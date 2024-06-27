Это опасно: нумеролог рассказал, что нельзя делать согласно дате рождения

Дата рождения не только отсчитывает наши годы, но и играет важную роль в жизни каждого человека, уверены нумерологи. Несколько цифр в вашем паспорте способны рассказать об обладателе куда больше: предназначение, сильные и слабые стороны, удачные и неудачные сферы жизни. Кроме того, чтобы обезопасить себя от нежелательного жизненного сценария, тоже нужно прислушиваться к дате рождения, заявляет нумеролог Ирина Лидерман.

Рожденные 1, 10, 19, 28 числа

Людям, в чьем документе указан один из этих дней, лучше не сидеть без работы. В эти даты рождены удивительно талантливые мужчина и женщины, способные достичь больших высот. Направить подаренную вам энергию лучше всего на что-то значимое, что приносит вам удовольствие.

Рожденные 2, 11, 20, 29 числа

Обладатели одной из этих дат рождения должны по жизни ставить на первое место свои интересы. Вероятно, вы добрый человек, стремящийся помогать окружающим, однако такое поведение выльется в не самую приятную историю для вас. Научитесь говорить "нет" и выбирать в первую очередь себя.

Рожденные 3, 12, 21, 30 числа

Первое, о чем необходимо позаботиться людям с такой датой рождения, – контроль эмоций. Вспыльчивость, агрессия и срывы на близких не приведут ни к чему хорошему.

Рожденные 4, 13, 22, 31 числа

Трудоголизм еще ни до кого не доводил до добра, а именно эта черта – одна из главных у рожденных в эти числа. Научитесь брать паузы, останавливать себя и наслаждаться чем-то помимо работы.

Рожденные 5, 14, 23 числа

Манипулировать окружающими вам строго запрещено. В первую очередь использование людей в своих целях опасно для вас. Кроме того, это очень некрасиво.

Рожденные 6, 15, 24 числа

Принимать подарки от женатых мужчин или замужних дам может быть чревато последствиями. Романтические отношения из корыстных целей могут сыграть плохую шутку именно с людьми, которые родились в эти числа.

Рожденные 7, 16, 25 числа

Люди, отмечающие день рождения в перечисленные даты, появились в этом мире, чтобы исполнить свое предназначение. Нельзя бездействовать ни минуту, чтобы потом не жалеть об упущенном времени.

Рожденные 8, 17, 26 числа

Обладатели этих дат должны сконцентрироваться на достижении целей. Лениться и прокрастинировать строго запрещено. В противном случае можно так и остаться без карьеры, семьи и с пустым кошельком.

Рожденные 9, 18, 27 числа

Эти люди посланы на землю, чтобы наслаждаться. Именно поэтому заниматься тем, что не приносит удовольствия, нельзя. Выбирайте университет по душе, работу и помните, что успех там, куда указывает сердце.