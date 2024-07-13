"Мгновенно влюбляют в себя": названы три самых привлекательных знака зодиака

"Вот иду я красивая по улице, а мужики вокруг так и падают, так и падают... И сами в штабеля укладываются!" – кто не мечтал, как и героиня популярного фильма "Девчата" Тося Кислицына, стать разбивательницей мужских сердец? Кажется, что это за гранью реальности? Однако некоторые представители зодиакальной системы могут похвастаться такими результатами. Названы три знака, которым стоит появиться в компании, как все внимание противоположного пола будет приковано именно к ним.

Самый открытый и легкий на подъем Овен не может не влюблять в себя своей открытостью и энергией. Жизнерадостность и желание дарить людям вокруг веселье буквально манит противоположный пол. Да и сами Овны, впрочем, готовы к любви и будут всю, без остатка отдавать ее своему партнеру.

Невозможно не влюбиться в доброго и милого Рака. Попадая в компанию этого знака зодиака, сразу становится уютно и тепло, как дома. Раки всегда поддержат, выслушают и дадут совет, который растопит сердечко любого. Именно за это все любят людей, рожденных под этим созвездием.

Беззаботные и светящиеся изнутри Близнецы способны покорить любого. Именно в компании этого знака зодиака проходят самые душевные вечеринки, и подружиться с ними хотят многие. Не влюбиться в бьющих жизнерадостностью Близнецов просто не получится. Однако вам придется постараться, если вы хотите заполучить девушку, рожденную под этим знаком зодиака. Она сначала проверит вас на прочность. А вот мужчина-Близнецы день за днем будет покорять интеллектом и чувством юмора.

Ранее нумеролог рассказал, что нельзя делать согласно дате рождения.