Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Киркоров сделал скандальное заявление о второй семье и детях мужа Алсу: как такое возможно?Киркоров сделал скандальное заявление о второй семье и детях мужа Алсу: как такое возможно? Как получить заем онлайнКак получить заем онлайн В Сеть утекли снимки изменившейся от рака Заворотнюк: такой актрису никто не виделВ Сеть утекли снимки изменившейся от рака Заворотнюк: такой актрису никто не видел Кольцо на безымянном пальце и долгожданное счастье: Решетова поделилась снимком с любимымКольцо на безымянном пальце и долгожданное счастье: Решетова поделилась снимком с любимым

Лента новостей

Суббота 13 июля

09:00"Мгновенно влюбляют в себя": названы три самых привлекательных знака зодиака 06:00Какие домашние средства для поддержания здоровья зубов и десен существуют? 04:00"Ангелы-хранители ведут за руку": названы три знака зодиака, которым помогают высшие силы 01:00Седокова рассказала россиянкам, как правильно соблазнять мужчин: "Доброта, попа и белье" 23:03Как облегчить боль и снять отек после укуса осы: полезные советы 20:41Лунный календарь здоровья на сентябрь 2024 года 18:00Вот что стало известно о будущем муже Алсу: после развода с Абрамовым наконец будет счастлива 16:50Иглоукалывание: польза и вред, медицинские показания к процедуре 16:30Популярный певец остался без песен, которые писал 30 лет: не помог даже суд 14:30Муцениеце лишилась детей еще до суда: сын и дочь со слезами на глазах отправились к отцу 13:3012-летняя дочь Джигана и Самойловой сбежала из дома: отказывается от денег родителей 11:30Лазарев раскрыл личность знойной брюнетки, которую засняли в его объятьях: "Это роман" 10:30Больше не по карману: легендарный замок Пугачевой зарастает из-за экономии певицы 08:50Бросила мужа и вернулась к бывшему? Нюша проговорилась об отношениях с Егором Кридом 04:00Вот какое будущее ждет Пугачеву, которая собралась разводиться с Галкиным*: "Сама утопла" 01:00Диета капибар: диетолог рассказал, как скинуть 8 кг за месяц 22:29Бывшая жена призналась в подлом поступке по отношению к Мамаеву 20:27Григорьев-Апполонов раскрыл тайну названия группы "Иванушки International" 19:39Благоприятные дни для свадьбы в сентябре 2024 года 19:30"Скорая помощь": Что делать если выпадают ресницы, а брови не растут 18:00Разоблаченная Волочкова честно призналась в связи с Абрамовым: "Еще до того, как он был с Алсу" 16:30Опять показывает бедра: Ольга Бузова разделась за границей перед съемками 14:30Счастливый Дава готовится стать отцом: Мари Краймбрери беременна? 13:30Семенович рассказала, чем соблазняла своего женатого бойфренда: "Он был поражен" 11:30Были лучшими подругами: в Сеть попала трогательная переписка Алсу и Решетовой 10:30Раскрыто имя нового жениха Виктории Бони — богатый и известный на весь мир 08:50Тревожные новости об Алле Пугачевой переполошили поклонников: "Первые признаки деменции" 06:31Кардамон: полезные свойства и возможный вред для организма 04:00Пора готовить мешки для денег: звезды выбрали три знака зодиака, которых ждет финансовый успех 01:0057-летняя Штурм устроила полуголые пляски на общественном пляже: мужчины хватаются за голову 23:21Магнитные бури в сентябре 2024 года 22:24Уехавшая из России Поргина похвасталась большой пенсией: Хочется веселья 20:49Беременная Погребняк сообщила о нападении голого извращенца: Решила рассмотреть 18:00Бежавший за границу Сафонов пытается искоренить в себе все русское: а ведь был таким красавцем 16:30Устал скитаться по Европе: отвернувшийся от России Меладзе просится обратно 14:30Намеренно целился в окна вдовы? Стало известно, кто расстрелял квартиру Дианы Гурцкая 13:30Вероника Степанова угрожает подавшей на нее заявление Решетовой: "Скоро всплывут фото" 12:29Летний спортивный стиль 2024: обзор актуальных тенденций и базовых предметов гардероба 11:30Бабкина вышла в свет с молодым певцом после слухов о разрыве: обнимал ее и шептал на ушко 10:31Сама не без греха: стало известно, что еще не разведенная Алсу живет с любовником 08:34Счастливая Брухунова показала округлившийся животик: Петросян снова станет папой? 04:00Онкобольная Кейт Миддлтон с тяжелым сердцем сделала заявление: "Карьера подходит к концу" 01:01"Самая опасная опухоль": Малышева рассказала, какой рак провоцирует гель-лак 23:47Гороскоп для женщины Рыбы на сентябрь 2024 года 22:01"Он ей должен": Лопес намерена отобрать половину состояния Аффлека после развода 20:08"Знаю, как она страдала": Кудрявцева назвала имя любовницы мужа Алсу 19:53Крупа маш: польза и вред для организма 18:00Билан унизил рабочего за пустяковую ошибку на глазах у толпы фанатов: обматерил при всех 16:34Гороскоп на сентябрь 2024 года для женщины Водолей 16:30Пользователей Сети шокировало то, что сделала с собой дочь Волочковой: пошла по стопам матери
1370
800
true

"Мгновенно влюбляют в себя": названы три самых привлекательных знака зодиака

Этим представителям гороскопа больше всего везет в любви.

"Вот иду я красивая по улице, а мужики вокруг так и падают, так и падают... И сами в штабеля укладываются!" – кто не мечтал, как и героиня популярного фильма "Девчата" Тося Кислицына, стать разбивательницей мужских сердец? Кажется, что это за гранью реальности? Однако некоторые представители зодиакальной системы могут похвастаться такими результатами. Названы три знака, которым стоит появиться в компании, как все внимание противоположного пола будет приковано именно к ним. 

Самый открытый и легкий на подъем Овен не может не влюблять в себя своей открытостью и энергией. Жизнерадостность и желание дарить людям вокруг веселье буквально манит противоположный пол. Да и сами Овны, впрочем, готовы к любви и будут всю, без остатка отдавать ее своему партнеру. 

Невозможно не влюбиться в доброго и милого Рака. Попадая в компанию этого знака зодиака, сразу становится уютно и тепло, как дома. Раки всегда поддержат, выслушают и дадут совет, который растопит сердечко любого. Именно за это все любят людей, рожденных под этим созвездием. 

Беззаботные и светящиеся изнутри Близнецы способны покорить любого. Именно в компании этого знака зодиака проходят самые душевные вечеринки, и подружиться с ними хотят многие. Не влюбиться в бьющих жизнерадостностью Близнецов просто не получится. Однако вам придется постараться, если вы хотите заполучить девушку, рожденную под этим знаком зодиака. Она сначала проверит вас на прочность. А вот мужчина-Близнецы день за днем будет покорять интеллектом и чувством юмора. 

Ранее нумеролог рассказал, что нельзя делать согласно дате рождения. 

13 июля 2024, 09:00
Фото: freepik.com
Редакция
Клео.ру✓ Надежный источник

"Ангелы-хранители ведут за руку": названы три знака зодиака, которым помогают высшие силы

"Ангелы-хранители ведут за руку": названы три знака зодиака, которым помогают высшие силы
Эти знаки зодиака действительно демонстрируют удивительную везучесть.

Пора готовить мешки для денег: звезды выбрали три знака зодиака, которых ждет финансовый успех

Пора готовить мешки для денег: звезды выбрали три знака зодиака, которых ждет финансовый успех
Ждите богатства уже после 11 июля.

Магнитные бури в сентябре 2024 года

Магнитные бури в сентябре 2024 года
Когда будут магнитные бури и неблагоприятные дни в сентябре 2024 года. Какую опасность магнитные бури представляют для метеочувствительных людей.

Гороскоп для женщины Рыбы на сентябрь 2024 года

Гороскоп для женщины Рыбы на сентябрь 2024 года
Подробный гороскоп для женщины Рыбы на сентябрь 2024 года. Гороскоп на любовь, семью и финансы.

Гороскоп на сентябрь 2024 года для женщины Водолей

Гороскоп на сентябрь 2024 года для женщины Водолей
Подробный гороскоп для женщины Водолей на сентябрь 2024 года. Гороскоп на любовь, семью и финансы.

Гороскоп для женщины Козерог на сентябрь 2024 года

Гороскоп для женщины Козерог на сентябрь 2024 года
Подробный гороскоп для женщины Козерог на сентябрь 2024 года. Гороскоп на любовь, семью и финансы.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева