингредиенты не смогут нанести существенного вреда и не повлияют на здоровый вид волос.

Астрологи рекомендуют при выборе даты для стрижки учитывать сразу несколько факторов влияния. Сочетая фазы лунного цикла и знаки зодиака, можно добиться самых лучших результатов. Напоминаем, что при растущей Луне волосы отрастают быстрее, но становятся более ломкими. В убывающей фазе стрижка будет дольше держать форму.

Неблагоприятные дни для стрижки в июле 2023 года

Записываясь на сеанс к парикмахеру, важно не навредить волосам. А для этого необходимо учитывать не только благоприятные дни, но и неблагоприятные. В периоды негативного влияния Луны косметические процедуры противопоказаны, они могут нанести очень большой вред не только волосам, но и общему здоровью.

В июле 2023 года ожидаются следующие неблагоприятные периоды:

​

Луна в Водолее (5, 6 июля) . Самый неблагоприятный знак зодиака для перемен в стиле. Стрижка и окрашивание приведут к ухудшению здоровья волос, ломкости и выпадению. Не рекомендуется без крайней необходимости посещать парикмахера, а если это произошло, то ограничиться небольшой коррекцией.

. Самый неблагоприятный знак зодиака для перемен в стиле. Стрижка и окрашивание приведут к ухудшению здоровья волос, ломкости и выпадению. Не рекомендуется без крайней необходимости посещать парикмахера, а если это произошло, то ограничиться небольшой коррекцией. Луна в Рыбах (7, 8 июля) . Процедуры, проведенные в водном знаке зодиака, окажутся неэффективными и доставят много проблем в будущем. После визита к мастеру появится сухость кожи, перхоть и себорея. Нельзя менять шампуни и средства для ухода, это лишь усилит негативный эффект.

. Процедуры, проведенные в водном знаке зодиака, окажутся неэффективными и доставят много проблем в будущем. После визита к мастеру появится сухость кожи, перхоть и себорея. Нельзя менять шампуни и средства для ухода, это лишь усилит негативный эффект. Луна в Овне (9, 10 июля) . Дни сильной отрицательной энергетики. Даже небольшая стрижка может негативно повлиять на самочувствие, привести к ослаблению иммунитета и появлению опасных заболеваний.

. Дни сильной отрицательной энергетики. Даже небольшая стрижка может негативно повлиять на самочувствие, привести к ослаблению иммунитета и появлению опасных заболеваний. Новолуние (17 июля) . Один из самых неблагоприятных дней в лунном календаре. Острый недостаток энергии негативно сказывается на состоянии волос, а дополнительный стресс в виде стрижки лишь усиливает этот эффект. Проводить процедуры в этот день нежелательно.

. Один из самых неблагоприятных дней в лунном календаре. Острый недостаток энергии негативно сказывается на состоянии волос, а дополнительный стресс в виде стрижки лишь усиливает этот эффект. Проводить процедуры в этот день нежелательно. Луна в Весах (24, 25 июля). Посещение парикмахера чревато снижением денежной энергетики. И чем сильнее будут перемены в стиле, тем хуже это отразится на материальном положении.

Читайте также: Благоприятные дни для маникюра в июле 2023 года

Подведем итог

Астрологи составили прогноз на июль 2023 года и сообщили, какие дни будут благоприятными для стрижки. Выполнение процедур по лунному календарю поможет укрепить здоровье волос, привлечь удачу на свою сторону, а также избежать многих проблем в ближайшем будущем.

Фото Клео.ру