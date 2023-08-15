Благоприятные дни для косметических процедур в июле 2023 года

Астрологи уверены, что многие повседневные дела могут оказаться успешнее, если их выполнять в правильное время. Лунный календарь на июль 2023 года указывает на самые благоприятные дни для косметических процедур.

Косметические процедуры по фазам Луны в июле 2023

Луна является одним из самых важных небесных тел для нашей планеты. Помимо физических процессов, которые может наблюдать ежедневно каждый человек, лунное влияние затрагивает и энергетические потоки. Это, в свою очередь, отражается на работе организма и общем самочувствии. Астрологи уверены, что на различных этапах лунного цикла жизненные процессы проходят с разной скоростью, меняется восприимчивость к определенному вмешательству.

Для повышения эффективности косметических процедур следует изучить, в каких фазах Луны их стоит проводить, а когда лучше избегать визитов к косметологу:

Растущая (1-2, 18-31 июля) . В этот период отмечается положительная динамика роста энергии. В организме происходит активизация жизненных процессов, ускоряется обмен веществ и обновление клеток. Функции защиты и восстановления также усиливаются. Фаза роста будет благоприятной для большинства косметических процедур, включая массажи и использование масок.

. В этот период отмечается положительная динамика роста энергии. В организме происходит активизация жизненных процессов, ускоряется обмен веществ и обновление клеток. Функции защиты и восстановления также усиливаются. Фаза роста будет благоприятной для большинства косметических процедур, включая массажи и использование масок. Убывающая (4-16 июля) . Постепенное снижение энергетического потенциала провоцирует организм накапливать питательные вещества и избавляться от всего лишнего. В результате процедуры, направленные на очищение кожи и устранение различных косметических дефектов, окажутся наиболее эффективными. Убывающая Луна также считается благоприятным периодом для плановых медицинских, косметических и пластических операций.

. Постепенное снижение энергетического потенциала провоцирует организм накапливать питательные вещества и избавляться от всего лишнего. В результате процедуры, направленные на очищение кожи и устранение различных косметических дефектов, окажутся наиболее эффективными. Убывающая Луна также считается благоприятным периодом для плановых медицинских, косметических и пластических операций. Полнолуние (3 июля) . Несмотря на максимальный уровень лунной энергетики, фаза считается крайне неблагоприятной для косметических процедур. Организм сильно восприимчив к любому воздействию и может дать нестандартную реакцию. Чувствительность будет также усиленной, поэтому некоторые процедуры окажутся болезненными.

. Несмотря на максимальный уровень лунной энергетики, фаза считается крайне неблагоприятной для косметических процедур. Организм сильно восприимчив к любому воздействию и может дать нестандартную реакцию. Чувствительность будет также усиленной, поэтому некоторые процедуры окажутся болезненными. Новолуние (17 июля). Энергетические силы организма находятся на минимуме, в результате чего большинство действий не дадут желаемого эффекта или нанесут вред. Чтобы избежать неприятных последствий, астрологи рекомендуют перенести визит к косметологу на другое время.

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Благоприятные дни для косметических процедур в июле 2023

Косметические процедуры будут полезными и приятными, если проводить их строго в благоприятные дни. Но при планировании визита в салон красоты необходимо учитывать и неблагоприятное время, иначе все усилия окажутся бесполезными и затратными, а в некоторых случаях – опасными для здоровья. Астрологи составили прогнозы и предлагают узнать, на какие даты стоит планировать процедуры.

Самыми подходящими днями для похода в салон красоты станут 18, 20, 21, 22, 23 и 24 июля. Положительная лунная энергетика в такие моменты окажется наиболее высокой. Можно смело планировать косметические процедуры любого уровня сложности, включая уколы красоты и пластические операции.

Действия, которые можно выполнить своими руками и в домашних условиях, стоит планировать на 4, 13, 14, 19, 25, 29 и 30 июля. Простые косметические процедуры пройдут успешно и с большой результативностью. Однако сложные мероприятия и использование новых средств для ухода за кожей лучше не проводить.

Наиболее неблагоприятными датами для посещения косметолога будут 2, 3, 5, 17, 28 и 31 июля. Положение звезд указывает на возможные проблемы. Косметические процедуры будут малоэффективными, а в некоторых случаях даже опасными для здоровья. Астрологи рекомендуют избегать любых действий и принятия сложных решений.

Оставшиеся дни месяца являются нейтральными. Лунное влияние на организм человека будет минимальным, существенных изменений в результативности косметических процедур не ожидается. Любые действия следует проводить на свой страх и риск.

Когда лучше делать косметические процедуры по лунному календарю в июле 2023

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При планировании сложных и ответственных мероприятий необходимо учитывать все возможные риски и факторы влияния. По мнению астрологов, к таким относится и положение Луны относительно зодиакальных созвездий.

Таблица ниже показывает, какие дни будут благоприятными для косметических процедур по лунному календарю на июль 2023 года с учетом всех дополнительных факторов.

Дата Знак зодиака Фазы Луны Советы по проведению косметических процедур 1 Стрелец Растущая Неудачное время для экспериментов с кремами и чистящими составами. Возможна аллергическая реакция на незнакомые ингредиенты. 2 3 Козерог Полнолуние Неблагоприятный день. Организм может отреагировать нестандартно, а сами процедуры окажутся болезненными. 4 Убывающая Удачное время, чтобы заняться чисткой лица. Эффективность питательных и увлажняющих масок сильно повысится. 5 Водолей Знак нейтрального влияния. Влияние ночного светила на результативность косметических процедур будет минимальным. 6 7 Рыбы В эти дни повышается чувствительность кожи к внешнему воздействию. В результате большинство манипуляций могут доставлять болезненные ощущения. 8 9 Овен Хорошие дни для дам, которые планировали посетить сеансы фито- и ароматерапии. Нельзя прокалывать кожу, это приведет к попаданию инфекции и заражению. 10 11 Телец Звезды указывают на благоприятные дни для ухода за лицом и удаления имеющихся дефектов. Можно наносить перманентный макияж. 12 13 Близнецы Знак нейтрального влияния. Влияние ночного светила на результативность косметических процедур будет минимальным. 14 15 16 Рак Уход за лицом будет наиболее эффективным. 17 Новолуние Крайне неблагоприятный день для любых действий. 18 Лев Растущая Самый благоприятный знак. Звезды указывают на успех в любых процедурах. Следует планировать на эти даты самые сложные работы. 19 20 21 Дева Хорошее время для нанесения питательных и увлажняющих масок. 22 23 Весы Знак нейтрального влияния. Влияние ночного светила на результативность косметических процедур будет минимальным. 24 25 26 Скорпион Астрологи рекомендуют уделить время уходу за кожей в районе шеи и декольте. Допускаются небольшие эксперименты со средствами для ухода. 27 28 Стрелец Организм будет негативно реагировать на незнакомые ингредиенты в составе средств для ухода. 29 30 Козерог Хорошие дни для борьбы с целлюлитом и применения обертываний. 31

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Подведем итог

Лунный календарь на июль 2023 года сообщает, когда лучше всего делать косметические процедуры. Советы астрологов помогут добиться максимального результата.

Фото Клео.ру