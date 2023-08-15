Благоприятные дни для свадьбы в марте 2023 года

Благоприятные дни для свадьбы на март 2023 года. Лунный календарь свадеб в марте 2023 года.
Брак – это одно из самых важных решений в жизни молодой пары, и к нему следует подходить со всей ответственностью и осторожностью. Астрологи уверяют, что союз молодоженов во многом зависит от энергетики Луны. Предлагаем узнать, какие дни будут наиболее благоприятными для свадьбы в марте 2023 года.
Благоприятные дни для свадьбы по лунным суткам
Прямое влияние Луны установлено и подтверждено на всех уровнях. Астрологи уверены, но лунная энергетика способна влиять не только на видимые процессы, но и на нематериальную сферу. Это распространяется и на семейную сферу. Согласно исследованиям астрологов, от выбранной даты для свадьбы зависит вся дальнейшая жизнь пары.
Следующие даты будут наиболее благоприятными для свадьбы в марте 2023 года:
- 1, 16, 30 марта (10, 24 лунные сутки). Этот день подходит для семей, планирующих завести много наследников. Детский смех будет постоянным в доме таких пар.
- 4 марта (12). Удачное время для союза духовных личностей и венчания. Их брак окажется долговечным и счастливым, а удача будет сопутствовать семье на протяжении всего совместного пути.
- 5 марта (13). Самый удачный день для свадьбы людей, занятых в науке. Молодожены будут ощущать поддержку партнера. В семье начнет царить гармония и стабильность.
- 6, 19 марта (14, 27). Этот день будет удачным для брака взрослых пар, которые длительное время состоят в отношения и хорошо знают партнера. Жизнь может подбросить испытания, но опыт поможет легко их преодолеть. Молодым людям лучше выбирать другое время.
- 9 марта (17). Отличная дата для людей, которые ценят романтику, нежность и эмоции. Их брак окажется крепким и долговечным, если молодожены будут способны на полную взаимность.
- 13, 27 марта (21, 7). Идеальное время для творческих личностей. Супруги будут отлично дополнять и вдохновлять друг друга. Жизнь окажется наполненной яркими эмоциями и впечатлениями.
- 14 марта (22). Отличная дата, чтобы провести масштабную свадьбу. Для тех, кто хочет ограничиться скромной церемонией, стоит выбрать другой день. В противном случае брак принесет финансовые трудности.
- 22 марта (1, 2). Свадьба, проведенная в этот день, принесет взаимопонимание и любовь молодоженам. Семейная жизнь окажется долгой и благополучной.
- 23 марта (3). Удачная дата для личностей, которые хотят получить от жизни больше ярких эмоций и впечатлений. Людям, которые ценят спокойствие и уют, нужно обратить внимание на другие дни. В противном случае семейная жизнь быстро утомит.
- 26 марта (6). Идеальное время для тихих и спокойных семей. Романтики в жизни будет не так много, но надежность и поддержка станут основой.
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Благоприятные дни для свадьбы по фазам Луны
На то, какой будет семейная жизнь после свадьбы, влияет сразу несколько факторов. И одним из главных эксперты называют фазу Луны. Считается, что она определяет вектор и силу энергетики, а также может повлиять на дальнейшую жизнь молодой пары.
Для правильного планирования свадебной церемонии, следует знать, на каком этапе лунного цикла лучше всего это делать. В марте 2023 года будут следующие фазы Луны:
- Растущая (1-6, 22-31 марта). Данный период считается наиболее благоприятным для проведения свадьбы. Луна зарядит молодоженов мощной положительной энергетикой, еще сильнее скрепит отношения. Супруги смогут рассчитывать на поддержку друг друга в любой жизненной ситуации.
- Убывающая (8-20 марта). Данная фаза считается не самым удачным периодом, чтобы вступать в брак. В семьях будет немало проблем, но это может открыть дополнительные возможности. Трудности укрепят отношения, если супруги смогут их преодолеть.
- Полнолуние (7 марта). Мощная лунная энергетика в целом удачно скажется на браке. Астрологи уверены, что этот день является одним из самых благоприятных для свадьбы в марте 2023 года. Однако эксперты предупреждают, что в отношениях будет много ярких впечатлений и активности. Для людей, которые ценят спокойствие, такая жизнь может оказаться утомительной.
- Новолуние (21 марта). Неблагоприятный день для брака. Супруги будут часто ссориться и бороться за лидерство. Совместная жизнь будет полна разочарований и неприятных моментов.
Благоприятные дни для свадьбы по знакам зодиака
Одним из немаловажных факторов является положение Луны относительно зодиакальных созвездий. Оно может оказать существенное воздействие как на саму церемонию, так и на совместную жизнь пар. При планировании даты бракосочетания необходимо учитывать следующее влияние:
- Овен (22, 23 марта). Неблагоприятные дни для заключения брака. Супруги будут постоянно ссориться и бороться за лидерство в отношениях.
- Телец (24, 25). Удачное время для свадьбы. Молодожены достигнут полного взаимопонимания, если научатся прислушиваться к своему партнеру.
- Близнецы (26, 27, 28). Жизнь пары будет наполнена яркими эмоциями и увлекательными путешествиями. Активная деятельность подходит не всем, поэтому для некоторых это может показаться утомительным.
- Рак (1, 2, 3, 29, 30). Союз, заключенный в этот день, принесет много радости супругам. В отношениях не будет места лжи, недоверию, ревности и предательству.
- Лев (4, 5, 31). Благоприятный день для свадьбы творческих личностей. В жизни будет много ярких и интересных моментов.
- Дева (6, 7, 8). Неблагоприятные дни для свадьбы. Брак быстро рухнет из-за обилия бытовых проблем.
- Весы (9, 10). Плохое время для бракосочетания. В отношениях не будет места для счастья.
- Скорпион (11, 12). Неблагоприятные дни. Супруги будут ревновать друг друга, места для доверия в отношениях не найдется.
- Стрелец (13, 14, 15). Одни из самых благоприятных дней для свадьбы в марте 2023 года. Партнеры получат всё, чего ожидают от отношений. Брак будет становиться крепче с каждым годом.
- Козерог (16, 17). Неблагоприятные дни. Супруги быстро потеряют чувства друг к другу.
- Водолей (18, 19). Удачное время для опытных пар. Супруги станут настоящими друзьями, а отношения будут основаны на взаимном уважении, доверии и любви.
- Рыбы (20, 21). Связь между партнерами будет многократно усилена лунной энергетикой. Если чувства были настоящими, то брак окажется настоящим счастьем для молодоженов.
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Лунный календарь свадеб на март 2023 года
Для правильного выбора даты следует учитывать все факторы лунного влияния. В таблице ниже показаны самые благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни для свадьбы в марте 2023 года.
|
Дата
|
Знак зодиака
|
Фаза лунного цикла
|
Влияние Луны
|
1
|
Рак
|
Растущая
|
Благоприятное
|
2
|
3
|
4
|
Лев
|
5
|
6
|
Дева
|
7
|
Полнолуние
|
Нейтральное
|
8
|
Убывающая
|
Неблагоприятное
|
9
|
Весы
|
10
|
11
|
Скорпион
|
12
|
13
|
Стрелец
|
Благоприятное
|
14
|
15
|
Нейтральное
|
16
|
Козерог
|
Неблагоприятное
|
17
|
18
|
Водолей
|
Нейтральное
|
19
|
Благоприятное
|
20
|
Рыбы
|
Нейтральное
|
21
|
Новолуние
|
Неблагоприятное
|
22
|
Овен
|
Растущая
|
Благоприятное
|
23
|
24
|
Телец
|
25
|
26
|
Близнецы
|
27
|
28
|
29
|
Рак
|
30
|
31
|
Лев
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Подведем итог
Лунный календарь указывает на самые благоприятные дни для свадьбы в марте 2023 года. Планируя церемонию на эти даты, можно добиться благополучия в последующей семейной жизни.