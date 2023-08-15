Благоприятные дни для свадьбы в марте 2023 года

Брак – это одно из самых важных решений в жизни молодой пары, и к нему следует подходить со всей ответственностью и осторожностью. Астрологи уверяют, что союз молодоженов во многом зависит от энергетики Луны. Предлагаем узнать, какие дни будут наиболее благоприятными для свадьбы в марте 2023 года.

Благоприятные дни для свадьбы по лунным суткам

Прямое влияние Луны установлено и подтверждено на всех уровнях. Астрологи уверены, но лунная энергетика способна влиять не только на видимые процессы, но и на нематериальную сферу. Это распространяется и на семейную сферу. Согласно исследованиям астрологов, от выбранной даты для свадьбы зависит вся дальнейшая жизнь пары.

Следующие даты будут наиболее благоприятными для свадьбы в марте 2023 года:

1, 16, 30 марта (10, 24 лунные сутки) . Этот день подходит для семей, планирующих завести много наследников. Детский смех будет постоянным в доме таких пар.

. Этот день подходит для семей, планирующих завести много наследников. Детский смех будет постоянным в доме таких пар. 4 марта (12) . Удачное время для союза духовных личностей и венчания. Их брак окажется долговечным и счастливым, а удача будет сопутствовать семье на протяжении всего совместного пути.

. Удачное время для союза духовных личностей и венчания. Их брак окажется долговечным и счастливым, а удача будет сопутствовать семье на протяжении всего совместного пути. 5 марта (13) . Самый удачный день для свадьбы людей, занятых в науке. Молодожены будут ощущать поддержку партнера. В семье начнет царить гармония и стабильность.

. Самый удачный день для свадьбы людей, занятых в науке. Молодожены будут ощущать поддержку партнера. В семье начнет царить гармония и стабильность. 6, 19 марта (14, 27) . Этот день будет удачным для брака взрослых пар, которые длительное время состоят в отношения и хорошо знают партнера. Жизнь может подбросить испытания, но опыт поможет легко их преодолеть. Молодым людям лучше выбирать другое время.

. Этот день будет удачным для брака взрослых пар, которые длительное время состоят в отношения и хорошо знают партнера. Жизнь может подбросить испытания, но опыт поможет легко их преодолеть. Молодым людям лучше выбирать другое время. 9 марта (17) . Отличная дата для людей, которые ценят романтику, нежность и эмоции. Их брак окажется крепким и долговечным, если молодожены будут способны на полную взаимность.

. Отличная дата для людей, которые ценят романтику, нежность и эмоции. Их брак окажется крепким и долговечным, если молодожены будут способны на полную взаимность. 13, 27 марта (21, 7) . Идеальное время для творческих личностей. Супруги будут отлично дополнять и вдохновлять друг друга. Жизнь окажется наполненной яркими эмоциями и впечатлениями.

. Идеальное время для творческих личностей. Супруги будут отлично дополнять и вдохновлять друг друга. Жизнь окажется наполненной яркими эмоциями и впечатлениями. 14 марта (22) . Отличная дата, чтобы провести масштабную свадьбу. Для тех, кто хочет ограничиться скромной церемонией, стоит выбрать другой день. В противном случае брак принесет финансовые трудности.

. Отличная дата, чтобы провести масштабную свадьбу. Для тех, кто хочет ограничиться скромной церемонией, стоит выбрать другой день. В противном случае брак принесет финансовые трудности. 22 марта (1, 2) . Свадьба, проведенная в этот день, принесет взаимопонимание и любовь молодоженам. Семейная жизнь окажется долгой и благополучной.

. Свадьба, проведенная в этот день, принесет взаимопонимание и любовь молодоженам. Семейная жизнь окажется долгой и благополучной. 23 марта (3) . Удачная дата для личностей, которые хотят получить от жизни больше ярких эмоций и впечатлений. Людям, которые ценят спокойствие и уют, нужно обратить внимание на другие дни. В противном случае семейная жизнь быстро утомит.

. Удачная дата для личностей, которые хотят получить от жизни больше ярких эмоций и впечатлений. Людям, которые ценят спокойствие и уют, нужно обратить внимание на другие дни. В противном случае семейная жизнь быстро утомит. 26 марта (6). Идеальное время для тихих и спокойных семей. Романтики в жизни будет не так много, но надежность и поддержка станут основой.

Неблагоприятными днями для брака станут 8, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 24 и 29 марта. Астрологи уверены, что космическая энергетика не принесет счастья молодоженам. Напротив, в семье часто будут происходить скандалы, а супруги не смогут положиться друг на друга в сложных ситуациях. На долгую и счастливую совместную жизнь в таких условиях рассчитывать не приходится.

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Благоприятные дни для свадьбы по фазам Луны

На то, какой будет семейная жизнь после свадьбы, влияет сразу несколько факторов. И одним из главных эксперты называют фазу Луны. Считается, что она определяет вектор и силу энергетики, а также может повлиять на дальнейшую жизнь молодой пары.

Для правильного планирования свадебной церемонии, следует знать, на каком этапе лунного цикла лучше всего это делать. В марте 2023 года будут следующие фазы Луны:

Растущая (1-6, 22-31 марта) . Данный период считается наиболее благоприятным для проведения свадьбы. Луна зарядит молодоженов мощной положительной энергетикой, еще сильнее скрепит отношения. Супруги смогут рассчитывать на поддержку друг друга в любой жизненной ситуации.

. Данный период считается наиболее благоприятным для проведения свадьбы. Луна зарядит молодоженов мощной положительной энергетикой, еще сильнее скрепит отношения. Супруги смогут рассчитывать на поддержку друг друга в любой жизненной ситуации. Убывающая (8-20 марта) . Данная фаза считается не самым удачным периодом, чтобы вступать в брак. В семьях будет немало проблем, но это может открыть дополнительные возможности. Трудности укрепят отношения, если супруги смогут их преодолеть.

. Данная фаза считается не самым удачным периодом, чтобы вступать в брак. В семьях будет немало проблем, но это может открыть дополнительные возможности. Трудности укрепят отношения, если супруги смогут их преодолеть. Полнолуние (7 марта) . Мощная лунная энергетика в целом удачно скажется на браке. Астрологи уверены, что этот день является одним из самых благоприятных для свадьбы в марте 2023 года. Однако эксперты предупреждают, что в отношениях будет много ярких впечатлений и активности. Для людей, которые ценят спокойствие, такая жизнь может оказаться утомительной.

. Мощная лунная энергетика в целом удачно скажется на браке. Астрологи уверены, что этот день является одним из самых благоприятных для свадьбы в марте 2023 года. Однако эксперты предупреждают, что в отношениях будет много ярких впечатлений и активности. Для людей, которые ценят спокойствие, такая жизнь может оказаться утомительной. Новолуние (21 марта). Неблагоприятный день для брака. Супруги будут часто ссориться и бороться за лидерство. Совместная жизнь будет полна разочарований и неприятных моментов.

Благоприятные дни для свадьбы по знакам зодиака

Одним из немаловажных факторов является положение Луны относительно зодиакальных созвездий. Оно может оказать существенное воздействие как на саму церемонию, так и на совместную жизнь пар. При планировании даты бракосочетания необходимо учитывать следующее влияние:

Овен (22, 23 марта). Неблагоприятные дни для заключения брака. Супруги будут постоянно ссориться и бороться за лидерство в отношениях. Телец (24, 25). Удачное время для свадьбы. Молодожены достигнут полного взаимопонимания, если научатся прислушиваться к своему партнеру. Близнецы (26, 27, 28). Жизнь пары будет наполнена яркими эмоциями и увлекательными путешествиями. Активная деятельность подходит не всем, поэтому для некоторых это может показаться утомительным. Рак (1, 2, 3, 29, 30). Союз, заключенный в этот день, принесет много радости супругам. В отношениях не будет места лжи, недоверию, ревности и предательству. Лев (4, 5, 31). Благоприятный день для свадьбы творческих личностей. В жизни будет много ярких и интересных моментов. Дева (6, 7, 8). Неблагоприятные дни для свадьбы. Брак быстро рухнет из-за обилия бытовых проблем. Весы (9, 10). Плохое время для бракосочетания. В отношениях не будет места для счастья. Скорпион (11, 12). Неблагоприятные дни. Супруги будут ревновать друг друга, места для доверия в отношениях не найдется. Стрелец (13, 14, 15). Одни из самых благоприятных дней для свадьбы в марте 2023 года. Партнеры получат всё, чего ожидают от отношений. Брак будет становиться крепче с каждым годом. Козерог (16, 17). Неблагоприятные дни. Супруги быстро потеряют чувства друг к другу. Водолей (18, 19). Удачное время для опытных пар. Супруги станут настоящими друзьями, а отношения будут основаны на взаимном уважении, доверии и любви. Рыбы (20, 21). Связь между партнерами будет многократно усилена лунной энергетикой. Если чувства были настоящими, то брак окажется настоящим счастьем для молодоженов.

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Лунный календарь свадеб на март 2023 года

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Для правильного выбора даты следует учитывать все факторы лунного влияния. В таблице ниже показаны самые благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни для свадьбы в марте 2023 года.

Дата Знак зодиака Фаза лунного цикла Влияние Луны 1 Рак Растущая Благоприятное 2 3 4 Лев 5 6 Дева 7 Полнолуние Нейтральное 8 Убывающая Неблагоприятное 9 Весы 10 11 Скорпион 12 13 Стрелец Благоприятное 14 15 Нейтральное 16 Козерог Неблагоприятное 17 18 Водолей Нейтральное 19 Благоприятное 20 Рыбы Нейтральное 21 Новолуние Неблагоприятное 22 Овен Растущая Благоприятное 23 24 Телец 25 26 Близнецы 27 28 29 Рак 30 31 Лев

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Подведем итог

Лунный календарь указывает на самые благоприятные дни для свадьбы в марте 2023 года. Планируя церемонию на эти даты, можно добиться благополучия в последующей семейной жизни.