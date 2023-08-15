Благоприятные дни для косметических процедур в июле 2023 года

Когда лучше всего делать косметические процедуры по лунному календарю в июле 2023 года: самые благоприятные и неблагоприятные дни, таблица.
Астрологи уверены, что многие повседневные дела могут оказаться успешнее, если их выполнять в правильное время. Лунный календарь на июль 2023 года указывает на самые благоприятные дни для косметических процедур.
Косметические процедуры по фазам Луны в июле 2023
Луна является одним из самых важных небесных тел для нашей планеты. Помимо физических процессов, которые может наблюдать ежедневно каждый человек, лунное влияние затрагивает и энергетические потоки. Это, в свою очередь, отражается на работе организма и общем самочувствии. Астрологи уверены, что на различных этапах лунного цикла жизненные процессы проходят с разной скоростью, меняется восприимчивость к определенному вмешательству.
Для повышения эффективности косметических процедур следует изучить, в каких фазах Луны их стоит проводить, а когда лучше избегать визитов к косметологу:
- Растущая (1-2, 18-31 июля). В этот период отмечается положительная динамика роста энергии. В организме происходит активизация жизненных процессов, ускоряется обмен веществ и обновление клеток. Функции защиты и восстановления также усиливаются. Фаза роста будет благоприятной для большинства косметических процедур, включая массажи и использование масок.
- Убывающая (4-16 июля). Постепенное снижение энергетического потенциала провоцирует организм накапливать питательные вещества и избавляться от всего лишнего. В результате процедуры, направленные на очищение кожи и устранение различных косметических дефектов, окажутся наиболее эффективными. Убывающая Луна также считается благоприятным периодом для плановых медицинских, косметических и пластических операций.
- Полнолуние (3 июля). Несмотря на максимальный уровень лунной энергетики, фаза считается крайне неблагоприятной для косметических процедур. Организм сильно восприимчив к любому воздействию и может дать нестандартную реакцию. Чувствительность будет также усиленной, поэтому некоторые процедуры окажутся болезненными.
- Новолуние (17 июля). Энергетические силы организма находятся на минимуме, в результате чего большинство действий не дадут желаемого эффекта или нанесут вред. Чтобы избежать неприятных последствий, астрологи рекомендуют перенести визит к косметологу на другое время.
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Благоприятные дни для косметических процедур в июле 2023
Косметические процедуры будут полезными и приятными, если проводить их строго в благоприятные дни. Но при планировании визита в салон красоты необходимо учитывать и неблагоприятное время, иначе все усилия окажутся бесполезными и затратными, а в некоторых случаях – опасными для здоровья. Астрологи составили прогнозы и предлагают узнать, на какие даты стоит планировать процедуры.
Действия, которые можно выполнить своими руками и в домашних условиях, стоит планировать на 4, 13, 14, 19, 25, 29 и 30 июля. Простые косметические процедуры пройдут успешно и с большой результативностью. Однако сложные мероприятия и использование новых средств для ухода за кожей лучше не проводить.
Оставшиеся дни месяца являются нейтральными. Лунное влияние на организм человека будет минимальным, существенных изменений в результативности косметических процедур не ожидается. Любые действия следует проводить на свой страх и риск.
Когда лучше делать косметические процедуры по лунному календарю в июле 2023
При планировании сложных и ответственных мероприятий необходимо учитывать все возможные риски и факторы влияния. По мнению астрологов, к таким относится и положение Луны относительно зодиакальных созвездий.
Таблица ниже показывает, какие дни будут благоприятными для косметических процедур по лунному календарю на июль 2023 года с учетом всех дополнительных факторов.
|
Дата
|
Знак зодиака
|
Фазы Луны
|
Советы по проведению косметических процедур
|
1
|
Стрелец
|
Растущая
|
Неудачное время для экспериментов с кремами и чистящими составами. Возможна аллергическая реакция на незнакомые ингредиенты.
|
2
|
3
|
Козерог
|
Полнолуние
|
Неблагоприятный день. Организм может отреагировать нестандартно, а сами процедуры окажутся болезненными.
|
4
|
Убывающая
|
Удачное время, чтобы заняться чисткой лица. Эффективность питательных и увлажняющих масок сильно повысится.
|
5
|
Водолей
|
Знак нейтрального влияния. Влияние ночного светила на результативность косметических процедур будет минимальным.
|
6
|
7
|
Рыбы
|
В эти дни повышается чувствительность кожи к внешнему воздействию. В результате большинство манипуляций могут доставлять болезненные ощущения.
|
8
|
9
|
Овен
|
Хорошие дни для дам, которые планировали посетить сеансы фито- и ароматерапии. Нельзя прокалывать кожу, это приведет к попаданию инфекции и заражению.
|
10
|
11
|
Телец
|
Звезды указывают на благоприятные дни для ухода за лицом и удаления имеющихся дефектов. Можно наносить перманентный макияж.
|
12
|
13
|
Близнецы
|
Знак нейтрального влияния. Влияние ночного светила на результативность косметических процедур будет минимальным.
|
14
|
15
|
16
|
Рак
|
Уход за лицом будет наиболее эффективным.
|
17
|
Новолуние
|
Крайне неблагоприятный день для любых действий.
|
18
|
Лев
|
Растущая
|
Самый благоприятный знак. Звезды указывают на успех в любых процедурах. Следует планировать на эти даты самые сложные работы.
|
19
|
20
|
21
|
Дева
|
Хорошее время для нанесения питательных и увлажняющих масок.
|
22
|
23
|
Весы
|
Знак нейтрального влияния. Влияние ночного светила на результативность косметических процедур будет минимальным.
|
24
|
25
|
26
|
Скорпион
|
Астрологи рекомендуют уделить время уходу за кожей в районе шеи и декольте. Допускаются небольшие эксперименты со средствами для ухода.
|
27
|
28
|
Стрелец
|
Организм будет негативно реагировать на незнакомые ингредиенты в составе средств для ухода.
|
29
|
30
|
Козерог
|
Хорошие дни для борьбы с целлюлитом и применения обертываний.
|
31
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Подведем итог
Лунный календарь на июль 2023 года сообщает, когда лучше всего делать косметические процедуры. Советы астрологов помогут добиться максимального результата.
Фото Клео.ру