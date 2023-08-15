Благоприятные дни для финансовых операций в декабре 2022 года

Лунный денежный календарь на декабрь 2022 года указывает на самые удачные дни для совершения финансовых операций. Рекомендации астрологов помогут сохранить и приумножить свои накопления, достичь хороших результатов в делах.

Лунный денежный календарь на декабрь 2022: таблица

Лунный транзит отражается на всех сферах деятельности. Влиянию Луны подвержены как материальные, так и неосязаемые процессы. Финансовая сфера не стала исключением. В зависимости от того, благоприятный день или нет, меняется результат сделок. Кажущиеся прибыльными операции становятся убыточными и наоборот.

Таблица ниже показывает, в какие моменты лучше проводить манипуляции с финансами, а когда лучше избегать любых покупок и трат.

Какими будут дни для денежных операций Дни месяца Положительные 3, 6, 7, 10, 13, 14, 18, 21, 22, 25, 27 Отрицательные 2, 4, 5, 8, 11, 23, 24, 26, 28 Нейтральными 1, 9, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 29, 30, 31

Данная информация поможет грамотно распределить деньги на месяц, перенеся самые важные покупки на подходящее для этого время. В благоприятные дни успешными окажутся:

банковские транзакции;

получение кредита или одалживание денег;

траты на дорогостоящие вещи;

покупка и продажа недвижимости, расходы на обустройство дома;

инвестиции и вложения под проценты.

Неблагоприятные дни считаются полной противоположностью. Любые операции с деньгами лучше перенести на другое время. Допускаются только самые необходимые траты.

Нейтральные дни не угрожают личному капиталу, но и каких-либо преимуществ не дают. Свои траты можно планировать, исходя из текущих обстоятельств.

Благоприятные дни

Положение Луны может наполнить человека дополнительной энергией, наградить удачей. В благоприятные дни большинство финансовых операций окажутся успешными. Таблица поможет узнать, какие мероприятия будут наиболее выгодными в декабре 2022 года.

Дни месяца Рекомендации 3 Удачный день, чтобы открыть банковский депозит или инвестировать свободные средства в прибыльный проект. Долгосрочные вложения дадут ощутимую прибыль в отдаленной перспективе. 6, 10, 25 Подходящее время, чтобы заняться отложенными денежными переводами, совершить долгожданные покупки для дома, оплатить коммунальные услуги. Для владельцев бизнеса эта дата станет благоприятной в плане возврата долгов. 7, 13 Самое благоприятное время, чтобы заняться денежными делами. Любые операции принесут дополнительную выгоду. В такие моменты рекомендуется делать наиболее ответственные и дорогостоящие покупки. С большой вероятностью приобретенные вещи прослужат дольше положенного срока. 14 Удачная дата для денежных переводов, покупки акций и других ценных бумаг, инвестирования и благотворительности. Деньги, потраченные на покрытие нужд других людей, в скором времени вернутся в большем размере. Поступки, совершаемые с добрыми намерениями, благоприятно отразятся и на материальном, и на психологическом уровнях. 18 Подходящая дата для тех, кто планировал взять кредит в банке или взаймы деньги у знакомых. Есть большой шанс получить хорошие кредитные условия или вовсе избежать оплаты процентов на некоторое время. 21, 22, 27 В этот день существенно возрастает денежная энергетика. Чем выше будет финансовая активность, тем больше средств вернется в ближайшем будущем. Астрологи рекомендуют смело отправляться на шопинг, проводить отложенные транзакции. Лучшее время для крупных и мелких покупок.

Рекомендации лунного календаря, изложенные в этой таблице, помогут эффективнее распределить средства и запланировать важные покупки. Чтобы закрепить результат, в декабре 2022 года можно провести магический ритуал на деньги. Он привлечет удачу и усилит положительную энергетику.

Неблагоприятные дни

Луна не всегда благосклонна к человеку. В определенные фазы денежные операции могут привести к отрицательным результатам. Чтобы этого не происходило, и личный капитал постоянно увеличивался, стоит избегать манипуляций с деньгами в неблагоприятные дни. Лунный календарь на декабрь 2022 года поможет узнать, когда они наступят.

Дни месяца Предупреждения 2 Неудачное время для совершения покупок. Существует большой риск переплатить, приобрести бракованную или ненужную вещь, стать жертвой мошенников. Даже небольшие покупки обернутся дополнительными тратами. 4 Плохой день для проведения транзакций, получения кредитов, одалживания средств другим, инвестирования в различные проекты. В этот день человек нерешителен и способен совершать поступки, о которых потом будет сожалеть. 5, 26, 28 Самые неблагоприятные дни для решения любых финансовых вопросов. Астрологи настоятельно рекомендуют перенести все дела, касающиеся денежных средств, на другое время. Важные дела окажутся убыточными. Нельзя ни одалживать деньги, ни брать взаймы. 8 Полнолуние. Самое неблагоприятное время для любых денежных операций. 11 В этот день нежелательны любые финансовые дела, требующие определенного риска. Удача отвернется от вас. Биржевые торги, лотереи и азартные игры необходимо отложить на другое, более благоприятное время. 23 Новолуние. Самое неблагоприятное время для любых финансовых операций. 24 Денежная энергетика сильно ослаблена. Любые переводы средств нежелательны. Чем меньшим окажется денежный поток, тем лучше это скажется на капитале. Допускаются только самые необходимые траты.

Когда заниматься финансами в декабре 2022 года?

На успешность определенных финансовых манипуляций могут влиять и другие космические факторы, помимо фаз лунного цикла. Таблица показывает, когда стоит назначать определенные денежные операции на декабрь 2022 года. С ее помощью можно выбрать конкретную дату.

Что можно делать Дни декабря Давать взаймы 9 Не одалживать 3, 5 Брать взаймы 1 Не оформлять кредит 5, 19, 29 Погашать долг 28 Не возвращать деньги 18 Вести учет средств 4, 30 Покупать кошелек 23 Дарить подарки 1, 5 Открывать вклады и инвестировать 1, 7 Совершать крупные покупки 1, 5 Менять валюту, покупать/продавать недвижимость 1, 7, 12, 26

Влияние фазы луны в декабре 2022 года

О том, что Луна воздействует на различные сферы жизни людей, астрологам известно уже давно. Им удается получать еще больше данных с помощью современных технологий и сложных расчетов. Это помогает делать прогнозы точными и достоверными.

Перед планированием дел на месяц будет полезно узнать, каким образом этапы лунного цикла могут повлиять на денежную сферу. В декабре 2022 года будут следующие фазы Луны:

Растущая (1-7, 24-31 декабря) . На этом этапе происходит активизация процессов в большинстве сфер деятельности. Во время роста Луны увеличивается и приток денежных средств. Особенно сильно это отражается на одалживании и инвестировании: дополнительный доход может сильно впечатлить. Одновременно с этим растут и долги, поэтому данная фаза неблагоприятна для получения кредита.

. На этом этапе происходит активизация процессов в большинстве сфер деятельности. Во время роста Луны увеличивается и приток денежных средств. Особенно сильно это отражается на одалживании и инвестировании: дополнительный доход может сильно впечатлить. Одновременно с этим растут и долги, поэтому данная фаза неблагоприятна для получения кредита. Убывающая (9-22 декабря) . Этот этап лунного цикла является полной противоположностью. Доходы снижаются по мере уменьшения освещенности лунного диска. Вместе с этим снижаются переплаты по кредитам. Удачное время, чтобы взять деньги взаймы под процент.

. Этот этап лунного цикла является полной противоположностью. Доходы снижаются по мере уменьшения освещенности лунного диска. Вместе с этим снижаются переплаты по кредитам. Удачное время, чтобы взять деньги взаймы под процент. Полнолуние и новолуние (8 и 23 декабря). Самые неблагоприятные дни лунного цикла. Любые операции с деньгами принесут одни убытки. Старайтесь не использовать средства вообще, только в случае необходимости.

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Подведем итог

Лунный денежный календарь на декабрь 2022 года показывает самые удачные дни для финансовых операций. Рекомендации астрологов помогут сохранить и приумножить семейный бюджет.