Благоприятные дни для стрижки на июль 2023 года

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Лунный календарь на июль 2023 года. Благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки.

Лунный календарь на июль 2023 года поможет выбрать самые благоприятные дни для стрижки. С помощью рекомендаций астрологов удастся добиться хорошего результата от посещения мастера и сохранить здоровый вид волос.

Как Луна влияет на состояние волос

Каждая женщина сталкивалась с ситуацией, когда одинаковые косметические процедуры давали совершенно разный результат. Астрологи уверены, что причиной этому является Луна. Энергетика ночного светила может помогать или мешать в повседневных делах. Космическое влияние меняется на различных этапах лунного цикла.

Прогнозы астрологов помогают использовать энергетику Луны в своих целях. Можно добиться отличного результата, выбирая наиболее удачные дни для проведения косметических процедур. А для определения таких дат следует разобраться, в каких фазах влияние Луны будет благоприятным:

  • Растущая (1-2, 18-31 июля). Положительная динамика роста энергетического потенциала приводит к активизации жизненных процессов в организме человека. В результате этого волосы начинают расти быстрее. Следует помнить, что процессы роста требуют больших затрат энергии и питательных микроэлементов. Для сохранения здорового вида волос необходимо усилить уход и использовать специализированные составы.
  • Убывающая (4-16 июля). Снижение энергетического влияния провоцирует организм к накоплению питательных веществ и снижению затрат. Изменение процессов отражается на состоянии волос и скорости роста. Рекомендуется сосредоточить усилия на укреплении корней, восстановлении и лечении.
  • Полнолуние (3 июля). Данная фаза – энергетический пик лунного цикла, который благоприятно сказывается на состоянии волос и кожи головы. В этот день можно проводить даже самые смелые эксперименты с прическами. Любые перемены стиля окажутся успешными и хорошо отразятся на внешнем виде волос. А вот менять шампуни и средства для ухода не рекомендовано: организм может негативно отреагировать на новые ингредиенты.
  • Новолуние (17 июля). Самый энергетически слабый день лунного цикла. Любые попытки сделать прическу или провести сложные косметические процедуры не дадут желаемого результата. Напротив, из-за ослабленного состояния организма внешнее воздействие окажет негативное влияние на волосы.

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Благоприятные дни для стрижки в июле 2023 года

Чтобы косметические процедуры всегда давали хороший результат, а прическа радовала и приносила удовольствие, следует выбирать самое удачное время для визита к парикмахеру. Астрологи при составлении прогнозов учитывают многие параметры, и одним из самых главных является положение Луны относительно зодиакальных созвездий.

В июле 2023 года будут такие благоприятные дни для стрижки:

  • Полнолуние (3 июля). Этот день считается астрологами наиболее благоприятным для посещения парикмахерского салона. В полнолуние можно смело делать сложные стрижки и проводить процедуры по уходу. Волосы «положительно воспримут» любые изменения в стиле. Однако необходима осторожность при выборе составов: организм может негативно отреагировать на незнакомые ингредиенты.
  • Луна в Козероге (4, 30, 31 июля). Удачное время для решения проблем с волосами. Даже небольшая стрижка или подравнивание кончиков улучшат внешний вид. Волосы будут лучше расти, пропадет ломкость.
  • Луна в Тельце (11, 12 июля). Визит к парикмахеру окажет лечебное и укрепляющее влияние на волосы и кожу головы. При выполнении процедур нужно с осторожностью выбирать составы. Средства на основе химических ингредиентов могут нанести очень большой вред. Если нет уверенности в безопасности выбранного состава, лучше ограничиться стрижкой.
  • Луна во Льве (18, 19, 20 июля). Знак положительной энергетики. Решение внести изменения в стиль хорошо отразится на общем самочувствии и настроении. Допускаются даже кардинальные перемены – резкий переход от длинных причесок к коротким, осветление.
  • Луна в Деве (21, 22 июля). Очень благоприятный знак для стрижек. В эти дни допускаются любые манипуляции: сложные стрижки, химическая завивка, окрашивание. Можно менять составы по уходу и шампуни. Даже агрессивные ингредиенты не смогут нанести существенного вреда и не повлияют на здоровый вид волос.
Астрологи рекомендуют при выборе даты для стрижки учитывать сразу несколько факторов влияния. Сочетая фазы лунного цикла и знаки зодиака, можно добиться самых лучших результатов. Напоминаем, что при растущей Луне волосы отрастают быстрее, но становятся более ломкими. В убывающей фазе стрижка будет дольше держать форму.

Неблагоприятные дни для стрижки в июле 2023 года

Записываясь на сеанс к парикмахеру, важно не навредить волосам. А для этого необходимо учитывать не только благоприятные дни, но и неблагоприятные. В периоды негативного влияния Луны косметические процедуры противопоказаны, они могут нанести очень большой вред не только волосам, но и общему здоровью.

В июле 2023 года ожидаются следующие неблагоприятные периоды:

  • Луна в Водолее (5, 6 июля). Самый неблагоприятный знак зодиака для перемен в стиле. Стрижка и окрашивание приведут к ухудшению здоровья волос, ломкости и выпадению. Не рекомендуется без крайней необходимости посещать парикмахера, а если это произошло, то ограничиться небольшой коррекцией.
  • Луна в Рыбах (7, 8 июля). Процедуры, проведенные в водном знаке зодиака, окажутся неэффективными и доставят много проблем в будущем. После визита к мастеру появится сухость кожи, перхоть и себорея. Нельзя менять шампуни и средства для ухода, это лишь усилит негативный эффект.
  • Луна в Овне (9, 10 июля). Дни сильной отрицательной энергетики. Даже небольшая стрижка может негативно повлиять на самочувствие, привести к ослаблению иммунитета и появлению опасных заболеваний.
  • Новолуние (17 июля). Один из самых неблагоприятных дней в лунном календаре. Острый недостаток энергии негативно сказывается на состоянии волос, а дополнительный стресс в виде стрижки лишь усиливает этот эффект. Проводить процедуры в этот день нежелательно.
  • Луна в Весах (24, 25 июля). Посещение парикмахера чревато снижением денежной энергетики. И чем сильнее будут перемены в стиле, тем хуже это отразится на материальном положении.

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Подведем итог

Астрологи составили прогноз на июль 2023 года и сообщили, какие дни будут благоприятными для стрижки. Выполнение процедур по лунному календарю поможет укрепить здоровье волос, привлечь удачу на свою сторону, а также избежать многих проблем в ближайшем будущем.

 

Фото Клео.ру

Станислав Полупанов

Астролог

 

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