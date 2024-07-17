Названы три знака зодиака, которых ждет удача во второй половине лета: фортуна улыбнется

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Были лучшими подругами: в Сеть попала трогательная переписка Алсу и РешетовойБыли лучшими подругами: в Сеть попала трогательная переписка Алсу и Решетовой Тревожные новости об Алле Пугачевой переполошили поклонников: "Первые признаки деменции"Тревожные новости об Алле Пугачевой переполошили поклонников: "Первые признаки деменции" Бросила мужа и вернулась к бывшему? Нюша проговорилась об отношениях с Егором КридомБросила мужа и вернулась к бывшему? Нюша проговорилась об отношениях с Егором Кридом Намеренно целился в окна вдовы? Стало известно, кто расстрелял квартиру Дианы ГурцкаяНамеренно целился в окна вдовы? Стало известно, кто расстрелял квартиру Дианы Гурцкая

Лента новостей

Среда 17 июля

04:00Названы три знака зодиака, которых ждет удача во второй половине лета: фортуна улыбнется 01:00Вымокшая до нитки Тодоренко разделась перед камерой: сбросила все лишнее 23:09Как помочь ребенку справиться со страхами: полезные советы для родителей 22:00Погрязла в долгах: обелившую свое имя Ивлееву ждет судьба Блиновской 21:59Благоприятные дни для зачатия в сентябре 2024 года 20:00Без очков и в свадебном платье: Гурцкая решилась изменить жизнь спустя год после смерти мужа 18:00Обогатились на россиянах: народ шокирован сколько недвижимости по всему миру у Пугачевой 15:00Отосланная за границу 12-летняя дочь Киркорова пошла в разнос: унижает отца и матерится 13:00Ксения Бородина устроила дебош в аэропорту и обматерила пассажиров: "Дому-2" такое не снилось" 11:00Изменщика-мужа Нюши настигла карма: влип в неприятности 08:40Предложит поклонникам трусы: SHAMAN придумал новый способ заработка 04:00Хватит мазаться сметаной! Вот действительно эффективные средства при солнечном ожоге 01:00Стало известно о черной магии в браке Алсу: "Женщины могут пойти и не на такое" 21:18Благоприятные дни для косметических процедур в сентябре 2024 года 18:00Пугачевой посоветовали спасать спивающегося мужа: "Он же постоянно падает" 16:30Старинные друзья Волочкова и Джигурда сцепились на публике с криками: "Неудачник!" 14:30Вся опухшая и помятая: перебравшая с выпивкой Семенович шокировала своим видом 13:30"Ляйсан, я не люблю тебя": заявление Паши Воли шокировало поклонников 11:30Решетова обратилась к Алсу и выдала правду о романе с ее мужем: "Это оказалось прикольно" 10:30Молодая жена наконец раскрыла правду о детях Петросяна: выдала все, как на духу 08:39Лолита угодила в жуткий скандал на концерте: "После отъезда Пугачевой вы стали все жалкие" 03:00Банкроту запретят выезд заграницу? 18:56Благоприятные дни для маникюра в сентябре 2024 года 18:00Вскрылась правда о пластических операциях Ольги Бузовой: "Куча хирургов" 12:00Как ухаживать за жирной кожей летом: несколько правил избавят от блеска 10:40Польза и вред грецкого ореха для организма 06:00Как воспитать маленького актера: советы от мамы юной кинозвезды 00:09Уютный детектив: 5 книг для любителей головоломок без излишней жестокости 22:56Как правильно красить волосы хной: советы по подготовке, окрашиванию и уходу после процедуры 18:40Благоприятные дни для операций в сентябре 2024 года 18:00Ужасающая судьба тайного мужа Гурченко: вот что случилось с мужчиной после романа 12:00Медленный "убийца": назван самый опасный для здоровья продукт, который есть в каждом доме 11:06Лучшие рецепты маринада для шашлыка из говядины: секреты приготовления 09:00"Мгновенно влюбляют в себя": названы три самых привлекательных знака зодиака 06:00Какие домашние средства для поддержания здоровья зубов и десен существуют? 04:00"Ангелы-хранители ведут за руку": названы три знака зодиака, которым помогают высшие силы 01:00Седокова рассказала россиянкам, как правильно соблазнять мужчин: "Доброта, попа и белье" 23:03Как облегчить боль и снять отек после укуса осы: полезные советы 20:41Лунный календарь здоровья на сентябрь 2024 года 18:00Вот что стало известно о будущем муже Алсу: после развода с Абрамовым наконец будет счастлива 16:50Иглоукалывание: польза и вред, медицинские показания к процедуре 16:30Популярный певец остался без песен, которые писал 30 лет: не помог даже суд 14:30Муцениеце лишилась детей еще до суда: сын и дочь со слезами на глазах отправились к отцу 13:3012-летняя дочь Джигана и Самойловой сбежала из дома: отказывается от денег родителей 11:30Лазарев раскрыл личность знойной брюнетки, которую засняли в его объятьях: "Это роман" 10:30Больше не по карману: легендарный замок Пугачевой зарастает из-за экономии певицы 08:50Бросила мужа и вернулась к бывшему? Нюша проговорилась об отношениях с Егором Кридом 04:00Вот какое будущее ждет Пугачеву, которая собралась разводиться с Галкиным*: "Сама утопла" 01:00Диета капибар: диетолог рассказал, как скинуть 8 кг за месяц 22:29Бывшая жена призналась в подлом поступке по отношению к Мамаеву
1370
800
true

Названы три знака зодиака, которых ждет удача во второй половине лета: фортуна улыбнется

Названы три знака зодиака, которых ждет удача во второй половине лета: фортуна улыбнется

Успех придет неожиданно.

Вторая половина лета обещает быть особенно удачной для некоторых знаков зодиака. Звезды приготовили много приятных сюрпризов и возможностей, которые помогут реализовать давние мечты и достичь новых высот. Удача придет в самых разных сферах жизни – от любви и дружбы до карьеры и финансов.

Овен

Овны, вас ждет удача в любви и работе. В августе звезды благоприятствуют романтическим отношениям. Если у вас уже есть пара, ждите новых ярких моментов и укрепления связи. А для одиноких Овнов появится шанс встретить особенного человека. На работе удача тоже будет на вашей стороне: вы можете получить интересное предложение или повышение. Август также подходит для начала новых проектов – ваши идеи будут встречены с энтузиазмом.

Лев

Львы, ваше время блистать! Вторая половина лета принесет вам успех в социальной сфере и творчестве. Июль и август – идеальное время для новых знакомств и укрепления существующих дружеских связей. Вас ждет множество приглашений на мероприятия, где вы будете в центре внимания. Также это прекрасный период для творческих начинаний. Ваши идеи будут вдохновлять окружающих, и вы сможете реализовать давние планы. Удача будет сопровождать вас в любых публичных выступлениях и презентациях.

Дева

Девы, вас ждет успех в учебе и финансах. Вторая половина лета, особенно август, станет удачным временем для завершения давно начатых проектов и обучения. Если вы планировали освоить новый навык или пройти курс, сейчас самое время. Финансовая удача также не заставит себя ждать: возможно, вас ожидает прибавка к зарплате или выгодное вложение. Внимание к деталям и организованность помогут вам максимально использовать эти возможности.

17 июля 2024, 04:00
Фото: unsplash.com
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

"Мгновенно влюбляют в себя": названы три самых привлекательных знака зодиака

"Мгновенно влюбляют в себя": названы три самых привлекательных знака зодиака
Этим представителям гороскопа больше всего везет в любви.

"Ангелы-хранители ведут за руку": названы три знака зодиака, которым помогают высшие силы

"Ангелы-хранители ведут за руку": названы три знака зодиака, которым помогают высшие силы
Эти знаки зодиака действительно демонстрируют удивительную везучесть.

Пора готовить мешки для денег: звезды выбрали три знака зодиака, которых ждет финансовый успех

Пора готовить мешки для денег: звезды выбрали три знака зодиака, которых ждет финансовый успех
Ждите богатства уже после 11 июля.

Магнитные бури в сентябре 2024 года

Магнитные бури в сентябре 2024 года
Когда будут магнитные бури и неблагоприятные дни в сентябре 2024 года. Какую опасность магнитные бури представляют для метеочувствительных людей.

Гороскоп для женщины Рыбы на сентябрь 2024 года

Гороскоп для женщины Рыбы на сентябрь 2024 года
Подробный гороскоп для женщины Рыбы на сентябрь 2024 года. Гороскоп на любовь, семью и финансы.

Гороскоп на сентябрь 2024 года для женщины Водолей

Гороскоп на сентябрь 2024 года для женщины Водолей
Подробный гороскоп для женщины Водолей на сентябрь 2024 года. Гороскоп на любовь, семью и финансы.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева