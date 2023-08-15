Некоторые люди замечают, что в определенные даты месяца их самочувствие заметно ухудшается, хотя для этого нет видимых причин. В большинстве подобных случаев виновата солнечная активность. Предлагаем узнать, когда пройдут магнитные бури в ноябре 2022 года и какие дни станут неблагоприятными для метеозависимых людей.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Вспышки на Солнце провоцируют возмущение геомагнитного поля на нашей планете. Такие явления называются магнитными бурями. Они имеют определенную цикличность, что позволяет прогнозировать их с высокой точностью.

Большинство здоровых людей относительно нормально переносят такие явления, не замечая их. Однако не всем так везет. По статистике, каждый третий человек на планете является метеозависимым. Ослабленный организм реагирует на происходящие процессы ухудшением самочувствия. Во время магнитных бурь человек ощущает следующие симптомы:

раздражительность и беспричинную агрессию;

проблемы со сном;

продолжительное состояние тревожности;

спазм сосудов;

обострение сердечных заболеваний;

падение продуктивности, усталость и вялость;

неспособность сконцентрироваться на важных вещах;

повышенный риск возникновения инфарктов и инсультов.

Это далеко не полный список проблем, которые возникают в организме человека во время магнитных бурь. Во время повышенной солнечной активности могут обостряться и другие симптомы, которые ранее были скрытыми. Появление недомогания, усиленное магнитными бурями, является поводом обратиться к лечащему врачу для проведения полного медицинского обследования.

Когда будут магнитные бури в ноябре 2022 года

Любые негативные явления будет проще перенести, если подготовиться к ним заранее. Календарь магнитных бурь указывает на самые неблагоприятные дни в ноябре 2022 года. Данная информация окажется крайне полезной для метеозависимых людей, но и здоровому человеку не стоит игнорировать эти предупреждения.

Самые опасные дни месяца Классификация бури Возможные проблемы со здоровьем 11, 25 Сильная Наиболее опасный вид магнитных бурь. В такие дни существенно возрастает риск инфарктных состояний и инсультов. Сильно заметны перемены в поведении: активные личности становятся апатичными и наоборот. Сильные магнитные бури несут наибольшую опасность людям с хроническими заболеваниями, но даже у здорового человека ухудшается самочувствие. 15, 18 Средняя Данный вид магнитной бури уже представляет угрозу для метеозависимых людей. У этой категории появляются беспричинные сильные головные боли, резко меняется настроение (перепады от высокой агрессии до полной апатии), учащается пульс, проявляются другие поведенческие изменения.

Зная точные даты магнитных бурь в ноябре 2022 года, будет проще подготовиться к этим событиям и минимизировать возможные риски для здоровья. Людям с метеозависимостью и хроническими заболеваниями рекомендуется подготовить прописанные лекарства и средства связи для вызова экстренной помощи.

Другие неблагоприятные дни в ноябре 2022 года

Помимо солнечной активности, на здоровье человека влияют и другие небесные тела. Огромное воздействие на жизнь оказывает Луна. Ее влияние отражается не только на здоровье, но и других сферах.

Астрологи составили список наиболее неблагоприятных дней в ноябре 2022 года:

Полнолуние (8 ноября) . Одна из критических точек лунного цикла. Из-за избытка энергии организм человека остро реагирует на любые раздражители. В такие моменты проявляются приступы агрессии, совершаются необдуманные поступки. Категорически нельзя рисковать, особенно собственным здоровьем.

. Одна из критических точек лунного цикла. Из-за избытка энергии организм человека остро реагирует на любые раздражители. В такие моменты проявляются приступы агрессии, совершаются необдуманные поступки. Категорически нельзя рисковать, особенно собственным здоровьем. Новолуние (24 ноября) . Противоположная фаза. Дефицит энергии проявляется в сильной утомляемости и апатии, возможно недомогание. В такой день нельзя проводить сложные плановые операции, любые физические нагрузки противопоказаны.

. Противоположная фаза. Дефицит энергии проявляется в сильной утомляемости и апатии, возможно недомогание. В такой день нельзя проводить сложные плановые операции, любые физические нагрузки противопоказаны. Луна в первой и третьей четверти (1, 16, 30 ноября) . Данные этапы лунного цикла являются кризисными для эмоциональных личностей. У них сильнее проявляется неуверенность в собственных силах, появляется страх совершить ошибку в каких-либо делах. В результате эмоциональных переживаний могут развиваться депрессивные состояния.

. Данные этапы лунного цикла являются кризисными для эмоциональных личностей. У них сильнее проявляется неуверенность в собственных силах, появляется страх совершить ошибку в каких-либо делах. В результате эмоциональных переживаний могут развиваться депрессивные состояния. Сатанинские лунные сутки (2, 8, 16, 23 ноября). По заверениям астрологов, в такие моменты человек становится более внушительным и агрессивным, проявляются самые негативные качества, свойственные людям. На сатанинские лунные сутки приходится наибольшее количество ДТП, несчастных случаев, панических атак, драк с печальными исходами и других опасных происшествий.

Как защититься от влияния магнитных бурь

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Существует несколько простых профилактических мер, которые помогут легче перенести периоды повышенной солнечной активности. Врачи и астрологи рекомендуют заранее подготовить себя и всё необходимое, а не оставлять это на день, когда уже наступила магнитная буря.

Следующие действия помогут легче перенести неблагоприятные дни для здоровья:

Полностью исключить алкоголь. От спиртного следует отказаться не позднее, чем за 3 дня до наступления критического дня.

Избегать жирных, копченых и соленых продуктов: они оказывают большую нагрузку на органы, удерживают лишнюю жидкость.

Отказаться от тяжелой физической работы, исключить посещение спортзала. В неблагоприятные дни организму необходим отдых и дополнительные силы.

Меньше нервничать, избегать стрессов и ссор. Негативные эмоции оказывают деструктивное воздействие на психику.

Внимательно следить за своим самочувствием. Людям с хроническими заболеваниями необходимо держать прописанные препараты в быстрой доступности.

Подведем итог

В ноябре 2022 года ожидается период сильных и средних магнитных бурь. Простые профилактические меры помогут приготовиться к последствиям повышенной солнечной активности.